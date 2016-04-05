|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:38
Bobua написав:
Отже, можливо, ситуація погіршується.
Якби були новини, що з нашого боку є щось схоже на глибокі бункери, і/або "вогняний шквал", то було би спокійніше. Але я про таке не чую. Точкові вибухи -- то не те (крім як у крим.міст, і аби дощенту). Бо ж хіба орду зупиниш точково в полях?
А от як наших накривають
-- розказують...
Хоч і можна було за літо тракторами накопати глибочезних бліндажів за 5-10км до нуля, зараз відійти і сидіти в ±безпеці, а не в отому нещасті, що копали руками, і накривали зібраним хмизом, добре як товстішим за руку, або кількома принесеними вручну колодами... -- просто аби було на що плівку від дощу постелити...
От навіщо тримати людей в отакому? Чого варті ті 5-10км?? Невже укр.життів...?
Це ставлення кого до кого?
Народу (до військових)? Чи кого?
Отож...
А Ви чогось (більшого, ніж волонтерство, донати та інша підтримка) хочете від цивільних.
Які до того ж ще далі від військових труднощів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26041
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:43
prodigy написав:
ми кажемо не про поодинокі випадки, а середня зарплата
За даними Пенсійного фонду України середня зарплата склала:
ви відштовхуєтеся від офіційних даних, а я беру реальні доходи домогосподарств. Для Закарпаття заробітчани і дальньобійники це далеко не поодинокі випадки, скоріше навпаки. В котрийсь з років памятаю що наша область (найменша по населенню) була на другому місті в країні по кількості ліцензій на вантажні перевезення. Є наприклад село Заріччя капустяна столиця України - де на кожній ділянці теплиця, а в кожного другого каміон в дворі
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:48
На форуме нет ничего кроме слов.
detroytred написав: ЛАД написав:Сегодня для того, чтобы признавать человека "нашим" необходимо и достаточно 2 условия:
1. признание России агрессором;
2. признание необходимости борьбы с агрессором.
Тобто достатньо лише! слів???
Так Ви ж самі зауважуєте мене у вірі словам))
Ні.
Війна за віконцем. Лише слів недостатньо.
Право висловлювати свої! негативні думки без очікування підозри у колаборації необхідно підтвердити фактичними діями.
Або сприймати підозри, нападки і спокійно доводити їх помилковість.
Звиняйте, але всі не вузькоспеціалізовані гілки хоть де перетворюються у "песочницу".
А от з тим, що особистих перебранок треба менше, згоден.
Я писал немного не об этом. О том, что для признания человека "нашим" достаточно только того, что указано. Все остальные слова и обсуждения допустимы и не следует за них записывать человека во "враги Украины".
P.s. И не заметил, чтобы Вы "спокійно доводили помилковість" нападок на Вас. И "спокійно їх сприймали". З.и.
Стосовно обивателів не зрозумів Ваші питання. Я спокійно й абсолютно нормально відношусь до них.
Я Вас и не упрекал в плохом отношении к "обывателю". Говорил только о недооценке его роли и переоценке "активистов". "Обыватель" обеспечивает устойчивость и стабильность государства. Вы знаете, несколько страшновато представить себе общество, состоящее из одних "активистов" (или по большей мере из них).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 06 лют, 2023 14:07, всього редагувалось 2 разів.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23798
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:51
Letusrock написав: prodigy написав:
ми кажемо не про поодинокі випадки, а середня зарплата
За даними Пенсійного фонду України середня зарплата склала:
ви відштовхуєтеся від офіційних даних, а я беру реальні доходи домогосподарств. Для Закарпаття заробітчани і дальньобійники це далеко не поодинокі випадки, скоріше навпаки. В котрийсь з років памятаю що наша область (найменша по населенню) була на другому місті в країні по кількості ліцензій на вантажні перевезення. Є наприклад село Заріччя капустяна столиця України - де на кожній ділянці теплиця, а в кожного другого каміон в дворі
Сегодня (уже почти год) это, как я понимаю, невозможно?
P.s. Ваши слова, кстати, объясняют и разную ситуацию на западе и востоке Украины.
Запад от развала Союза только выиграл - появились возможности, о которых Вы пишете. Я ещё помню времена, когда заробитчане с запада ездили на заработки на восток на скирдовку. По советским временам это неплохо оплачивалось - как-то попал в колхозе на скирдовку на месяц (бригада захидняков не приехала), заработал больше, чем на заводе (при том, что нам платили, естественно, меньше, чем захиднякам). Но, конечно, далеко не то, что даёт сегодня заробитчанство на Западе.
Восток Украины от развала Союза проиграл - развал промышленности, соответственно, относительное снижение доходов и для многих снижение социального статуса.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23798
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:13
ЛАД написав:
Хотя в Ужгороде аренда существенно ниже киевской
Це було до лютого 2022
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32676
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1367 раз.
- Подякували: 7686 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:13
Bobua написав:
Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток?
Можу поцікавитися звідки така інформація?
Як пише хотаб: "пруфи де" інакше істеричка і балабол.
Bobua написав:
Бо аналогія простежується проста й свіжа -- Афган. Який миттю здався своїм талібам, щойно США вивела війська.
ІПСО і наративи "за три дні"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30515
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:19
edvardd написав:
По закону Міністром Оборони не може бути військовий".
А що ще "по закону" не може бути?
Щодо Законів/Конституції: "тут читать, тут сєльодку заворачівать" (політична доцільність)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30515
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:23
ЛАД написав:
Запад от развала Союза только выиграл - появились возможности, о которых Вы пишете
жил на Западной, менталитет другой. Средний адекватный львовянин не будет сидеть и ждать когда ему предложат работу или когда заплатят зарплату. А возьмет палатку и пойдет что то продавать. Или на авто таксовать, может будет фурой грузы тягать, или ремонты подрядится делать помещений, автомобилей, холодильников.
А может откроет отельчик и кофейню, которых во Львове полтысячи, и 501 лишней не будет, игровой зал, фотоателье, парикмахерскую, ремонт одежды, да что угодно.
Я когда попал во Львов, не мог поверить своим глазам, сколько там мелкого бизнеса. На моем районе куча стоянок, моек, сто, мелких и крупных магазинчиков, кофеен, кафешек, сувениров и т.д.
поехали с детьми в Харьков на экскурсию, захотели детям показать музей при кукольном театре, но нас туда не пустили. В будний день, в рабочее время. Сказали "приходите когда будет спектакль". Что мешало открыть комнату музея в другое время Я хз. Турист не может подстраивать свой график под их спектакль. Это совок. Начальство сказало. Театр вроде должен быть для детей, нет совок это когда театр для начальства. А дети какой
о необязательный элемент.
Чтобы туристу во Львове когда то сказали уходите нам ваши деньги не нужны, их мир бы рухнул.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 06 лют, 2023 14:42, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16704
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2099 раз.
- Подякували: 2978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:30
ЛАД
\\\ И не заметил, чтобы Вы "спокійно доводили помилковість" нападок на Вас. И "спокійно їх сприймали".
\\\
Так я неспокійно сприймав, бо на мене нападали навіть попри показ співпадіння моєї думки з Байденом і т.д.
\\\Говорил только о недооценке его роли и переоценке "активистов". "Обыватель" обеспечивает устойчивость и стабильность государства. Вы знаете, несколько страшновато представить себе общество, состоящее из одних "активистов" (или по большей мере из них).\\\
Про ці три моменти я мабуть років з десять назад не один раз згадував))
Активістам важко зрозуміти, що саме такі активісти на початку того століття умудрились і овсім зробити неймовірне: затягнути феодальну росімперію одразу в "соціалізм". Перестрибнувши капіталізм.
А Німеччину...
Обиватель -- стовп стабільності!
Демократія -- це саме теоретична влада обивателів (народу, більшості в суспільстві). Бо в реаліях з ними тільки вимушені рахуватися. І це прогрес. Да й не треба їх до влади. Бо буде виключно популізм.
В активістів своя роль, в обивателів - своя.
Як активісти зможуть, зуміють "обкрутити" обивателя, так і буде.
Все в їх руках. В їх бажанні та умінні.
В марксистську фігню про абсолютну роль "бытия" я вже не вірю...
Бытие-бытие казали, а на практиці -- компартія (активісти партійці) зробили, що схотіли.
Попри битіє))
Закон Гегеля переміг ... але потім))
На відрізку часу рулить свідомість.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 06 лют, 2023 14:41, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26041
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:40
рекомендую посмотреть, хотя бы первую половину, разжёвано даже для тупых про яйца и не только...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8465
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2810 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112049
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|479911
|
|
|1
|4765
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|