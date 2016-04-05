Starikan написав:
Абсолютно не показательно.
В Штатах (да и во всем мире) тогда развилось мощное антивоенное движение. И на большие жертвы они никогда не были готовы идти. Плюс левацкая "революция-68" в Европе.
Все это никак не соотносится с ситуацией в рашке.
Вкупі з згаданими вище джунглями залишилося тільки спростувати "мою" думку, що 50 млн. обов'язково переможуть 200 млн.))
Чи зможе рашка перебудуватись -- для мене питання поки відкрите.
Ходаковський нещодавно стогнав, що спробував домовитися з рашоприватниками стосовно озброєння - отримав фігу.
Бо не розуміють нової ери в рашці))
Тобто все в них поки пучком)) по ринковому.
Якщо рашка ж дійсно переформатується, то уж точно не Неньці орду зупинити.
Навіть якщо станеться неймовірне і ми вспіємо самі переформатуватися в ельфів.
Бо вагові категорії дуже різні.
Саме тому переформатовується й Захід.
Щоб зустріти орду...
Ну а в нас вибору нема, окрім захищатися. Й сподіватися, що орки затуплять-просплять-не зможуть, а Захід зачухається швидше.
От чесно -- не маю й приблизно бачення на кого грає час?
Окрім нас. З нами хоч трохи зрозуміло, тобто можна хоч приблизно уявити - зростання ціни з кожним днем ніщо не зможе компенсувати.