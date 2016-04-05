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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 00:14

БУДАНОВ НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ

▪️Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Є обґрунтоване відчуття, що на найближчому засіданні не всі кадрові ротації наберуть голоси.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лют, 2023 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 00:15

  vitaliian написав:БУДАНОВ НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ

▪️Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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