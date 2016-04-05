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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3463346434653466>
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:58

  antey1969 написав:Или когда он, печально усмехнувшись в усы, заявляет, что немотивированных бойцов в его бригаде нет... Но это же просто нереально.

Чего ? у него вроде как серьезный конкурсный отбор был... во всяком случаи пиар был активный.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Или когда он, печально усмехнувшись в усы, заявляет, что немотивированных бойцов в его бригаде нет... Но это же просто нереально.


какой же ты недалекий (хотя сидишь далеко)

бригаде у любого быстро появляется мотивация и все становятся мотивироваными, каждый делает свое дело (или кто-то нервно курит в сторонке?)

по поводу коррупции-это не его тема ,
правильно, что уклонился от этого вопроса (пусть блогеры и журналисты открывают народу глаза и не только народу, а также странам-спонсорам)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:суть не в тому що обіцяв хло. суть в тому що наш щоки надув як він не боїться і почав відосікі запилювать. тьху якщо це дійсно так.

сумніваюсь в тій ситуації Зеленський би довірився тільки словам путіна (ціна яких 0), можливо було щось більше.. Або це вигадана історія
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:06

  88998899aleks написав:prodigy это все налог с приобретения


налог с моей зарплаты уже заплатил судовладелец (если вы не в курсе),
мне еще в 2005 году овнер показывал наши зарплаты до вычета налогов (в Нидерландах)

когда работал в ЧМП (у украинского судовладельца то платил налоги в Украине-1992-1994г, до этого в ссср 1981-1991)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:10

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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:02

  mephala написав:"БО НЕ ВТІК"

Експрем’єр Ізраїлю: Путін обіцяв не вбивати Зеленського

https://inforesist.org/ua/ekspremer-izrailyu-putin-obiczyav-ne-vbivati-zelenskogo/

Він додав, що після закінчення зустрічі, ще їдучи з Кремля до аеропорту, він прямо зателефонував Зеленському і сказав йому, що Путін не збирається його вбивати.

Український лідер нібито перепитав, чи впевнений Бенет, а потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: “Я не боюся”.

если это не утка то ржака полная.

Нижче плінтуса... І нема мозгу, щоб хоча б сюди це не тягнути. Після нізверженія Ар...ча нема кого слухати?
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:05

  Прохожий написав:
  Letusrock написав:
  antey1969 написав:Сложились впечатление, что сержант реально не лучился оптимизмом, но не знал как бы сформулировать все так, чтобы потом последствий не было.

таке відчуття що його просто попросили висловитись в дусі телемарафону.
чергове повторення цього пафосу про "військо це не покарання, бла-бла", а реаліях що: в м.Хуст після вечірки мажорів, повіски видали офіціантам, бо мажори не достойні))))) А через пару днів в 5 ранку виводили з автобусів працівників заводів, та зупиняли водіїв з пекарень. Вони видно більш достойні

интересно девчонки пишут
одна из подвала Мукачево, вторая из Германии :mrgreen:

Цікаво, скільки заводів та пекарень в місті Хуст. Піду погуглю. Мабуть, план виповнили і перевиповнили
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:12

  Wisznia2021 написав:
  mephala написав:"БО НЕ ВТІК"

Експрем’єр Ізраїлю: Путін обіцяв не вбивати Зеленського

https://inforesist.org/ua/ekspremer-izrailyu-putin-obiczyav-ne-vbivati-zelenskogo/

Він додав, що після закінчення зустрічі, ще їдучи з Кремля до аеропорту, він прямо зателефонував Зеленському і сказав йому, що Путін не збирається його вбивати.

Український лідер нібито перепитав, чи впевнений Бенет, а потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: “Я не боюся”.

если это не утка то ржака полная.

Нижче плінтуса... І нема мозгу, щоб хоча б сюди це не тягнути. Після нізверженія Ар...ча нема кого слухати?

Если для тебя бывший премьер-министр Израиля - это Арестович

То у меня для тебя плохие новости - перестань выгораживать Зеленского, сидя в Польше
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:26

  detroytred написав:beee
Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.

Абсолютно не показательно.
В Штатах (да и во всем мире) тогда развилось мощное антивоенное движение. И на большие жертвы они никогда не были готовы идти. Плюс левацкая "революция-68" в Европе.

Все это никак не соотносится с ситуацией в рашке.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:27

  mephala написав:тьху якщо це дійсно так.

Так " так" чи " не так"? Що тоді ти тут збираєшся " обсуждать", якщо навіть не знаєш чи воно " так". Фінфорум... Спочатку на Ар...ча оргазміровали тепер якусь чухню " обсуждають"
Wisznia2021
 
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