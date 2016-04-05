Puente написав:

Послухав Маркуса оце свіже - журналісти не про те питають . Він все-таки абсолютний селфмейд - реально самородок . І про різні тилові по суті дрібниці - йому просто нецікаво . Ну і про глобальні речі він не соромиться сказати - не знаю , якщо він не знає . І дуже правильно робить . Не намагається стати чи виглядати "експертом" .І зараз насправді всі притомні кажуть - дуже і дуже важко є і буде далі .В плані - "краще не буде" ще довго . І в ЗСУ треба напевно ще стільки ж - скільки зараз вже є . Не озвучують це - не знаю , це краще чи гірше - напевно , може , і краще з оглядкою на вищеназваних "обивателів" . Але війна все одно зачепить більшість - чого поки немає - хочемо ми цього , чи ні ...