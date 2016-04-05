Додано: Пон 06 лют, 2023 12:42

Успіх написав: prodigy написав: став відчувати смак життя? став відчувати смак життя?

О так!

Я вже чекаю з нетерпінням, коли це все закінчиться... і коли зможу насолоджуватись кожним днем життя вдома/з сім'єю!

prodigy написав: майже рік тому Успіх робив прогноз на кінець війни-серпент чи вересень вже не пам'ятаю

я в своєму кругу оріентувався на грудень 2024, але сьогодні це не стало меншвирогідним , але треба прожити до кінця весни 2023-там картина буде інакша (сподіваюсь на позитив) вже не пам'ятаюя в своєму кругу оріентувався на грудень 2024, але сьогодні це не стало меншвирогідним , але треба прожити до кінця весни 2023-там картина буде інакша (сподіваюсь на позитив) А я вже і не роблю жодних прогнозів стосовно завершення війни... - бо з цими торгами/суперечками/затягуванням про постачання нам зброї, то я кінця/краю не бачу цій війні... нажаль...



п.с.

Прошу вибачення у всіх... завжди старався писати позитив... - та реально треба замінювати солдат після року служби(а якщо раніше, то ще краще) - бо, як писав тут побратим Bobua -(мабуть, він писав це про орків ) - спиваються/ріжуться/стріляються...(перше слово можна жирно підкреслити)

Bobua - там напишите, що Ви думаєте про це?☝️



Тож - колись тут запитували, може чимось допомогти? Ну там зібрати на якийсь дрон, чи ще на щось?

Так - ви всі можете допомогти - "дзвоніть у всі дзвони", донесіть у всі служби/інстанції, що солдатам/ЛЮДЯМ треба ОБОВ'ЯЗКОВО відпочинок після року служби/війни!

Хоч на місяць! Це - мінімум! О так!Я вже чекаю з нетерпінням, коли це все закінчиться... і коли зможу насолоджуватись кожним днем життя вдома/з сім'єю!А я вже і не роблю жодних прогнозів стосовно завершення війни... - бо з цими торгами/суперечками/затягуванням про постачання нам зброї, то я кінця/краю не бачу цій війні...нажаль...п.с.Прошу вибачення у всіх... завжди старався писати позитив... - та(а якщо раніше, то ще краще) - бо, як писав тут побратим Bobua -(мабуть, він писав це про орків) - спиваються/ріжуться/стріляються...(перше слово можна жирно підкреслити)Bobua - там напишите, що Ви думаєте про це?☝️Тож - колись тут запитували, може чимось допомогти? Ну там зібрати на якийсь дрон, чи ще на щось?Хоч на місяць! Це - мінімум!

А що змінює 1міс?От бачив чувачка, що побув вдома місяців зо три після поранення. І мав +100к увесь цей час...А як нарешті попросили його назад -- то ні дня без скиглення... І це навіть до того як його ввели в штат і дали якусь роботу.А що таке 1міс?1/12року і всього ~1/12 додатково людей призвуть у військо. 8% від наявної кількості військових. Це вже якісь проміле...А яким чином 1міс може усунути наявну несправедливість? Коли мізерну кількість людей (у %) змушують воювати за всіх. І необмежений строк??І от, як наслідок, бачу у стрічці ФБ рекламку від юр.фірм. Зокрема і з інформативними статтями, напр., чим відрізняється непокора від невиконання наказу.А ще й сайт 1+1 регулярно розповідає як правильно відбиватись від повісток. Так ніби Зе згадав молодість, і вирішив поділитись досвідом через рідну медіа...Тобто, мені складно очікувати, що війна швидко скінчиться, якщо у відповідь на ставлення країни/народу/тилів... військові почнуть (а мо і вже почали) поводитись так само. І не лише ті, що допиваються до провалів у пам'яті. А всі...А судячи із закручування "зарплатних гайок" -- Захід почав ретельніше рахувати допомогу. І те, й те -- ніби й добре. Але х.з. -- може Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток?Бо аналогія простежується проста й свіжа -- Афган. Який миттю здався своїм талібам, щойно США вивела війська. Втім, там то мало хоч якийсь сенс (одна країна, одна нація, ± ті самі таргани в черепах). А от у нас -- як Захід може зрозуміти таке ставлення країни до війни і до військових? Якщо знає все про ворога: і про Голодомори, і про Репресії, і про сучасне їхнє повторення (Бучі, й т.д.) І знає, що ми всі знаємо про це ще більше, розуміємо, і передбачаємо можливі наслідки нині... Але воюємо отако-от...Отже, можливо, ситуація погіршується.Якби були новини, що з нашого боку є щось схоже на глибокі бункери, і/або "вогняний шквал", то було би спокійніше. Але я про таке не чую. Точкові вибухи -- то не те (крім як у крим.міст, і аби дощенту). Бо ж хіба орду зупиниш точково в полях?А от як наших накривають-- розказують...Хоч і можна було за літо тракторами накопати глибочезних бліндажів за 5-10км до нуля, зараз відійти і сидіти в ±безпеці, а не в отому нещасті, що копали руками, і накривали зібраним хмизом, добре як товстішим за руку, або кількома принесеними вручну колодами... -- просто аби було на що плівку від дощу постелити...От навіщо тримати людей в отакому? Чого варті ті 5-10км?? Невже укр.життів...?