|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 06 лют, 2023 00:15
vitaliian написав:
БУДАНОВ НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ
▪️Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Талант
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11707
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 3489 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 06 лют, 2023 00:26
Безуглая - новый главнокомандующий?
-
beee
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 00:54
prodigy написав: Letusrock написав: prodigy написав:
все вони добре розуміють...але не їх діти (брати) вмирають, навіть не їх громадяни
причин в затримці декілька
така відповідь наврят чи задовільнить пересічного українця, якому грубо кажути всучать в руки автомат і скажуть "значить так, союзники нашому умовному Маркусу поки танка не дали з геополітичних міркувань, тому замість танку це завдання виконаєш ти з друзями на L200"
уявіть собі, що керівництво армії і країни зараз взагалі не думає щоб задовольнити вас
досконально (продукти, ел.енергія, газ, вода, теплопостачання є)і це чудовий результат
праці багатьох українців
призов до лав ЗСУ-це не покарання, а обов'язок кожного (так скалося що не всі це бажають виконувати, як і сплачувати податки, платити по кредитам і інше)
стосовно геополітичних міркувань -це в першу чергу питання до президентів за 30 років(чому вони грабували армію? чому клали асфальт і відкати з асфальту у власну кішеню)
вам треба припинити скиглити стосовно призову- молитися мовчки і тримайте свій страх в собі(на що ви розраховуєте на форумі-що знайдете підтримку тих хто теж не бажає йти на службу), є багато пабліків-де ви знайдете собі компанію з тих хто ухиляється (або переховується)
Ви так гарно пишете. Як з окопу. Але якщо ви платили податки у 1981, то мабуть таки не з нього
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4113
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 01:11
Wisznia2021 написав: mephala написав:
тьху якщо це дійсно так.
Так " так" чи " не так"? Що тоді ти тут збираєшся " обсуждать", якщо навіть не знаєш чи воно " так". Фінфорум... Спочатку на Ар...ча оргазміровали тепер якусь чухню " обсуждають"
сумуєте за совком? там все завжди було так як партія сказала і ніяк інакше
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7861
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 01:13
vitaliian написав:
БУДАНОВ НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ
▪️Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості
. Є обґрунтоване відчуття, що на найближчому засіданні не всі кадрові ротації наберуть голоси.
Є й таке міністерство? Рука/обличчя. Терміново потрібно скорочувати усіх тих слуг мінімум утричі.
Ми їх усіх вже не прогодуємо.
п.с. Схоже все йде по сценарію, котрого боялися-звична зміна стільців під дупами.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1204
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 01:29
Наскільки правильними є ці перестановки у такий час?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8465
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 01:38
beee написав:
detroytred написав:beee
Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.
Мені здається, що ситуація під контролем партнерів. Була б критичною, катастрофічною, то надавали б більше та іншу зброю.
Справа не у кінцевому результаті (не у сумніві перемоги України), а в ціні.
Ясно, дякую. Логічно
Не логично.
1. США не Россия. Другая идеология, другая психология.
При сегодняшних потерях росс. армии в США уже были бы массовые протесты (как и было во время вьетнамской войны и это послужило причиной ухода армии США из Вьетнама).
2. Другие природные условия. Во Вьетнаме ушли в джунгли и ищи-свищи, у нас - степи, даже там, где есть леса, это далеко не джунгли.
3. Ситуация, конечно, далеко не катастрофическая, но хорошего мало.
Европа и, тем более, Штаты могут тянуть долго для того, чтобы ослабить РФ или по другим стратегическим соображениям, но воевать приходится нам, гибнут наши люди, бомбят наши города, у нас треть населения (или больше) беженцы, наши дети не могут нормально жить и учиться.
Сколько лет уже война в Сирии?detroytred
, Вы часто говорите об обывателях. Вы сильно переживали за сирийцев? Много сделали для прекращения войны в Сирии? (Это не в упрёк Вам, а просто к вопросу об обывателях).
Никакие обыватели в массе своей не хотят войны, в т.ч. и российские. Просто обыватель не воспринимает войну, пока она не касается его лично. В России до начала мобилизации обыватель
вообще не воспринимал эту войну - "ну где-то там далеко наша армия проводит СВО (так же, как в Сирии), нас это не затрагивает".
И, кстати, Януковича свергли активисты, но без поддержки обывателей у них ничего бы не вышло.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23791
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 лют, 2023 01:42
Letusrock написав: detroytred написав:
beee
Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.
але ж зараз не 60-70 ті роки і ми не вєтнамці що бігають по джунглям.
Тут можна вести дискусії до безкінечності... от наприклад цікаво що б сталося якби замість анонсу шашликів Зеленський на всю країну чесно заявив (в стилі Черчіля): "шановні українці, протягом кількох тижнів на нас нападе 140 мільйонна країна, буде роками нас обстрілювати ракетами, знищувати житло та інфраструктуру, вбивати мирне населення, штурмувати наші позиції без кінця, кидаючи сотні тисяч людей. І додав що ще все мінімум 5 років а може й на 10, загине як мінімум десятки тисяч військових і мирних жителів, інфляція, безробіття, холод і на закуску заборона виїзду закордон, військова диктатура, примусова мобілізація" От не уявляю реакцію суспільства
Вы не видели реакцию населения 24-25.02.22?
Не помните (или не видели?)забитые наглухо дороги на запад?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23791
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 лют, 2023 01:48
prodigy написав:
.........
все вони добре розуміють...але не їх діти (брати) вмирають, навіть не їх громадяни
причин в затримці декілька:
-банальна бюрократична,
-логістична
-технічний стан потребує (як кажуть передпродажної підготовки), заміна масла і фільрів? а може ще ствола
А всё это нельзя было начать, к примеру, полгода назад?
Глядишь, сегодня всё было бы готово.
-конспірологічна: план знекровлення військового потенціалу спрацьовує-за рік армія контрактників майже на 80% знешкоджена , настала черга армії зеків і чмобіків (теж добре)Ю якщо швидко переможе Україна (а пуйло до того часу ще не помре, то застосують ЯЗ?), тягнуть з поставками-може пуйло помре і вони менше грошей витратять
Это не конспирология. Просто слишком мало данных для серьёзных выводов, сложно определить реальные причины. Поэтому обсуждать не буду.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23791
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112022
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|479856
|
|
|1
|4765
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|