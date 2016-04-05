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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3467346834693470>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:56

вчора подивився декілька відео з цього сайту-танки літаками, танки морем, танки в Польщі, танки в Румунії і все це в Україну





prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:57

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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 09:58

У Польщу прибув перший танк Leopard 2, який Канада відправила Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:не думаю, що в Ужгороді середня більше 10-11т?
більшість вакансій (продавці, оператори на заводі і т.д.) пропонують 12-14 тис. на руки. 10 - це вже ЗП для "рабів", на яку хіба не місцеві підуть. А от пристойну ЗП (20+) знайти майже неможливо.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 06 лют, 2023 10:14, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:не думаю, що в Ужгороді середня більше 10-11т?

мені важко судити про середню, бо специфіка області така що забагато заробітчан, будівельників, каміонщиків, підприємців, контрабандистів, митників та ін. Якщо враховувати всіх, то 10тис це на грані бідності..
Той же завод Ядзакі в Ужгороді шукає операторів на лінію, стартова з-п 16700
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:14

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Успіх, не знаю, как у вас на западе, а в Харькове сейчас зарплата тысяч 7-8 уже считается пристойной.


ну незнаю, недавно бачив оголошення в ужгородській групі "секретарка за 8000" та "прибиральниця 400 грн/зміна" то у відповідь сотня-дві коментарів в стилі "ти що рабів шукаєш?"

Уже и минималку подтянули, а все равно есть желающие получить работника на шару.

При безработице не может быть иначе.

Кому охота платить продавцу 12к если можно найти за 8-10? Если человеку нечего жрать, пойдет и за 8, за 4 и даже за еду

Тем более если ещё дети или пожилые родители на шее.

От названия города это не сильно зависит. Если в Полтаве безработица, а в Ужгороде тысячи вакансий - их быстро займут понаехи с Полтавы. Единственное что их может сдерживать это высокая стоимость аренды (какая была в Киеве до 24.02). Свято место пусто не бывает. Понаедут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лют, 2023 10:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Если в Полтаве безработица, а в Ужгороде тысячи вакансий - их быстро займут понаехи с Полтавы.

Не займуть, бо житло дороге.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:16

  Letusrock написав:
  prodigy написав:не думаю, що в Ужгороді середня більше 10-11т?

мені важко судити про середню, бо специфіка області така що забагато заробітчан, будівельників, каміонщиків, підприємців, контрабандистів, митників та ін. Якщо враховувати всіх, то 10тис це на грані бідності..
Той же завод Ядзакі в Ужгороді шукає операторів на лінію, стартова з-п 16700


ми кажемо не про поодинокі випадки, а середня зарплата

За даними Пенсійного фонду України середня зарплата склала:

січень 2022 року – 14 055,38 гривні
лютий 2022 року – 14 133,18 гривні
березень 2022 року – 13 016,16 гривні
квітень 2022 року – 12 081,96 гривні
травень 2022 року – 12 528,42 гривні
червень 2022 року – 13 957,63 гривні

якщо відкинути прокурорів/суддів/депутатів , мерів, з зарплатами 100к+
то картина буде інша (десь 9-10тисяч) на Заході може 12/13 а на півдні/сході 7/8к
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:18

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Если в Полтаве безработица, а в Ужгороде тысячи вакансий - их быстро займут понаехи с Полтавы.

Не займуть, бо житло дороге.

Да подредактировал. Вы когда то видели трешку в которой живёт 6 человек? В Киеве это норма. Даже не комнаты сдавали а койкоместа. Бум понаехов был 2003-2008 .

Потом появились хостелы с какой-то смешной ценой 1200
1600 с рыла за месяц. Была бы работа в Ужгороде местный бизнес бы подсуетился на счёт хостелов и вопрос дорогой аренды бы решился.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лют, 2023 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересный вопрос ставит Рустамзаде:
"Вы зря обманываете инфантильное общество о длительности войны. По вашему, война закончится на границах 91гг? И что-то поменяется с уходом уйла? Смотрите на общую мировую картину, режиссёром которой есть штаты. План есть. В нём, быстрая победа и хаос недопустимы "
beee
 
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