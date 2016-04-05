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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3462346334643465>
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:31

  alex lem написав: Скільки партизанських загонів було на Дамбасі під час 2 світової? Нуль цілих хрен десятих? Там нема де ховаться від окупанта і винищувати його


на Донеччині партизанів було менше ніш на Волині, але не нуль

У часи окупації на території Донецької області активно діяли партизанські загони. Найбільш ефективно воювали загони М. Карнаухова, В. Зінченка, В. Підгорного, Б. Смолянова, М. Цимбала; підпільно-диверсійні групи під керівництвом М. Коваля, П. Целіка, Ф. Горбаткова. Бійцями партизанських загонів та груп Донеччини в період із жовтня 1941 року до вересня 1943 року було знищено 14 ешелонів з живою силою та технікою ворога, 260 вагонів, 21 міст на шосейних та ґрунтових дорогах, 29 разів підривалася залізнична колія.

Значну роль у справі звільнення Донеччини від окупантів відіграв й український партизанський рух. Похідні групи ОУН з’явилися на Донеччині в жовтні 1941 року – ОУН (б) та в грудні 1941 року – ОУН (м). Осередки організації діяли в найбільших містах області: Горлівка, Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ, Ясинувата. Загальна кількість учасників ОУН на Донеччині у 1941-1943 роках відповідно до сучасних досліджень оцінюється в 500 осіб.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:35

  prodigy написав:
У часи окупації на території Донецької області активно діяли партизанські загони. Найбільш ефективно воювали загони М. Карнаухова, В. Зінченка, В. Підгорного, Б. Смолянова, М. Цимбала; підпільно-диверсійні групи під керівництвом М. Коваля, П. Целіка, Ф. Горбаткова. Бійцями партизанських загонів та груп Донеччини в період із жовтня 1941 року до вересня 1943 року було знищено 14 ешелонів з живою силою та технікою ворога, 260 вагонів, 21 міст на шосейних та ґрунтових дорогах, 29 разів підривалася залізнична колія.

Значну роль у справі звільнення Донеччини від окупантів відіграв й український партизанський рух. Похідні групи ОУН з’явилися на Донеччині в жовтні 1941 року – ОУН (б) та в грудні 1941 року – ОУН (м). Осередки організації діяли в найбільших містах області: Горлівка, Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ, Ясинувата. Загальна кількість учасників ОУН на Донеччині у 1941-1943 роках відповідно до сучасних досліджень оцінюється в 500 осіб.

Ви зараз зробили серпом по яйкам рашистам ...

Це ж треба, ОУН були на "ісконно русскіх землях" ... :)

PS. Один ниже уже взвыл от боли
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 05 лют, 2023 17:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:35

Обіцянки путіна

Путін пообіцяв Байдену не нападати на Україну

Путін обіцяв не вбивати Зеленського

Путін пообіцяв Обамі та Пан Гі Муну не нападати на Україну
Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну

Президенту Росії Володимиру Путіну пригадали його обіцянки, що поки він при владі, пенсійний вік в РФ підвищуватися не буде.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:35

prodigy ржу не могу. напомните всем какие налоги вы платили со своей капитанской зарплаты в казну украины ? впрочем как и я. хватает наглости кого то поучать?
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:35

  Ukrainian написав:
у 2015?

У 2022
Шольца не було на посаді в 2015. Логіка :lol:
Путін пообіцяв Байдену не нападати на Україну[/quote]

може обіцяв , а може ні.
це вже не має значення зараз
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:43

  Ukrainian написав:
  mephala написав:Путін обіцяв

Путін пообіцяв Обамі та Пан Гі Муну не нападати на Україну
Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну


хоспаді. "и эти люди претендуют на звание дома высокой культуры и быта".
якщо ти не розумієш то навіщо коментуєш?
суть не в тому що обіцяв хло. суть в тому що наш щоки надув як він не боїться і почав відосікі запилювать. тьху якщо це дійсно так.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:45

  88998899aleks написав:prodigy ржу не могу. напомните всем какие налоги вы платили со своей капитанской зарплаты в казну украины ? впрочем как и я. хватает наглости кого то поучать?


-налог на земельні ділянки
-налог за зайві метри нерухомого майна(минулого року десь 500дол)
-налог з депозитів 18% і 1,5% військовий сбір
-пдв з покупки кожного товару
-акциз на пальне

до речі, купуючи майно теж платив налог (також мито)
привозив автівку-теж мито, акциз

30 років інвестицій в економіку
до речі, ви мені взагалі не цікаві , тому припинить до мене звертатись зухвало
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:57

prodigy это все налог с приобретения
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:58

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:
Що ж, давайте про гіпотетичну відставку Резнікова. Це - якщо це станеться - чистий треш і тріумф “корисних ідіотів” над здоровим глуздом. 

Чи стане ця відставка невиправною трагедією? Ні, не стане. Багато чого буде залежати від наступника, звісно. Але проблема всієї цієї історії не в Резнікові як міністрі. 

Проблема в тому, що в нас досі люди, які вважають себе борцями з корупцією і за краще державне управління, неспроможні розібратися в двох фундаментальних речах:

1. Коли ними грають як дітьми. І використовують для внутрішніх або зовнішніх розборок чи провокацій. 

2. Як державне управління працює в принципі. Так, за 10-15 років боротьби з системою не зрозуміти як ця система працює - це талант.

Корупційні кейси в міністерстві оборони, безумовно, є. І кейс з харчуванням - це те саме. Але щоб вони зменшилися - ці корупційні кейси - треба реформувати МО. Треба було робити це у відносно мирні 2016-2021 рр, але все було зроблено навпаки. І - взагалі - адекватно реформувати державну службу. 

Бо зараз, якщо ти хочеш бути ефективним бюрократом, ти вже за півроку або напрацюєш собі на кримінальну справу за перевищення повноважень, або створиш квазі-адміністративні структури щоб розмити відповідальність, за що тебе ось такі ідіоти звинувачувати в корупції.

Все, інших варіантів немає. .

Проблема в тому, що час реформувати МО і процедури вже згаяно. І під час активної війни зробити це неможливо без втрати керованості.

А, і так, корупція вбиває. Це правда.
Але.
Довбоєбізм вбиває більше

https://t.me/yb_ua/2910



Офігезна логіка. Замість того, щоб розібратись по суті: винна людина-відсторонити та ув'язнити, не винна-теж саме зробити з наклепниками(скільки людей у нас працює у всіх тих НАБУ, ДБР, САП і т.д.-десятки тисяч?) щоб інші не кидалися безпідставними звинуваченнями, пропонують залишити все як є. Вже набило оскомину те повторювати, але щоразу спливає одна й та ж мантра-"не треба розхитувати човен", аналогія середньовічного-"будь яка влада від бога"!
Тому мабуть і надалі будемо мати стару картинку за вікном: одні регулярно влаштовують "викриття століття", а інші кладуть на це великий і товстий, на крайній випадок міняються кріслами чи знаходять дрібного "стрілочника" а обивателі все більше розчаровуються в державі та саботують її рішення або всіма правдами і неправдами їдуть геть. :evil:

ещё раз повторю - вам шашечки или ехать?, если нужна победа до конца лета-заткнитесь и не гавкайте, дайте системе крутиться, как она есть, и берите всё на карандаш, и после победы сдирайте шкуры, американцы сказали что претензий к расходованию их средств не имеют...
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:58

  mephala написав:
  Ukrainian написав:
  mephala написав:Путін обіцяв

Путін пообіцяв Обамі та Пан Гі Муну не нападати на Україну
Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну


хоспаді. "и эти люди претендуют на звание дома высокой культуры и быта".
якщо ти не розумієш то навіщо коментуєш?
суть не в тому що обіцяв хло. суть в тому що наш щоки надув як він не боїться і почав відосікі запилювать. тьху якщо це дійсно так.

Наш повірив їхньому :lol: :!: :!: :?:

Серйозна тема для обговорення
Може обіцяв а може ні
Це вже не має значення зараз
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