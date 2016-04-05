БУДАНОВ НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ
▪️Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Є обґрунтоване відчуття, що на найближчому засіданні не всі кадрові ротації наберуть голоси.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 00:14
БУДАНОВ НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ
▪️Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Є обґрунтоване відчуття, що на найближчому засіданні не всі кадрові ротації наберуть голоси.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лют, 2023 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 лют, 2023 00:15
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