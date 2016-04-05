Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 лют, 2023 17:58
antey1969 написав:
Или когда он, печально усмехнувшись в усы, заявляет, что немотивированных бойцов в его бригаде нет... Но это же просто нереально.
Чего ? у него вроде как серьезный конкурсный отбор был... во всяком случаи пиар был активный.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:01
antey1969 написав:
Или когда он, печально усмехнувшись в усы, заявляет, что немотивированных бойцов в его бригаде нет... Но это же просто нереально.
какой же ты недалекий (хотя сидишь далеко)
бригаде у любого быстро появляется мотивация и все становятся мотивироваными, каждый делает свое дело (или кто-то нервно курит в сторонке?)
по поводу коррупции-это не его тема ,
правильно, что уклонился от этого вопроса (пусть блогеры и журналисты открывают народу глаза и не только народу, а также странам-спонсорам)
prodigy
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:01
mephala написав:
суть не в тому що обіцяв хло. суть в тому що наш щоки надув як він не боїться і почав відосікі запилювать. тьху якщо це дійсно так.
сумніваюсь в тій ситуації Зеленський би довірився тільки словам путіна (ціна яких 0), можливо було щось більше.. Або це вигадана історія
Letusrock
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:06
88998899aleks написав: prodigy
это все налог с приобретения
налог с моей зарплаты уже заплатил судовладелец (если вы не в курсе),
мне еще в 2005 году овнер показывал наши зарплаты до вычета налогов (в Нидерландах)
когда работал в ЧМП (у украинского судовладельца то платил налоги в Украине-1992-1994г, до этого в ссср 1981-1991)
prodigy
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:10
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:02
mephala написав: "БО НЕ ВТІК" Експрем’єр Ізраїлю: Путін обіцяв не вбивати Зеленського https://inforesist.org/ua/ekspremer-izrailyu-putin-obiczyav-ne-vbivati-zelenskogo/ Він додав, що після закінчення зустрічі, ще їдучи з Кремля до аеропорту, він прямо зателефонував Зеленському і сказав йому, що Путін не збирається його вбивати. Український лідер нібито перепитав, чи впевнений Бенет, а потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: “Я не боюся”.
если это не утка то ржака полная.
Нижче плінтуса... І нема мозгу, щоб хоча б сюди це не тягнути. Після нізверженія Ар...ча нема кого слухати?
Wisznia2021
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:05
Прохожий написав: Letusrock написав: antey1969 написав:
Сложились впечатление, что сержант реально не лучился оптимизмом, но не знал как бы сформулировать все так, чтобы потом последствий не было.
таке відчуття що його просто попросили висловитись в дусі телемарафону.
чергове повторення цього пафосу про "військо це не покарання, бла-бла", а реаліях що: в м.Хуст після вечірки мажорів, повіски видали офіціантам, бо мажори не достойні))))) А через пару днів в 5 ранку виводили з автобусів працівників заводів, та зупиняли водіїв з пекарень. Вони видно більш достойні
интересно девчонки пишут
одна из подвала Мукачево, вторая из Германии
Цікаво, скільки заводів та пекарень в місті Хуст. Піду погуглю. Мабуть, план виповнили і перевиповнили
Wisznia2021
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:12
Wisznia2021 написав: mephala написав: "БО НЕ ВТІК" Експрем’єр Ізраїлю: Путін обіцяв не вбивати Зеленського https://inforesist.org/ua/ekspremer-izrailyu-putin-obiczyav-ne-vbivati-zelenskogo/ Він додав, що після закінчення зустрічі, ще їдучи з Кремля до аеропорту, він прямо зателефонував Зеленському і сказав йому, що Путін не збирається його вбивати. Український лідер нібито перепитав, чи впевнений Бенет, а потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: “Я не боюся”.
если это не утка то ржака полная.
Нижче плінтуса... І нема мозгу, щоб хоча б сюди це не тягнути. Після нізверженія Ар...ча нема кого слухати?
Если для тебя бывший премьер-министр Израиля - это Арестович
То у меня для тебя плохие новости - перестань выгораживать Зеленского, сидя в Польше
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:26
detroytred написав:
beee
Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.
Абсолютно не показательно.
В Штатах (да и во всем мире) тогда развилось мощное антивоенное движение. И на большие жертвы они никогда не были готовы идти. Плюс левацкая "революция-68" в Европе.
Все это никак не соотносится с ситуацией в рашке.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:27
mephala написав:
тьху якщо це дійсно так.
Так " так" чи " не так"? Що тоді ти тут збираєшся " обсуждать", якщо навіть не знаєш чи воно " так". Фінфорум... Спочатку на Ар...ча оргазміровали тепер якусь чухню " обсуждають"
Wisznia2021
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