До війни будували, а зараз бізнесу це не потрібно: вже декілька разів пакували валізи і готові валити в Словакію чи Румунію за першої нагоди.
Та й ЗП 300-350$ - це не той рівень, за яким слід їхати в іншу область на заробітки.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До війни будували, а зараз бізнесу це не потрібно: вже декілька разів пакували валізи і готові валити в Словакію чи Румунію за першої нагоди.
Та й ЗП 300-350$ - це не той рівень, за яким слід їхати в іншу область на заробітки.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 06 лют, 2023 10:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:28
Тобто достатньо лише! слів???
Так Ви ж самі зауважуєте мене у вірі словам))
Ні.
Війна за віконцем. Лише слів недостатньо.
Право висловлювати свої! негативні думки без очікування підозри у колаборації необхідно підтвердити фактичними діями.
Або сприймати підозри, нападки і спокійно доводити їх помилковість.
Звиняйте, але всі не вузькоспеціалізовані гілки хоть де перетворюються у "песочницу".
А от з тим, що особистих перебранок треба менше, згоден.
З.и.
Стосовно обивателів не зрозумів Ваші питання. Я спокійно й абсолютно нормально відношусь до них.
Можна сказати навіть більше -- якщо громадянин не активіст, не авантюрист, не герой, не херой, то він хто? Обиватель))
Звичайний пересічний.
Тільки є ще такий, продвинутої версії -- законослухняний громадянин))
Нехай і не ідеально законослухняний (точніше -- не сліпо законослухняний).
Не жлоб, не пофігіст, не егоїст.
А ще й допитливий.
Не мені докоряти активістам, але й далеко не кожному з них мені.
Від тих, хто заслужив це право та докоряєте дійсно по справі, ніяких питань -- сиплю голову попілом.
В кожного свій шлях.
Але хто кому чому і скільки повинен -- питання дуже філософське.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:33
Рынок сам себя балансирует. Я работал на фабрике в г. Днепр нам понадобился отдел продаж в Киеве, на то время для Днепра 200-300 уе (курс 5,05) была шикарная зарплата, а в Киеве мы не могли найти адекватные кадры, в итоге подняли там з/п до 500уе и вуаля кадры нашлись. Ещё хуже было в Ялте летом, ни людей ни квартир помесячно летом не найти.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:33
немає сенсу їхати до Ужгорода за 12к (знімати житло, тим більше койку)
спокійніше залишитись в Полтаві у своїй квартирі (з родиною, батьками) і мати 8тисяч
щоб покинути домівку і їхати до Ужгорода/Львова/Києва -то заплата мала бути 32к+ (як на мене) може у мене великі потреби? та ні
я краще буду "сидіти" вдома і мати 700долл с депозитів, чим кожного ранку вставати о 6.30 і нестися 20км (у час пік) у офіс і потім сидіти працювати там до 1830-1900, приїжджати додому після 20.00 і так 25 днів на місяць за 1500долл, то краще вже ще раз в рейс(привезти 40к) і можна ще якийсь час відпочивати
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:40
Знаете за какие копейки работают в Одессе понаехи с г. Болграда, Килии, Измаила, Арциза и прочей депрессии. Вы как будто дальше Совиньона и Большого Фонтана не гуляете) 1200$ ггггг и все на белых Инфинити.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лют, 2023 10:42, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:40
СБУ затримала агентів РФ, які допомагали готувати ракетні уд
Зокрема, одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого - в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.
У цьому зв'язку сказано, що поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.
"Обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області з псевдонімом "Буба Касторський". Саме від нього російські агенти отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України", - сказано в повідомленні.
Вони для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами законспірованого листування з представником ФСБ.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:44
знаю как из Одесы (и Черноморска) когда закрыли СРЗ работяги ездили в Измаил(СРЗ) на работу (жили там годами , снимали жилье)-один знакомый даже жену с ребенком там завел
за 3-4 гола и не такое может быть
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:55
Додано: Пон 06 лют, 2023 11:06
???
Проблемы с вооружением ВСУ на Донбассе по словам Рустамзаде:
Отсутствие зенитных пулеметов и пушек приводит к уменьшению возможностей ВСУ для уничтожения артиллерии противника. Тем временем российская армия дронами-камикадзе устроила охоту за артиллерийскими системами ВСУ и получает огневое преимущество;
отсутствие в необходимом количестве пулеметов и минометов в боевых порядках ВСУ позволяет российской армии эффективно использовать тактику малых пехотных групп и прорывать оборону.
Обозначенные проблемы решаемы за короткий период. В противном случае сдерживать наступление российской армии придётся не огнём, а потерями. А в информационном пространстве развернулись баталии “дадут Украине F-16 или нет”. В войне побеждает оперативное искусство, гибкость и т.д. За последние два месяца эти черты преобладали у российской армии…» - констатировал Рустамзаде.
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