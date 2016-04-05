Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:24
Faceless написав: ЛАД написав:
Хотя в Ужгороде аренда существенно ниже киевской
Це було до лютого 2022
А что, сегодня выше киевской (довоенной)?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:43
ЛАД написав:
А что, сегодня выше киевской (довоенной)?
зараз з меблями і ремонтом оріентовно від 15тис і вище
весна/початок літа було майже нереально найти і за 750 баксів.
в селах будинки з ремонтом здавали за 1тис доларів
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:50
ЛАД хрущі і економ клас однозначно дорожче. Середній клас (400-600$) на рівні довоєнного Києва. Хіба що елітні апартаменти (1000$+) програють в ціні
Дюрі-бачі
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:54
Дюрі-бачі написав: ЛАД
хрущі і економ клас однозначно дорожче. Середній клас на рівні довоєнного Києва. Хіба що елітні апартаменти (1000$+) програють в ціні
В лютому-березні за 1000+ долярів йшли зовсім не елітні, просто більш-менш пристойні і не на околицях
Faceless
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:54
Faceless знаю. Але вже влітку ситуація стабілізувалась. Я про ситуацію зараз
Дюрі-бачі
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:56
Колись була розмова про "Богдану"
Тут цікавий матеріал про звільнення острова Зміїний. І про участь "Богдани"...
https://savelife.in.ua/materials/texts/spovid-kozaka-zvilnennya-zmiinoho-ta-cho/
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Додано: Пон 06 лют, 2023 17:48
Schmit я канєшно, голосував проти Зеленського і Ко, але в даному випадку схильний вважати, що патякало таки ізраїльський екс-прем'єр..
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Додано: Пон 06 лют, 2023 17:51
flyman написав: edvardd написав:
По закону Міністром Оборони не може бути військовий".
А що ще "по закону" не може бути?
Щодо Законів/Конституції: "тут читать, тут сєльодку заворачівать" (політична доцільність)
9. Міноборони очолює Міністр, якого з числа цивільних осіб призначає на посаду за поданням Президента України і звільняє з посади Верховна Рада України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671 ... D0%BF#Text
Это решается элементарно без нарушения Закона за время от нескольких часов до нескольких дней (при желании) - Буданов подает рапорт на увольнение в запас, его утверждает вышестоящий начальник и вот уже Буданов гражданское лицо, которое по Закону Украины может быть Министром обороны.
Другой вопрос, а хочет ли Буланов быть Министром обороны? Ведь это должность не столько решающая вопросы армии, сколько политическая - встречи и беседы не только со своими зарубежными коллегами, но и с руководством других стран, обсуждение, лавирование, поиски компромисса и т.д.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 17:52
Цікава інформація. Щойно слухав Чмута про формування нових бригад.
Виявляється, крім МВС нові бригади також формує Міноборони. Всього, за словами Чмута, наданий момент формується кілька десятків нових бригад.
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