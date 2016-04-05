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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3461346234633464>
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:22

  Puente написав:Послухав Маркуса оце свіже - журналісти не про те питають . Він все-таки абсолютний селфмейд - реально самородок . І про різні тилові по суті дрібниці - йому просто нецікаво . Ну і про глобальні речі він не соромиться сказати - не знаю , якщо він не знає . І дуже правильно робить . Не намагається стати чи виглядати "експертом" .
І зараз насправді всі притомні кажуть - дуже і дуже важко є і буде далі .
В плані - "краще не буде" ще довго . І в ЗСУ треба напевно ще стільки ж - скільки зараз вже є . Не озвучують це - не знаю , це краще чи гірше - напевно , може , і краще з оглядкою на вищеназваних "обивателів" . Але війна все одно зачепить більшість - чого поки немає - хочемо ми цього , чи ні ...

Специально нашел и посмотрел Маркуса.
Сложились впечатление, что сержант реально не лучился оптимизмом, но не знал как бы сформулировать все так, чтобы потом последствий не было.
Фраза о том, что защита Родины - это честь, которую еще нужно заслужить, типичный старый боян, при звуках которого засыпали еще на советских политинформациях.
Маркус предлагает что? Прийти с повесткой и, сходу заявив с понурым видом военкому "я недостоин", отправиться вприпрыжку домой? Но ведь это же бред.
Или когда он, печально усмехнувшись в усы, заявляет, что немотивированных бойцов в его бригаде нет... Но это же просто нереально.
Что он сказал по факту, кроме того, что в рашке больше людских ресурсов? Да ровным счетом ничего. Он даже на тему коррупционного скандала не решился высказаться, лишь пожал плечами.
Короче, интервью с ним - ни рыба, ни мясо
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:40

  Letusrock написав:
  detroytred написав:beee
Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.

але ж зараз не 60-70 ті роки і ми не вєтнамці що бігають по джунглям.
Тут можна вести дискусії до безкінечності... от наприклад цікаво що б сталося якби замість анонсу шашликів Зеленський на всю країну чесно заявив (в стилі Черчіля): "шановні українці, протягом кількох тижнів на нас нападе 140 мільйонна країна, буде роками нас обстрілювати ракетами, знищувати житло та інфраструктуру, вбивати мирне населення, штурмувати наші позиції без кінця, кидаючи сотні тисяч людей. І додав що ще все мінімум 5 років а може й на 10, загине як мінімум десятки тисяч військових і мирних жителів, інфляція, безробіття, холод і на закуску заборона виїзду закордон, військова диктатура, примусова мобілізація" От не уявляю реакцію суспільства

как ты уже притомил своим нытьем
ну реально чистокровный православный угорец :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"БО НЕ ВТІК"

Експрем’єр Ізраїлю: Путін обіцяв не вбивати Зеленського

https://inforesist.org/ua/ekspremer-izrailyu-putin-obiczyav-ne-vbivati-zelenskogo/

Він додав, що після закінчення зустрічі, ще їдучи з Кремля до аеропорту, він прямо зателефонував Зеленському і сказав йому, що Путін не збирається його вбивати.

Український лідер нібито перепитав, чи впевнений Бенет, а потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: “Я не боюся”.

если это не утка то ржака полная.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 05 лют, 2023 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:52

  antey1969 написав:
  Puente написав:Послухав Маркуса оце свіже - журналісти не про те питають . Він все-таки абсолютний селфмейд - реально самородок . І про різні тилові по суті дрібниці - йому просто нецікаво . Ну і про глобальні речі він не соромиться сказати - не знаю , якщо він не знає . І дуже правильно робить . Не намагається стати чи виглядати "експертом" .
І зараз насправді всі притомні кажуть - дуже і дуже важко є і буде далі .
В плані - "краще не буде" ще довго . І в ЗСУ треба напевно ще стільки ж - скільки зараз вже є . Не озвучують це - не знаю , це краще чи гірше - напевно , може , і краще з оглядкою на вищеназваних "обивателів" . Але війна все одно зачепить більшість - чого поки немає - хочемо ми цього , чи ні ...

Специально нашел и посмотрел Маркуса.
Сложились впечатление, что сержант реально не лучился оптимизмом, но не знал как бы сформулировать все так, чтобы потом последствий не было.
Фраза о том, что защита Родины - это честь, которую еще нужно заслужить, типичный старый боян, при звуках которого засыпали еще на советских политинформациях.
Маркус предлагает что? Прийти с повесткой и, сходу заявив с понурым видом военкому "я недостоин", отправиться вприпрыжку домой? Но ведь это же бред.
Или когда он, печально усмехнувшись в усы, заявляет, что немотивированных бойцов в его бригаде нет... Но это же просто нереально.
Что он сказал по факту, кроме того, что в рашке больше людских ресурсов? Да ровным счетом ничего. Он даже на тему коррупционного скандала не решился высказаться, лишь пожал плечами.
Короче, интервью с ним - ни рыба, ни мясо

шо, баварская колбаска из рта выпала от такого?
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:55

  Letusrock написав:
  antey1969 написав:Сложились впечатление, что сержант реально не лучился оптимизмом, но не знал как бы сформулировать все так, чтобы потом последствий не было.

таке відчуття що його просто попросили висловитись в дусі телемарафону.
чергове повторення цього пафосу про "військо це не покарання, бла-бла", а реаліях що: в м.Хуст після вечірки мажорів, повіски видали офіціантам, бо мажори не достойні))))) А через пару днів в 5 ранку виводили з автобусів працівників заводів, та зупиняли водіїв з пекарень. Вони видно більш достойні

интересно девчонки пишут
одна из подвала Мукачево, вторая из Германии :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Наше наступление окончится крахом" В РФ уже боятся Украину

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:Путін обіцяв

Путін пообіцяв Обамі та Пан Гі Муну не нападати на Україну
Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:26

  Letusrock написав:
  prodigy написав:все вони добре розуміють...але не їх діти (брати) вмирають, навіть не їх громадяни
причин в затримці декілька


така відповідь наврят чи задовільнить пересічного українця, якому грубо кажути всучать в руки автомат і скажуть "значить так, союзники нашому умовному Маркусу поки танка не дали з геополітичних міркувань, тому замість танку це завдання виконаєш ти з друзями на L200"


уявіть собі, що керівництво армії і країни зараз взагалі не думає щоб задовольнити вас
досконально (продукти, ел.енергія, газ, вода, теплопостачання є)і це чудовий результат
праці багатьох українців

призов до лав ЗСУ-це не покарання, а обов'язок кожного (так скалося що не всі це бажають виконувати, як і сплачувати податки, платити по кредитам і інше)
стосовно геополітичних міркувань -це в першу чергу питання до президентів за 30 років(чому вони грабували армію? чому клали асфальт і відкати з асфальту у власну кішеню)

вам треба припинити скиглити стосовно призову- молитися мовчки і тримайте свій страх в собі(на що ви розраховуєте на форумі-що знайдете підтримку тих хто теж не бажає йти на службу), є багато пабліків-де ви знайдете собі компанію з тих хто ухиляється (або переховується)

стосовно L200-на цих бандеромобілях теж гарно воювали наші хлопці, і навіть більшість вціліла (тому що авто швидше за танк і маневрує краще), тобто треба швидко ретируватися, але це правило працює і для танку теж (зробив пару пострілів-змінюй позицію швидко, бо отримаєш ПТУР)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:27

  Ukrainian написав:
  mephala написав:Путін обіцяв

Путін пообіцяв Обамі та Пан Гі Муну не нападати на Україну
Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну


у 2015?
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:31

  prodigy написав:
  Ukrainian написав:
  mephala написав:Путін обіцяв

Путін пообіцяв Обамі та Пан Гі Муну не нападати на Україну
Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну


у 2015?

У 2022
Шольца не було на посаді в 2015. Логіка :lol:
Путін пообіцяв Байдену не нападати на Україну
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