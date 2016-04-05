beee написав:Маркус - глубокий человек, оказывается. Самое важное, что он сказал - чтобы преодолеть инстинкт самосохранения бойца, армии нужна идеология. Насилие в стиле РФ не работает.
На вопрос, главная причина наступлений рфии - отсутствие у нас техники? Он сказал, "у орків багато людей ". Но он так и не ответил, каким образом это преодолеть, если 140 млн всегда было и будет больше 30 млн (а может и меньше уже)
для того щоб країна жила і працювала потрібно 5млн робочих рук (наше економіка як * у гномика, але нехай виживає (хоч і така маленька)
а для того, щоб воювала проти 1млн армії достатньо 700 тисяч (якщо у твоєї армії є техніка, яка переважає техніку ворога) у ворога досі зберігається перевага в артилерії, авіації, БПЛа (про ракети-балістичні і крилаті навіть мови нема), зараз почали казати про голод (снарядів поменшало)- було відношення 1-до 20, стало 1-7(8) цікавить -склади в Новобогданівки встигли повністю ліквідувати коли відступали в березні?
якщо у орків залишаться Т62 (Т55), то Леопардам буде проста робота але до кінця березня обіцяних 400 танків не побачимо (твярдий з Т91 з Польщі-так, та Т72 з Мороко, може 14 з Британії) -в ТГ бачив що 441 (Норвегія 8, Фінляндія 14, Португалія 4, Нідерланди 18-кому цікаво знайдіть в ТГ)
два важких місяця наші герої ще будуть тримати оборону від Кремінної до Вугледара-лінія фронту майже 200км
detroytred написав:beee Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.
але ж зараз не 60-70 ті роки і ми не вєтнамці що бігають по джунглям. Тут можна вести дискусії до безкінечності... от наприклад цікаво що б сталося якби замість анонсу шашликів Зеленський на всю країну чесно заявив (в стилі Черчіля): "шановні українці, протягом кількох тижнів на нас нападе 140 мільйонна країна, буде роками нас обстрілювати ракетами, знищувати житло та інфраструктуру, вбивати мирне населення, штурмувати наші позиції без кінця, кидаючи сотні тисяч людей. І додав що ще все мінімум 5 років а може й на 10, загине як мінімум десятки тисяч військових і мирних жителів, інфляція, безробіття, холод і на закуску заборона виїзду закордон, військова диктатура, примусова мобілізація" От не уявляю реакцію суспільства
beee написав:На вопрос, главная причина наступлений рфии - отсутствие у нас техники? Он сказал, "у орків багато людей ". Но он так и не ответил, каким образом это преодолеть, если 140 млн всегда было и будет больше 30 млн (а может и меньше уже)
ну зараз зрозуміло що у них людей набагато більше (і буде більше до кінця війни), ситуацію можна тільки суттєвою перевагою у якісному озброєнні. Маркус чомусь не хотів озвучувати що зараз озброєння що надходить, дозволяє тільки стримувати навалу, але при цьому країна втрачає там кращих (тих самих НЕобивателів про який писали вище), досвідченішх, мотивованіших. Невже союзники не розуміють що якщо так тянути й далі то танки/літаки на автопілоті війну не виграють
Aps написав: Самопожертвование именно из-за идеологии не массовое явление. В том же СССР в 40-х с идеологией было все хорошо. Но очень часто все решалось загранотрядами.
кажуть на війні не має бути місце подвигу, якщо всі дії сплановані і виконуються згідно плану, умовно кажучи, подвиг- це помилка або командира, або твоїх побратимів
два дні тому я викладав відео прориву з оточення біля Бахмуту: підрозділ в кількості роти почав штурм, все було гарно на початку. потім з'ясувалось що "смежнікі" десь замешкались і крайній взвод просунувся вперед надто далеко (фланг був відкритий зовсім) і потім хлопці були в оточенні
командир роти і батальйону мали план порятунку-пити на прорив і положити пів батальйону або почекати (зробити розвідку) ,зв'язку з оточеним підрозділом вже не було як стемніло оточений підрозділ почав прориватись і один боєць(перемедик, який отримав декілька поранень) попросив залишити його важко пораненого з гранатою,
тобто він добровільно скоїв самопожертву заради врятування решти побратимів зараз не реально оцінити, чи був у нього шанс вишити (якби його дотягнули до своїх, а потім до шпиталю), але шанс загинути у тих хто проривався був значно більший, коли вони втрачають мобільність евакуючи важного 300-го
вважаю , що той хлопець здійснив подвиг (може він підірвав орків, моні ні...але він збільшив шанси своїх побратимів на життя)
якщо хтось ще пам'ятає загибель К-278 «Комсомолец» у результаті пожежі в Норвезькому морі 7 квітня 1989 року. Була інформація, що частина екіпажу, яка знаходилась на рятувальному плоту померла від гіпотермії (переохолодження)-хлопці майже годину в одних тільняшках співали "врагу не здается наш гордий Варяг", замість того щоб віджати мокрий одяг і згуртуватись тілами один біля одного (у мене на судні була одна дівчина з Хмельницького, рідний брат якої загинув на тому плоту), всім дали ордена за "подвиг".
detroytred написав:beee Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.
але ж зараз не 60-70 ті роки і ми не вєтнамці що бігають по джунглям. Тут можна вести дискусії до безкінечності... от наприклад цікаво що б сталося якби замість анонсу шашликів Зеленський на всю країну чесно заявив (в стилі Черчіля): "шановні українці, протягом кількох тижнів на нас нападе 140 мільйонна країна, буде роками нас обстрілювати ракетами, знищувати житло та інфраструктуру, вбивати мирне населення, штурмувати наші позиції без кінця, кидаючи сотні тисяч людей. І додав що ще все мінімум 5 років а може й на 10, загине як мінімум десятки тисяч військових і мирних жителів, інфляція, безробіття, холод і на закуску заборона виїзду закордон, військова диктатура, примусова мобілізація" От не уявляю реакцію суспільства
Був би неконтрольований хаос . Дуже широко географічно і дуже імовірно катастрофічний . З острова втікати набагато складніше - особливо досить далеко ... Ну і колаборантів-зрадників чи просто "болота" непевного все-таки незрівнянно менше ...
beee написав:На вопрос, главная причина наступлений рфии - отсутствие у нас техники? Он сказал, "у орків багато людей ". Но он так и не ответил, каким образом это преодолеть, если 140 млн всегда было и будет больше 30 млн (а может и меньше уже)
ну зараз зрозуміло що у них людей набагато більше (і буде більше до кінця війни), ситуацію можна тільки суттєвою перевагою у якісному озброєнні. Маркус чомусь не хотів озвучувати що зараз озброєння що надходить, дозволяє тільки стримувати навалу, але при цьому країна втрачає там кращих (тих самих НЕобивателів про який писали вище), досвідченішх, мотивованіших. Невже союзники не розуміють що якщо так тянути й далі то танки/літаки на автопілоті війну не виграють
все вони добре розуміють...але не їх діти (брати) вмирають, навіть не їх громадяни причин в затримці декілька: -банальна бюрократична, -логістична -технічний стан потребує (як кажуть передпродажної підготовки), заміна масла і фільрів? а може ще ствола -конспірологічна: план знекровлення військового потенціалу спрацьовує-за рік армія контрактників майже на 80% знешкоджена , настала черга армії зеків і чмобіків (теж добре)Ю якщо швидко переможе Україна (а пуйло до того часу ще не помре, то застосують ЯЗ?), тягнуть з поставками-може пуйло помре і вони менше грошей витратять
Послухав Маркуса оце свіже - журналісти не про те питають . Він все-таки абсолютний селфмейд - реально самородок . І про різні тилові по суті дрібниці - йому просто нецікаво . Ну і про глобальні речі він не соромиться сказати - не знаю , якщо він не знає . І дуже правильно робить . Не намагається стати чи виглядати "експертом" . І зараз насправді всі притомні кажуть - дуже і дуже важко є і буде далі . В плані - "краще не буде" ще довго . І в ЗСУ треба напевно ще стільки ж - скільки зараз вже є . Не озвучують це - не знаю , це краще чи гірше - напевно , може , і краще з оглядкою на вищеназваних "обивателів" . Але війна все одно зачепить більшість - чого поки немає - хочемо ми цього , чи ні ...
Що ж, давайте про гіпотетичну відставку Резнікова. Це - якщо це станеться - чистий треш і тріумф “корисних ідіотів” над здоровим глуздом.
Чи стане ця відставка невиправною трагедією? Ні, не стане. Багато чого буде залежати від наступника, звісно. Але проблема всієї цієї історії не в Резнікові як міністрі.
Проблема в тому, що в нас досі люди, які вважають себе борцями з корупцією і за краще державне управління, неспроможні розібратися в двох фундаментальних речах:
1. Коли ними грають як дітьми. І використовують для внутрішніх або зовнішніх розборок чи провокацій.
2. Як державне управління працює в принципі. Так, за 10-15 років боротьби з системою не зрозуміти як ця система працює - це талант.
Корупційні кейси в міністерстві оборони, безумовно, є. І кейс з харчуванням - це те саме. Але щоб вони зменшилися - ці корупційні кейси - треба реформувати МО. Треба було робити це у відносно мирні 2016-2021 рр, але все було зроблено навпаки. І - взагалі - адекватно реформувати державну службу.
Бо зараз, якщо ти хочеш бути ефективним бюрократом, ти вже за півроку або напрацюєш собі на кримінальну справу за перевищення повноважень, або створиш квазі-адміністративні структури щоб розмити відповідальність, за що тебе ось такі ідіоти звинувачувати в корупції.
Все, інших варіантів немає. .
Проблема в тому, що час реформувати МО і процедури вже згаяно. І під час активної війни зробити це неможливо без втрати керованості. Зміни можуть бути поступові, виключно з тим, щоб зберігати керованість. По якій наші шановні “експерти” і борцуни і завдали удару. В умовах коли треба працювати і підписувати документи. Треба працювати. Зі старими кадрами та із залученням не дуже приємних (але цілком ефективних, судячи за відгуками) людей, з дуже обмеженим переліком людей які вміють у державне управління, розбираються в специфіці задач, мають достатню політичну чи адміністративну вагу.
Якщо МО не реформоване і його бюджет з початком війни збільшується БУКВАЛЬНО в 10 разів, воно буде працювати як і звикло. В менеджменті це називається “заливати проблему грошима”. Коли ти вимушений змінювати правила менеджменту вже після того, як почав цей напрямок фінансувати, розуміючи що ефективність нижча за можливу. Бо тупо нема часу.
Так, кадрова політика МО - точніше її стабільність, коли на посадах по 20 років сидять одні й ті самі люди - це окремий треш. Але тепер - після такого стилю боротьби з “поганими людьми” (ними оголошені навіть ефективні люди на посадах МО), я дуже хочу подивитися як наші викривачі будуть заманювати в МО кваліфікованих менеджерів, які будуть готові ПІДПИСУВАТИ ДОКУМЕНТИ після такого. Як з досвідом державної служби, так і з хоча б потрібного рівня корпоративним досвідом.
Ні, тих, хто вкрав гроші - треба ловити. Але при цьому не треба руйнувати керованість інституції. Бо приберуть Резнікова - який витягує в першу чергу (зовнішньо)політичний вектор МО, призначать іншого міністра - навіть того, хто подобається зараз багатьом - і буде те саме. Він або закине зовнішній напрямок, і все одно нічого не зможе радикально змінити з внутрішнім, або просто завалить і те, і те.
І що? Ніхто не може бути краще Резнікова? Може. Є група менеджерів.
Менеджер - технократ, який вміє керувати структурами співставного рівня. Наприклад, Андрія Коболєв (відразу вибачаюсь перед Андієм, розумію що навряд йому то треба, але він тут виключно в якості прикладу). Або когось такого самого за рівнем кваліфікації. Але він же СТРАШНИЙ КОРУПЦІОНЕР!! (Ні). І ще гірше Резнікова в уявленні тих, хто захищав ганебну справу проти нього.
І це ми ще не говоримо скільки корупції чи тупняка існує на середньому рівні, в тому числі на рівні в/ч.
У підсумку ви можете звільнити Резнікова.
За 2-3 місяці ми повернемося приблизно до того ж статусу кво що існує зараз. Але ми втратимо 2-3 місяці. І в підсумку переможемо на півроку пізніше.
А, і так, корупція вбиває. Це правда. Але. Довбоєбізм вбиває більше
detroytred написав:beee Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50
По перше там не голі степи, а джунглі. Театр бойових дій дозволяв виснажувати сили американців і вести партизанську війну. Скільки партизанських загонів було на Дамбасі під час 2 світової? Нуль цілих хрен десятих? Там нема де ховаться від окупанта і винищувати його