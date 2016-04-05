Одесская область одна из самых депрессивных, если вообще не самая, в плане логистики и работы. За Б.Днестровским вообще цивилизации нет. Тупик мироздания.
це має відношення до 80% ОТГ країни, рік тому до 65-70%
якщо ви поїдете до США -то там картина буде така сама 70% депресивні регіони (навіть не буду перелічувати їх) гугл підкаже
починаючи з вчора з кожної праски-про вірогідність масштабного наступу після 15 лютого
Гайдай -після 15го все можливо, хто близько до кордону сприймайте це попередження як існуючу загрозу (щоб потім не кивати на Солонина), вважаю що ГШ і ЗСУ в повній бойовій і чекають на нове гарматне м'ясо
Новий масштабний наступ російських окупантів розпочнеться протягом найближчих 10 днів, поки Україна не отримала нове постачання зброї.
Про це повідомляє Financial Times.
Радник ЗСУ анонімно повідомив виданню, що Україна «отримала дуже надійні розвіддані про наміри» Росії розпочати наступ.
Аналітики відзначають, що основні зусилля будуть зосереджені в районах Кремінної та Лимана, оскільки окупанти вже кілька тижнів збирають на цих напрямках великі сили. Це пов’язується наказом диктатора Володимира Путіна захопити Донбас до березня.
О так! Я вже чекаю з нетерпінням, коли це все закінчиться... і коли зможу насолоджуватись кожним днем життя вдома/з сім'єю!
prodigy написав:майже рік тому Успіх робив прогноз на кінець війни-серпент чи вересень вже не пам'ятаю я в своєму кругу оріентувався на грудень 2024, але сьогодні це не стало меншвирогідним , але треба прожити до кінця весни 2023-там картина буде інакша (сподіваюсь на позитив)
А я вже і не роблю жодних прогнозів стосовно завершення війни... - бо з цими торгами/суперечками/затягуванням про постачання нам зброї, то я кінця/краю не бачу цій війні... нажаль...
п.с. Прошу вибачення у всіх... завжди старався писати позитив... - та реально треба замінювати солдат після року служби(а якщо раніше, то ще краще) - бо, як писав тут побратим Bobua -(мабуть, він писав це про орків ) - спиваються/ріжуться/стріляються...(перше слово можна жирно підкреслити) Bobua - там напишите, що Ви думаєте про це?☝️
Тож - колись тут запитували, може чимось допомогти? Ну там зібрати на якийсь дрон, чи ще на щось? Так - ви всі можете допомогти - "дзвоніть у всі дзвони", донесіть у всі служби/інстанції, що солдатам/ЛЮДЯМ треба ОБОВ'ЯЗКОВО відпочинок після року служби/війни! Хоч на місяць! Це - мінімум!
А що змінює 1міс? От бачив чувачка, що побув вдома місяців зо три після поранення. І мав +100к увесь цей час... А як нарешті попросили його назад -- то ні дня без скиглення... І це навіть до того як його ввели в штат і дали якусь роботу.
А що таке 1міс? 1/12року і всього ~1/12 додатково людей призвуть у військо. 8% від наявної кількості військових. Це вже якісь проміле...
А яким чином 1міс може усунути наявну несправедливість? Коли мізерну кількість людей (у %) змушують воювати за всіх. І необмежений строк?? І от, як наслідок, бачу у стрічці ФБ рекламку від юр.фірм. Зокрема і з інформативними статтями, напр., чим відрізняється непокора від невиконання наказу. А ще й сайт 1+1 регулярно розповідає як правильно відбиватись від повісток. Так ніби Зе згадав молодість, і вирішив поділитись досвідом через рідну медіа... Тобто, мені складно очікувати, що війна швидко скінчиться, якщо у відповідь на ставлення країни/народу/тилів... військові почнуть (а мо і вже почали) поводитись так само. І не лише ті, що допиваються до провалів у пам'яті. А всі...
А судячи із закручування "зарплатних гайок" -- Захід почав ретельніше рахувати допомогу. І те, й те -- ніби й добре. Але х.з. -- може Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток? Бо аналогія простежується проста й свіжа -- Афган. Який миттю здався своїм талібам, щойно США вивела війська. Втім, там то мало хоч якийсь сенс (одна країна, одна нація, ± ті самі таргани в черепах). А от у нас -- як Захід може зрозуміти таке ставлення країни до війни і до військових? Якщо знає все про ворога: і про Голодомори, і про Репресії, і про сучасне їхнє повторення (Бучі, й т.д.) І знає, що ми всі знаємо про це ще більше, розуміємо, і передбачаємо можливі наслідки нині... Але воюємо отако-от...
Отже, можливо, ситуація погіршується.
Якби були новини, що з нашого боку є щось схоже на глибокі бункери, і/або "вогняний шквал", то було би спокійніше. Але я про таке не чую. Точкові вибухи -- то не те (крім як у крим.міст, і аби дощенту). Бо ж хіба орду зупиниш точково в полях?
А от як наших накривають -- розказують... Хоч і можна було за літо тракторами накопати глибочезних бліндажів за 5-10км до нуля, зараз відійти і сидіти в ±безпеці, а не в отому нещасті, що копали руками, і накривали зібраним хмизом, добре як товстішим за руку, або кількома принесеними вручну колодами... -- просто аби було на що плівку від дощу постелити... От навіщо тримати людей в отакому? Чого варті ті 5-10км?? Невже укр.життів...?
detroytred написав:Проблемы с вооружением ВСУ на Донбассе по словам Рустамзаде: 1. Отсутствие зенитных пулеметов и пушек приводит к уменьшению возможностей ВСУ для уничтожения артиллерии противника. Тем временем российская армия дронами-камикадзе устроила охоту за артиллерийскими системами ВСУ и получает огневое преимущество; 2. Отсутствие в необходимом количестве пулеметов и минометов в боевых порядках ВСУ позволяет российской армии эффективно использовать тактику малых пехотных групп и прорывать оборону.
На початку війни дивився Рустемзаде регулярно. Потім перестав, бо звернув увагу, що він раз за разом шитовхає одні й ті ж саме тези, не звертаючи уваги на обєктивну реальність. Тобто очевидна проблема з браком кулеметів у його озвученні виглядає так: - чому піхоті не дадуть достатньо кулеметів? - чому не сформують мобільні групи з крупнокаліберними кулеметами на джипах, для боротьби з шахедами. Хоча, по суті проблеми він абсолютно правий, та на початку війни зі складів вигребли все, що стріляє(включаючи РПД і навіть, місцями, кулемети Максима). Окремі батальйони ТРО почали отримувати перші кулемети в травні-червні(!) після місяця на фронті. зараз їх попвнюють по мірі отримання зброї від союзників або закупки. Тому, враховучи, що це фінансовий форум, нагадую, що Повернися Живим має проект "Довгі руки ТРО" по формуванню батарей 120 мінометів у кожній бригаді ТРО. Ось сторінка проекту, там ви можете підтримаю пригади ТРО вашої області: https://savelife.in.ua/tro-333/
▪️Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Є обґрунтоване відчуття, що на найближчому засіданні не всі кадрові ротації наберуть голоси.
⚡️Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться, - Арахамія Натомість він пише, що наразі "очікуємо призначення очільників МВС і СБУ". Нардеп Гончаренко також зазначає, що змін у Міноборони поки не буде: "Резнікова на цьому тижні не змінять. По закону Міністром Оборони не може бути військовий". "Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ, оцінюємо"
Написала у коментарях під своїм постом у Facebook нардеп та член комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла.
Вона пояснила, що ВР відклала відставку Резнікова, бо оцінює ризики кадрових перестановок у Міноборони.
Після відкриття набору в "Гвардію наступу" тисячі потенційних кандидатів висловили бажання вступити до лав формування. Однак вакантні місця ще є.
Такою інформацією поділився заступник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов на особистій сторінці на Facebook. Він повідомив: "Ідея проекту в тому, що кожен бажаючий може вибрати собі військовий підрозділ за духом, записатися, пройти обов'язкову багатомісячну бойову підготовку з подальшим бойовим злагодженням нових підрозділів. Тобто не на умовах загальної мобілізації, куди розподілять, а за власною ініціативою в підрозділ, що відповідає вашим цінностям та ідеології. У перший день проекту в МВС звернулися тисячі потенційних кандидатів, але набір все ще триває".
Список підрозділів в рамках "Гвардії наступу", опублікований Смірновим "Сталевий кордон" (бригада Державної прикордонної служби України) "Червона калина" (до бригади вже увійшли герої, які брали участь у боях у Донецькій та Луганській областях, обороняли Київ). "Лють" (бригада Національної поліції України). "Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт, Рубіжне на Луганщині). "Спартан" (потужна штурмова бригада, обороняла Харків). "Кара-Даг" (кара за Крим, братиме участь у звільненні АРК). "Ураган" (бригада утилізації російських військових). "Азов" (легендарний підрозділ, один з основних центрів оборони Маріуполя). "Гвардія наступу": основна інформація Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував створення формування наступними словами: "Гвардія наступу" — це професійні штурмові бригади МВС. Команди бійців-патріотів, які прагнуть винищити ворога і звільнити окуповані землі України".