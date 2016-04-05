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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3465346634673468
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 04:15

Hotab это ответ и на Ваши вопросы.
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Hotab
Сегодня для проверки на вшивость есть единственный вопрос - готов ли ты пойти в армию на фронт. К сожалению, ответить на него делом не могу. А слова... О словах уже писал detroytred"у, словам я и сам не верю.

ЛАД, спробую пояснити в чому, на мій погляд, Ваша помилка.
Ви все правильно кажете про доведення справою.
Воно необхідне, коли з Ваших слів витікають запитання, сумніви стосовно Вашої позиції.

Ви ж справою довести не в стані.
То може варто хоча б на словах висловлюватися так, щоб не було до Вас запитань та сумнівів у позиції?!
Тобто дозволити собі таку розкіш, як погляди, що можуть викликати сумнів у Вашій позиції, Ви не можете...

Приклад з іншої області - я критично висловлююсь або заперечую у бік президента або економіста, політика. Сам я своїми справам довести не можу.
Тому я знаходжу думки, які співпадають з моїми, від президентів, економістів, політиків, які своїми справами довели.
Того ж Бальцеровича і т.д.

А інакше ніяк.
Тим паче що навіть лише на словах демонструвати свою проукраїнську позицію, здається таке враження, Ви вважаєте недоречним. Під час війни за Україну ((

Вы меня порой удивляете - вроде взрослый человек, а до сих пор такое внимание и доверие к словам. :)
Помню, несколько лет назад Вас регулярно обвиняли в марксизме (я лично грехом это не считаю). По-моему, Вы тогда трезвее оценивали слова.
"хоча б на словах висловлюватися так" у нас умеют и делают многие.
Та же Фарион при Советах член КПСС, а сегодня - ярая националистка.
Я не кричал: "Слава КПСС!" и в советские времена и не собираюсь на старости лет петь осанну кому бы то ни было и сегодня.
Сегодня для того, чтобы признавать человека "нашим" необходимо и достаточно 2 условия:
1. признание России агрессором;
2. признание необходимости борьбы с агрессором.
Всё остальное, начиная от того, признавать ли Бандеру героем Украины, роли ОУН-УПА в партизанском движении на Донбассе, языковых вопросов и пр. можно и нужно обсуждать. Правда, совершенно не обязательно делать это во время войны. Вполне можно и нужно отложить это на потом.

И для того, чтобы высказать свой мнение, не собираюсь выискивать цитаты и без необходимости прятаться за спины Бальцеровича, или Байдена, или кого ещё. Когда нужно, я привожу и ссылки.
Здесь некоторые взяли на себя функцию "особо бдительных". Меня не было практически месяц. Нашли кого обвинять в "російських норативах" (орфография не моя) - в т.ч. и Вас.
Причём, эти "особо бдительные" при всей их показной ненависти к "совку" на практике оказываются ярыми поклонниками сталинских методов в их худшем виде. Крайности сходятся. Но об этом уже писал, не буду повторяться, надоело.

Ещё чуть ли не год назад писал о том, что в условиях войны находятся люди, которые на войне наживаются. Так было всегда, и мы ничем не лучше. Бороться с этим, конечно, нужно и наказывать жёстко, но устраивать по этому поводу истерики...
Вы, надеюсь, не забыли истерики на форуме после высказываний "украинской" конгрессвуменши Виктории Пратц о Ермаке. Да и сегодня его тут достаточно часто объявляют чуть ли не российским агентом. Но вот почему-то США (ни Байден, ни ЦРУ, к которым обращалась Пратц) никак не реагируют и не требуют его ареста или хотя бы отставки. Такие наивные?

А вообще, ветка становится всё больше похожей на песочницу, в которую давно превратилась политветка. Практически не читая, можно предсказать, кто что напишет. И постоянные переругивания, борьба не со взглядами/мнениями, а с персонами. + некомпетентные мнения о возможности произвести "тысячи ракет" перед войной и о военной стратегии и возможностях (и наших, и российских). Осталось несколько человек, которых стоит читать, многие ушли или почти перестали писать.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 07:19

РФ и Иран договариваются о строительстве завода по производству усовершенствованных дронов «Шахед» с более мощным двигателем в татарстанской Елабуге, для него уже подобрана площадка – The Wall Street Journal со ссылкой на «связанных с США официальных лиц».

В ближайшие годы завод в случае постройки сможет произвести не менее 6 тысяч дронов.

По сведениям издания, в осмотре площадки приняли участие иранский бригадный генерал КСИР Абдолла Мехраби и исполнительный директор производящей дроны иранской компании Quds Aviation Industry Гассем Дамавандян.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 08:11

  beee написав:Безуглая - новый главнокомандующий?


"Перемога" близенько.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Китай передає Росії технології для оснащення армії, – WSJ
Hennady
 
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