Що ж, давайте про гіпотетичну відставку Резнікова. Це - якщо це станеться - чистий треш і тріумф “корисних ідіотів” над здоровим глуздом.Чи стане ця відставка невиправною трагедією? Ні, не стане. Багато чого буде залежати від наступника, звісно. Але проблема всієї цієї історії не в Резнікові як міністрі.Проблема в тому, що в нас досі люди, які вважають себе борцями з корупцією і за краще державне управління, неспроможні розібратися в двох фундаментальних речах:1. Коли ними грають як дітьми. І використовують для внутрішніх або зовнішніх розборок чи провокацій.2. Як державне управління працює в принципі. Так, за 10-15 років боротьби з системою не зрозуміти як ця система працює - це талант.Корупційні кейси в міністерстві оборони, безумовно, є. І кейс з харчуванням - це те саме. Але щоб вони зменшилися - ці корупційні кейси - треба реформувати МО. Треба було робити це у відносно мирні 2016-2021 рр, але все було зроблено навпаки. І - взагалі - адекватно реформувати державну службу.Бо зараз, якщо ти хочеш бути ефективним бюрократом, ти вже за півроку або напрацюєш собі на кримінальну справу за перевищення повноважень, або створиш квазі-адміністративні структури щоб розмити відповідальність, за що тебе ось такі ідіоти звинувачувати в корупції.Все, інших варіантів немає. .Проблема в тому, що час реформувати МО і процедури вже згаяно. І під час активної війни зробити це неможливо без втрати керованості.А, і так, корупція вбиває. Це правда.Але.Довбоєбізм вбиває більше