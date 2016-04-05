Додано: Пон 06 лют, 2023 10:28

ЛАД написав: Сегодня для того, чтобы признавать человека "нашим" необходимо и достаточно 2 условия:

1. признание России агрессором;

2. признание необходимости борьбы с агрессором.



Тобто достатньо лише! слів???Так Ви ж самі зауважуєте мене у вірі словам))Ні.Війна за віконцем. Лише слів недостатньо.Право висловлювати свої! негативні думки без очікування підозри у колаборації необхідно підтвердити фактичними діями.Або сприймати підозри, нападки і спокійно доводити їх помилковість.Звиняйте, але всі не вузькоспеціалізовані гілки хоть де перетворюються у "песочницу".А от з тим, що особистих перебранок треба менше, згоден.З.и.Стосовно обивателів не зрозумів Ваші питання. Я спокійно й абсолютно нормально відношусь до них.Можна сказати навіть більше -- якщо громадянин не активіст, не авантюрист, не герой, не херой, то він хто? Обиватель))Звичайний пересічний.Тільки є ще такий, продвинутої версії -- законослухняний громадянин))Нехай і не ідеально законослухняний (точніше -- не сліпо законослухняний).Не жлоб, не пофігіст, не егоїст.А ще й допитливий.Не мені докоряти активістам, але й далеко не кожному з них мені.Від тих, хто заслужив це право та докоряєте дійсно по справі, ніяких питань -- сиплю голову попілом.В кожного свій шлях.Але хто кому чому і скільки повинен -- питання дуже філософське.