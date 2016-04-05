Додано: Пон 06 лют, 2023 04:15

detroytred написав: ЛАД написав: Hotab

Сегодня для проверки на вшивость есть единственный вопрос - готов ли ты пойти в армию на фронт. К сожалению, ответить на него делом не могу. А слова... О словах уже писал detroytred"у, словам я и сам не верю. Сегодня для проверки на вшивость есть единственный вопрос - готов ли ты пойти в армию на фронт. К сожалению, ответить на негоне могу. А слова... О словах уже писал"у, словам я и сам не верю.

ЛАД, спробую пояснити в чому, на мій погляд, Ваша помилка.

Ви все правильно кажете про доведення справою.

Воно необхідне, коли з Ваших слів витікають запитання, сумніви стосовно Вашої позиції.



Ви ж справою довести не в стані.

То може варто хоча б на словах висловлюватися так, щоб не було до Вас запитань та сумнівів у позиції?!

Тобто дозволити собі таку розкіш, як погляди, що можуть викликати сумнів у Вашій позиції, Ви не можете...



Приклад з іншої області - я критично висловлююсь або заперечую у бік президента або економіста, політика. Сам я своїми справам довести не можу.

Тому я знаходжу думки, які співпадають з моїми, від президентів, економістів, політиків, які своїми справами довели.

Того ж Бальцеровича і т.д.



А інакше ніяк.

Тим паче що навіть лише на словах демонструвати свою проукраїнську позицію, здається таке враження, Ви вважаєте недоречним. Під час війни за Україну (( ЛАД, спробую пояснити в чому, на мій погляд, Ваша помилка.Ви все правильно кажете про доведення справою.Воно необхідне, коли з Ваших слів витікають запитання, сумніви стосовно Вашої позиції.Ви ж справою довести не в стані.То може варто хоча б на словах висловлюватися так, щоб не було до Вас запитань та сумнівів у позиції?!Тобто дозволити собі таку розкіш, як погляди, що можуть викликати сумнів у Вашій позиції, Ви не можете...Приклад з іншої області - я критично висловлююсь або заперечую у бік президента або економіста, політика. Сам я своїми справам довести не можу.Тому я знаходжу думки, які співпадають з моїми, від президентів, економістів, політиків, які своїми справами довели.Того ж Бальцеровича і т.д.А інакше ніяк.Тим паче що навіть лише на словах демонструвати свою проукраїнську позицію, здається таке враження, Ви вважаєте недоречним. Під час війни за Україну ((

словам

это ответ и на Ваши вопросы.Вы меня порой удивляете - вроде взрослый человек, а до сих пор такое внимание и доверие кПомню, несколько лет назад Вас регулярно обвиняли в марксизме (я лично грехом это не считаю). По-моему, Вы тогда трезвее оценивали слова."хоча б на словах висловлюватися так" у нас умеют и делают многие.Та же Фарион при Советах член КПСС, а сегодня - ярая националистка.Я не кричал: "Слава КПСС!" и в советские времена и не собираюсь на старости лет петь осанну кому бы то ни было и сегодня.Всё остальное, начиная от того, признавать ли Бандеру героем Украины, роли ОУН-УПА в партизанском движении на Донбассе, языковых вопросов и пр. можно и нужно обсуждать. Правда, совершенно не обязательно делать это во время войны. Вполне можно и нужно отложить это на потом.И для того, чтобы высказать свой мнение, не собираюсь выискивать цитаты и без необходимости прятаться за спины Бальцеровича, или Байдена, или кого ещё. Когда нужно, я привожу и ссылки.Здесь некоторые взяли на себя функцию "особо бдительных". Меня не было практически месяц. Нашли кого обвинять в "російських норативах" (орфография не моя) - в т.ч. и Вас.Причём, эти "особо бдительные" при всей их показной ненависти к "совку" на практике оказываются ярыми поклонниками сталинских методов в их худшем виде. Крайности сходятся. Но об этом уже писал, не буду повторяться, надоело.Ещё чуть ли не год назад писал о том, что в условиях войны находятся люди, которые на войне наживаются. Так было всегда, и мы ничем не лучше. Бороться с этим, конечно, нужно и наказывать жёстко, но устраивать по этому поводу истерики...Вы, надеюсь, не забыли истерики на форуме после высказываний "украинской" конгрессвуменши Виктории Пратц о Ермаке. Да и сегодня его тут достаточно часто объявляют чуть ли не российским агентом. Но вот почему-то США (ни Байден, ни ЦРУ, к которым обращалась Пратц) никак не реагируют и не требуют его ареста или хотя бы отставки. Такие наивные?А вообще, ветка становится всё больше похожей на песочницу, в которую давно превратилась политветка. Практически не читая, можно предсказать, кто что напишет. И постоянные переругивания, борьба не со взглядами/мнениями, а с персонами. + некомпетентные мнения о возможности произвести "тысячи ракет" перед войной и о военной стратегии и возможностях (и наших, и российских). Осталось несколько человек, которых стоит читать, многие ушли или почти перестали писать.