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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 34663467346834693470>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 04:15

Hotab это ответ и на Ваши вопросы.
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Hotab
Сегодня для проверки на вшивость есть единственный вопрос - готов ли ты пойти в армию на фронт. К сожалению, ответить на него делом не могу. А слова... О словах уже писал detroytred"у, словам я и сам не верю.

ЛАД, спробую пояснити в чому, на мій погляд, Ваша помилка.
Ви все правильно кажете про доведення справою.
Воно необхідне, коли з Ваших слів витікають запитання, сумніви стосовно Вашої позиції.

Ви ж справою довести не в стані.
То може варто хоча б на словах висловлюватися так, щоб не було до Вас запитань та сумнівів у позиції?!
Тобто дозволити собі таку розкіш, як погляди, що можуть викликати сумнів у Вашій позиції, Ви не можете...

Приклад з іншої області - я критично висловлююсь або заперечую у бік президента або економіста, політика. Сам я своїми справам довести не можу.
Тому я знаходжу думки, які співпадають з моїми, від президентів, економістів, політиків, які своїми справами довели.
Того ж Бальцеровича і т.д.

А інакше ніяк.
Тим паче що навіть лише на словах демонструвати свою проукраїнську позицію, здається таке враження, Ви вважаєте недоречним. Під час війни за Україну ((

Вы меня порой удивляете - вроде взрослый человек, а до сих пор такое внимание и доверие к словам. :)
Помню, несколько лет назад Вас регулярно обвиняли в марксизме (я лично грехом это не считаю). По-моему, Вы тогда трезвее оценивали слова.
"хоча б на словах висловлюватися так" у нас умеют и делают многие.
Та же Фарион при Советах член КПСС, а сегодня - ярая националистка.
Я не кричал: "Слава КПСС!" и в советские времена и не собираюсь на старости лет петь осанну кому бы то ни было и сегодня.
Сегодня для того, чтобы признавать человека "нашим" необходимо и достаточно 2 условия:
1. признание России агрессором;
2. признание необходимости борьбы с агрессором.
Всё остальное, начиная от того, признавать ли Бандеру героем Украины, роли ОУН-УПА в партизанском движении на Донбассе, языковых вопросов и пр. можно и нужно обсуждать. Правда, совершенно не обязательно делать это во время войны. Вполне можно и нужно отложить это на потом.

И для того, чтобы высказать свой мнение, не собираюсь выискивать цитаты и без необходимости прятаться за спины Бальцеровича, или Байдена, или кого ещё. Когда нужно, я привожу и ссылки.
Здесь некоторые взяли на себя функцию "особо бдительных". Меня не было практически месяц. Нашли кого обвинять в "російських норативах" (орфография не моя) - в т.ч. и Вас.
Причём, эти "особо бдительные" при всей их показной ненависти к "совку" на практике оказываются ярыми поклонниками сталинских методов в их худшем виде. Крайности сходятся. Но об этом уже писал, не буду повторяться, надоело.

Ещё чуть ли не год назад писал о том, что в условиях войны находятся люди, которые на войне наживаются. Так было всегда, и мы ничем не лучше. Бороться с этим, конечно, нужно и наказывать жёстко, но устраивать по этому поводу истерики...
Вы, надеюсь, не забыли истерики на форуме после высказываний "украинской" конгрессвуменши Виктории Пратц о Ермаке. Да и сегодня его тут достаточно часто объявляют чуть ли не российским агентом. Но вот почему-то США (ни Байден, ни ЦРУ, к которым обращалась Пратц) никак не реагируют и не требуют его ареста или хотя бы отставки. Такие наивные?

А вообще, ветка становится всё больше похожей на песочницу, в которую давно превратилась политветка. Практически не читая, можно предсказать, кто что напишет. И постоянные переругивания, борьба не со взглядами/мнениями, а с персонами. + некомпетентные мнения о возможности произвести "тысячи ракет" перед войной и о военной стратегии и возможностях (и наших, и российских). Осталось несколько человек, которых стоит читать, многие ушли или почти перестали писать.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 07:19

РФ и Иран договариваются о строительстве завода по производству усовершенствованных дронов «Шахед» с более мощным двигателем в татарстанской Елабуге, для него уже подобрана площадка – The Wall Street Journal со ссылкой на «связанных с США официальных лиц».

В ближайшие годы завод в случае постройки сможет произвести не менее 6 тысяч дронов.

По сведениям издания, в осмотре площадки приняли участие иранский бригадный генерал КСИР Абдолла Мехраби и исполнительный директор производящей дроны иранской компании Quds Aviation Industry Гассем Дамавандян.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 08:11

  beee написав:Безуглая - новый главнокомандующий?


"Перемога" близенько.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Китай передає Росії технології для оснащення армії, – WSJ
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

antey1969 написав:
  vitaliian написав:БУДАНОВ НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ

Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Талант
Резников заявил, что отказался бы возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Министр обороны отметил, что не говорил об этом с Владимиром Зеленским.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", - отметил Резников.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
РФ и Иран договариваются о строительстве завода по производству усовершенствованных дронов «Шахед» с более мощным двигателем в татарстанской Елабуге, для него уже подобрана площадка – The Wall Street Journal со ссылкой на «связанных с США официальных лиц».

В ближайшие годы завод в случае постройки сможет произвести не менее 6 тысяч дронов.

По сведениям издания, в осмотре площадки приняли участие иранский бригадный генерал КСИР Абдолла Мехраби и исполнительный директор производящей дроны иранской компании Quds Aviation Industry Гассем Дамавандян.
25 января 2023 года была совершена очередная атака Украины иранскими дронами-камикадзе. Как уже сообщалось ранее, рф закупает дроны в Иране.

Как стало известно, в мае 2022 года в Таджикистане официально был открыт завод по изготовлению беспилотников Ababil-2. Эта информация была подтверждена руководством центра ближневосточных исследований. Отмечалось, что эти дроны могут применять против Украины. МИД Таджикистана опреверг эту информацию.

Таджикистан не находится под санкциями и может изготавливать необходимые детали для дронов. А потом же экспортировать в Иран для дальнейшего использования в нужных ему целях.

Поэтому тема «где делают иранские дроны» так и остаётся открытой, и вызывает множество вопросов и сомнений.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:33

  Investor_K написав:Наскільки правильними є ці перестановки у такий час?

Резніков -менеджер , для мирного часу підходить...
до того він єврей (тобто в перемовинах це теж не зайве, він тактичний , ввічливий)

президент (або його команда) вважають -треба посилити цю ланку військовим Будановим (після скандалу з закупівлями міністр Резніков мав би написати заяву про відставку-він цього не зробив по якій причині? Домовився з президентом, що "это был не я. это был какой черный человек"(с)
вважаю, що відставка Резнікова буде згідно з рекомендаціями партнерів
Буданову знадобиться мало часу на те, що ввійти в курс справ.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Успіх, не знаю, как у вас на западе, а в Харькове сейчас зарплата тысяч 7-8 уже считается пристойной.


ну незнаю, недавно бачив оголошення в ужгородській групі "секретарка за 8000" та "прибиральниця 400 грн/зміна" то у відповідь сотня-дві коментарів в стилі "ти що рабів шукаєш?"
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:42

  Letusrock написав:
  Wisznia2021 написав:Цікаво, скільки заводів та пекарень в місті Хуст. Піду погуглю. Мабуть, план виповнили і перевиповнили


яка цінність вашого коментаря, просто поржать? Якщо оріентуватись на нік то з варшавського котла пишете?

А ви з угорського окопу.
Нік прочитали не уважно- там ще цифри є, рік не нагадують?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:49

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Успіх, не знаю, как у вас на западе, а в Харькове сейчас зарплата тысяч 7-8 уже считается пристойной.


ну незнаю, недавно бачив оголошення в ужгородській групі "секретарка за 8000" та "прибиральниця 400 грн/зміна" то у відповідь сотня-дві коментарів в стилі "ти що рабів шукаєш?"


7-8 не може бути пристойною, але якщо вибору не має(або пропонують 5-6)- то так.
згоден з ЛАДом -чим ближче до лінії фронту (або до обстрілів)-тим менше зарплата
8т це середня зарплата по оголошенням (є і ще менші)

не думаю, що в Ужгороді середня більше 10-11т?
нещодавно розмовляв з сусідкою(65-68рр) -їй пропонують доглядати хвору жінку (бабусю) за 260грн на день (треба 24ч знаходитись біля хворої-тобто проживати і ночувати, купляти продукти, готувати, харчувати і тд) вона сказало, що цього мало (не сказала за скільки би погодилась)
7 років тому одна знайома доглядала 3 місяці онкохворого чоловіка за 300(чі 350) в місяць -потім сказала що ніколи більше за такі гроші
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