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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3463346434653466
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:37

  Starikan написав:
  detroytred написав:beee
Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.

Абсолютно не показательно.
В Штатах (да и во всем мире) тогда развилось мощное антивоенное движение. И на большие жертвы они никогда не были готовы идти. Плюс левацкая "революция-68" в Европе.

Все это никак не соотносится с ситуацией в рашке.

Вкупі з згаданими вище джунглями залишилося тільки спростувати "мою" думку, що 50 млн. обов'язково переможуть 200 млн.))

Чи зможе рашка перебудуватись -- для мене питання поки відкрите.
Ходаковський нещодавно стогнав, що спробував домовитися з рашоприватниками стосовно озброєння - отримав фігу.
Бо не розуміють нової ери в рашці))
Тобто все в них поки пучком)) по ринковому.

Якщо рашка ж дійсно переформатується, то уж точно не Неньці орду зупинити.
Навіть якщо станеться неймовірне і ми вспіємо самі переформатуватися в ельфів.
Бо вагові категорії дуже різні.

Саме тому переформатовується й Захід.
Щоб зустріти орду...

Ну а в нас вибору нема, окрім захищатися. Й сподіватися, що орки затуплять-просплять-не зможуть, а Захід зачухається швидше.

От чесно -- не маю й приблизно бачення на кого грає час?
Окрім нас. З нами хоч трохи зрозуміло, тобто можна хоч приблизно уявити - зростання ціни з кожним днем ніщо не зможе компенсувати.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:28

  edvardd написав:
  drevlyanin написав:Офігезна логіка. Замість того, щоб розібратись по суті: винна людина-відсторонити та ув'язнити, не винна-теж саме зробити з наклепниками(скільки людей у нас працює у всіх тих НАБУ, ДБР, САП і т.д.-десятки тисяч?) щоб інші не кидалися безпідставними звинуваченнями, пропонують залишити все як є. Вже набило оскомину те повторювати, але щоразу спливає одна й та ж мантра-"не треба розхитувати човен", аналогія середньовічного-"будь яка влада від бога"!
Тому мабуть і надалі будемо мати стару картинку за вікном: одні регулярно влаштовують "викриття століття", а інші кладуть на це великий і товстий, на крайній випадок міняються кріслами чи знаходять дрібного "стрілочника" а обивателі все більше розчаровуються в державі та саботують її рішення або всіма правдами і неправдами їдуть геть. :evil:

ещё раз повторю - вам шашечки или ехать?, если нужна победа до конца лета-заткнитесь и не гавкайте, дайте системе крутиться, как она есть, и берите всё на карандаш, и после победы сдирайте шкуры, американцы сказали что претензий к расходованию их средств не имеют...


У вас геть з пам'яттю та логікою туго. Ніякого "здирання після" не було досі і навряд чи буде в майбутньому.
Багато здерли з овоча і компанії та ін.? А на рахунок перемоги до кінця літа, ви що, вже забули свої радісно-оптимістичні шмарклі весни-початку осені минулого року(прямо місцевий Арестович був), багато з того справдилося? Війна ця довга, на виснаження і якщо терпітимемо крадіїв, послів-сексологінь, перевертнів та іншу звіздоту, то перемога зовсім не гарантована. Подобається співати хором, це вам до снегірії потрібно. Там таких люблять.
п.с. Поки не почали розслідування і звільнення скомпрометованих посадовців, союзники відмовлялися надавати Україні сучасні танки. Співпадіння?
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:50

цікаве відео про історію Угорщини і ставлення угорців до сусідів (особливо до українців)-це пояснює позицію до України



"одне слово-мадяри- це голота" (Швейк)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:05

американцы сказали что претензий к расходованию их средств не имеют...


це на скільки треба бути наївним щоб не очікувати таких результатів аудиту(перевірки) від США

красти на поставках союзників-це повний довбо***м
як казав Остап Ібрагімовіч-існує багато різних засобів для чесного відбору грошей

самий простіший -це держ.закупівля (замовлення)
другий -це ремонт (кожний новий мер, директор заводу або начальник порту)
обов'язково намагається зробити великий (або косметичний ремонт)-мерії, головного офісу та інше

але жадібність не має меж, навіть 30% вистачить щоб уникнути скандалу,
але менше 80% накрутки важко знайти

яйце по 17грн -це майже 400%,

якщо велике замовлення 4грн, яйцо С0, карл
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/yayt ... p%7Clister
а потім пересічні дивуються диванам повним грошей
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