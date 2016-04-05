alex lem написав: Скільки партизанських загонів було на Дамбасі під час 2 світової? Нуль цілих хрен десятих? Там нема де ховаться від окупанта і винищувати його
на Донеччині партизанів було менше ніш на Волині, але не нуль
У часи окупації на території Донецької області активно діяли партизанські загони. Найбільш ефективно воювали загони М. Карнаухова, В. Зінченка, В. Підгорного, Б. Смолянова, М. Цимбала; підпільно-диверсійні групи під керівництвом М. Коваля, П. Целіка, Ф. Горбаткова. Бійцями партизанських загонів та груп Донеччини в період із жовтня 1941 року до вересня 1943 року було знищено 14 ешелонів з живою силою та технікою ворога, 260 вагонів, 21 міст на шосейних та ґрунтових дорогах, 29 разів підривалася залізнична колія.
Значну роль у справі звільнення Донеччини від окупантів відіграв й український партизанський рух. Похідні групи ОУН з’явилися на Донеччині в жовтні 1941 року – ОУН (б) та в грудні 1941 року – ОУН (м). Осередки організації діяли в найбільших містах області: Горлівка, Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ, Ясинувата. Загальна кількість учасників ОУН на Донеччині у 1941-1943 роках відповідно до сучасних досліджень оцінюється в 500 осіб.
У часи окупації на території Донецької області активно діяли партизанські загони. Найбільш ефективно воювали загони М. Карнаухова, В. Зінченка, В. Підгорного, Б. Смолянова, М. Цимбала; підпільно-диверсійні групи під керівництвом М. Коваля, П. Целіка, Ф. Горбаткова. Бійцями партизанських загонів та груп Донеччини в період із жовтня 1941 року до вересня 1943 року було знищено 14 ешелонів з живою силою та технікою ворога, 260 вагонів, 21 міст на шосейних та ґрунтових дорогах, 29 разів підривалася залізнична колія.
Значну роль у справі звільнення Донеччини від окупантів відіграв й український партизанський рух. Похідні групи ОУН з’явилися на Донеччині в жовтні 1941 року – ОУН (б) та в грудні 1941 року – ОУН (м). Осередки організації діяли в найбільших містах області: Горлівка, Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ, Ясинувата. Загальна кількість учасників ОУН на Донеччині у 1941-1943 роках відповідно до сучасних досліджень оцінюється в 500 осіб.
Ви зараз зробили серпом по яйкам рашистам ...
Це ж треба, ОУН були на "ісконно русскіх землях" ...
PS. Один ниже уже взвыл от боли
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 05 лют, 2023 17:50, всього редагувалось 2 разів.
Путін пообіцяв Обамі та Пан Гі Муну не нападати на Україну Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну
хоспаді. "и эти люди претендуют на звание дома высокой культуры и быта". якщо ти не розумієш то навіщо коментуєш? суть не в тому що обіцяв хло. суть в тому що наш щоки надув як він не боїться і почав відосікі запилювать. тьху якщо це дійсно так.
Що ж, давайте про гіпотетичну відставку Резнікова. Це - якщо це станеться - чистий треш і тріумф “корисних ідіотів” над здоровим глуздом.
Чи стане ця відставка невиправною трагедією? Ні, не стане. Багато чого буде залежати від наступника, звісно. Але проблема всієї цієї історії не в Резнікові як міністрі.
Проблема в тому, що в нас досі люди, які вважають себе борцями з корупцією і за краще державне управління, неспроможні розібратися в двох фундаментальних речах:
1. Коли ними грають як дітьми. І використовують для внутрішніх або зовнішніх розборок чи провокацій.
2. Як державне управління працює в принципі. Так, за 10-15 років боротьби з системою не зрозуміти як ця система працює - це талант.
Корупційні кейси в міністерстві оборони, безумовно, є. І кейс з харчуванням - це те саме. Але щоб вони зменшилися - ці корупційні кейси - треба реформувати МО. Треба було робити це у відносно мирні 2016-2021 рр, але все було зроблено навпаки. І - взагалі - адекватно реформувати державну службу.
Бо зараз, якщо ти хочеш бути ефективним бюрократом, ти вже за півроку або напрацюєш собі на кримінальну справу за перевищення повноважень, або створиш квазі-адміністративні структури щоб розмити відповідальність, за що тебе ось такі ідіоти звинувачувати в корупції.
Все, інших варіантів немає. .
Проблема в тому, що час реформувати МО і процедури вже згаяно. І під час активної війни зробити це неможливо без втрати керованості.
А, і так, корупція вбиває. Це правда. Але. Довбоєбізм вбиває більше
Офігезна логіка. Замість того, щоб розібратись по суті: винна людина-відсторонити та ув'язнити, не винна-теж саме зробити з наклепниками(скільки людей у нас працює у всіх тих НАБУ, ДБР, САП і т.д.-десятки тисяч?) щоб інші не кидалися безпідставними звинуваченнями, пропонують залишити все як є. Вже набило оскомину те повторювати, але щоразу спливає одна й та ж мантра-"не треба розхитувати човен", аналогія середньовічного-"будь яка влада від бога"! Тому мабуть і надалі будемо мати стару картинку за вікном: одні регулярно влаштовують "викриття століття", а інші кладуть на це великий і товстий, на крайній випадок міняються кріслами чи знаходять дрібного "стрілочника" а обивателі все більше розчаровуються в державі та саботують її рішення або всіма правдами і неправдами їдуть геть.
ещё раз повторю - вам шашечки или ехать?, если нужна победа до конца лета-заткнитесь и не гавкайте, дайте системе крутиться, как она есть, и берите всё на карандаш, и после победы сдирайте шкуры, американцы сказали что претензий к расходованию их средств не имеют...
Путін пообіцяв Обамі та Пан Гі Муну не нападати на Україну Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну
хоспаді. "и эти люди претендуют на звание дома высокой культуры и быта". якщо ти не розумієш то навіщо коментуєш? суть не в тому що обіцяв хло. суть в тому що наш щоки надув як він не боїться і почав відосікі запилювать. тьху якщо це дійсно так.
Наш повірив їхньому
Серйозна тема для обговорення
Може обіцяв а може ні Це вже не має значення зараз