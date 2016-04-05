detroytred написав:beee Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.
Абсолютно не показательно. В Штатах (да и во всем мире) тогда развилось мощное антивоенное движение. И на большие жертвы они никогда не были готовы идти. Плюс левацкая "революция-68" в Европе.
Все это никак не соотносится с ситуацией в рашке.
Вкупі з згаданими вище джунглями залишилося тільки спростувати "мою" думку, що 50 млн. обов'язково переможуть 200 млн.))
Чи зможе рашка перебудуватись -- для мене питання поки відкрите. Ходаковський нещодавно стогнав, що спробував домовитися з рашоприватниками стосовно озброєння - отримав фігу. Бо не розуміють нової ери в рашці)) Тобто все в них поки пучком)) по ринковому.
Якщо рашка ж дійсно переформатується, то уж точно не Неньці орду зупинити. Навіть якщо станеться неймовірне і ми вспіємо самі переформатуватися в ельфів. Бо вагові категорії дуже різні.
Саме тому переформатовується й Захід. Щоб зустріти орду...
Ну а в нас вибору нема, окрім захищатися. Й сподіватися, що орки затуплять-просплять-не зможуть, а Захід зачухається швидше.
От чесно -- не маю й приблизно бачення на кого грає час? Окрім нас. З нами хоч трохи зрозуміло, тобто можна хоч приблизно уявити - зростання ціни з кожним днем ніщо не зможе компенсувати.
drevlyanin написав:Офігезна логіка. Замість того, щоб розібратись по суті: винна людина-відсторонити та ув'язнити, не винна-теж саме зробити з наклепниками(скільки людей у нас працює у всіх тих НАБУ, ДБР, САП і т.д.-десятки тисяч?) щоб інші не кидалися безпідставними звинуваченнями, пропонують залишити все як є. Вже набило оскомину те повторювати, але щоразу спливає одна й та ж мантра-"не треба розхитувати човен", аналогія середньовічного-"будь яка влада від бога"! Тому мабуть і надалі будемо мати стару картинку за вікном: одні регулярно влаштовують "викриття століття", а інші кладуть на це великий і товстий, на крайній випадок міняються кріслами чи знаходять дрібного "стрілочника" а обивателі все більше розчаровуються в державі та саботують її рішення або всіма правдами і неправдами їдуть геть.
ещё раз повторю - вам шашечки или ехать?, если нужна победа до конца лета-заткнитесь и не гавкайте, дайте системе крутиться, как она есть, и берите всё на карандаш, и после победы сдирайте шкуры, американцы сказали что претензий к расходованию их средств не имеют...
У вас геть з пам'яттю та логікою туго. Ніякого "здирання після" не було досі і навряд чи буде в майбутньому. Багато здерли з овоча і компанії та ін.? А на рахунок перемоги до кінця літа, ви що, вже забули свої радісно-оптимістичні шмарклі весни-початку осені минулого року(прямо місцевий Арестович був), багато з того справдилося? Війна ця довга, на виснаження і якщо терпітимемо крадіїв, послів-сексологінь, перевертнів та іншу звіздоту, то перемога зовсім не гарантована. Подобається співати хором, це вам до снегірії потрібно. Там таких люблять. п.с. Поки не почали розслідування і звільнення скомпрометованих посадовців, союзники відмовлялися надавати Україні сучасні танки. Співпадіння?
американцы сказали что претензий к расходованию их средств не имеют...
це на скільки треба бути наївним щоб не очікувати таких результатів аудиту(перевірки) від США
красти на поставках союзників-це повний довбо***м як казав Остап Ібрагімовіч-існує багато різних засобів для чесного відбору грошей
самий простіший -це держ.закупівля (замовлення) другий -це ремонт (кожний новий мер, директор заводу або начальник порту) обов'язково намагається зробити великий (або косметичний ремонт)-мерії, головного офісу та інше
але жадібність не має меж, навіть 30% вистачить щоб уникнути скандалу, але менше 80% накрутки важко знайти
С 5 декабря ЕС отказался от закупок нефти, а с этого воскресенья, 5 февраля, перестал покупать нефтепродукты.
Из нефтяного эмбарго было сделано исключение для поставок по трубопроводу "Дружба" - ЕС запретил только морской импорт.
В целом на Россию приходится 15% мирового рынка дизтоплива, и 80% до недавнего времени она поставляла в Европу, по данным Goldman Sachs. До войны половину всего дизтоплива Европа импортировала из России, следует из статистики S&P Global. Поэтому отказ Европы покупать продукт у России приведет к перераспределению потоков на мировом рынке, что в любом случае чревато ростом цен и перебоями.
Как только накопленные запасы в Европе истощатся, ей придется заменить 500-700 тысяч баррелей в сутки. Все альтернативы за океаном, а транспортировка из США, Индии или стран Ближнего Востока обойдется дороже, чем из соседней России.
России же перенаправить нефтепродукты будет сложнее, чем нефть, ввиду дефицита танкеров. К тому же, если Индия и Китай с радостью покупают нефть со скидкой, то нефтепродукты они сами производят в достатке https://www.bbc.com/russian/features-64493554