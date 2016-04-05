вчора подивився декілька відео з цього сайту-танки літаками, танки морем, танки в Польщі, танки в Румунії і все це в Україну
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Додано: Пон 06 лют, 2023 09:56
вчора подивився декілька відео з цього сайту-танки літаками, танки морем, танки в Польщі, танки в Румунії і все це в Україну
Додано: Пон 06 лют, 2023 09:58
У Польщу прибув перший танк Leopard 2, який Канада відправила Україні у рамках нового пакету військової допомоги.
"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
більшість вакансій (продавці, оператори на заводі і т.д.) пропонують 12-14 тис. на руки. 10 - це вже ЗП для "рабів", на яку хіба не місцеві підуть. А от пристойну ЗП (20+) знайти майже неможливо.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 06 лют, 2023 10:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
мені важко судити про середню, бо специфіка області така що забагато заробітчан, будівельників, каміонщиків, підприємців, контрабандистів, митників та ін. Якщо враховувати всіх, то 10тис це на грані бідності..
Той же завод Ядзакі в Ужгороді шукає операторів на лінію, стартова з-п 16700
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:14
Уже и минималку подтянули, а все равно есть желающие получить работника на шару.
При безработице не может быть иначе.
Кому охота платить продавцу 12к если можно найти за 8-10? Если человеку нечего жрать, пойдет и за 8, за 4 и даже за еду
Тем более если ещё дети или пожилые родители на шее.
От названия города это не сильно зависит. Если в Полтаве безработица, а в Ужгороде тысячи вакансий - их быстро займут понаехи с Полтавы. Единственное что их может сдерживать это высокая стоимость аренды (какая была в Киеве до 24.02). Свято место пусто не бывает. Понаедут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лют, 2023 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:16
ми кажемо не про поодинокі випадки, а середня зарплата
За даними Пенсійного фонду України середня зарплата склала:
січень 2022 року – 14 055,38 гривні
лютий 2022 року – 14 133,18 гривні
березень 2022 року – 13 016,16 гривні
квітень 2022 року – 12 081,96 гривні
травень 2022 року – 12 528,42 гривні
червень 2022 року – 13 957,63 гривні
якщо відкинути прокурорів/суддів/депутатів , мерів, з зарплатами 100к+
то картина буде інша (десь 9-10тисяч) на Заході може 12/13 а на півдні/сході 7/8к
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:18
Да подредактировал. Вы когда то видели трешку в которой живёт 6 человек? В Киеве это норма. Даже не комнаты сдавали а койкоместа. Бум понаехов был 2003-2008 .
Потом появились хостелы с какой-то смешной ценой 1200
1600 с рыла за месяц. Была бы работа в Ужгороде местный бизнес бы подсуетился на счёт хостелов и вопрос дорогой аренды бы решился.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лют, 2023 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Интересный вопрос ставит Рустамзаде:
"Вы зря обманываете инфантильное общество о длительности войны. По вашему, война закончится на границах 91гг? И что-то поменяется с уходом уйла? Смотрите на общую мировую картину, режиссёром которой есть штаты. План есть. В нём, быстрая победа и хаос недопустимы "
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