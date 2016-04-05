«24 лютого о десятій ранку, відразу після того, як російські ракети обстріляли Київ, ми з президентом Зеленським організували зустріч, потиснули руки. І я сказав, що «ми не воюємо між собою, ми солдати і ми повинні бути об’єднані навколо України». Наша єдність і єдність всього українського народу, єдність всього світу з Україною була одним із ключових факторів того, як ми можемо зупинити російські війська. Це і зараз є ключовим фактором – і не тільки для нашої перемоги», – переконаний Порошенко.
detroytred написав:ЛАД \\\ И не заметил, чтобы Вы "спокійно доводили помилковість" нападок на Вас. И "спокійно їх сприймали". \\\ Так я неспокійно сприймав, бо на мене нападали навіть попри показ співпадіння моєї думки з Байденом і т.д.
Байден - Господь Бог??? Он всегда прав? А если бы Ваше мнение не совпадало с его, это значит, что Вы ошибаетесь?
На відрізку часу рулить свідомість.
На коротких отрезках может срабатывать и случайность. Сознание не рулит, т.к. говорить о сознании у "активистов"... А у истории бывают и тупиковые ветки. Особенно, если она искажается.
vitaliian написав:В будний день, в рабочее время. Сказали "приходите когда будет спектакль". Что мешало открыть комнату музея в другое время Я хз. Турист не может подстраивать свой график под их спектакль. Это совок. Начальство сказало. Театр вроде должен быть для детей, нет совок это когда театр для начальства. А дети какой о необязательный элемент.
Чтобы туристу во Львове когда то сказали уходите нам ваши деньги не нужны, их мир бы рухнул.
Якщо глянуть на Европу, то турист, який випадково, без запрошення та квитка, вирішив зайти до театру, ще й мабуть в обідню перерву, буде посланий далеко та надовго. А якщо це ще в неділю, то зовсім далеко. Так шо це означає, Европа це совок з вашої точки зору?
удивлен тому, что вы не в курсе (хотя бы интернет почитали)
Резни́к, шохе́т (в ашкеназском произношении шойхе́т или шайхе́т) — забойщик скота и птицы в еврейской общине, одна из профессий, связанных с религиозными традициями еврейской общины (другие подобные профессии: раввин, моэль, писец).
может не знаете о моэль?
а про Хазанова знаете?
Хаза́нов — еврейская фамилия, образованная от «хазан» (синагогальный кантор). Родственные по происхождению фамилии — Хазанович, Кантор, Канторов, Канторович, Спивак, Спиваковский, Хазин.
Согласно законам кашрута, чтобы мяса животного или птицы было разрешено в пищу, необходимо, чтобы их зарезали в соответствие с множеством законов и правил, малейшее отступление от которых делает мясо некошерным. Поэтому еврейским резником (шойхетом), но лишь человек, получивший серьезную подготовку. К тому же, согласно закону, он должен быть богобоязненным евреем.
Кошерный убой требует столь обширных знаний и профессионализма, что неудивительно, что в любой общине резники находились под неустанным контролем раввинов, регулярно проверявших их ножи и экзаменовавших резников на предмет знания законов.
По поводу отправления должности здешних резников представителями кагала постановлено: так как на той неделе для испытания резников в управлении ножом при резке представители кагала избрали опытных в этом деле лиц… И так как резник р. Яков, сын р. Баруха, освидетельствовал свой нож перед сими избранными и он (нож) оказался негодным для резки, то с общего согласия всех представителей кагала постановлено: названного р. Якова, сына р. Баруха, лишить права быть резником отныне до наступающего праздника Пасхи
«24 лютого о десятій ранку, відразу після того, як російські ракети обстріляли Київ, ми з президентом Зеленським організували зустріч, потиснули руки. І я сказав, що «ми не воюємо між собою, ми солдати і ми повинні бути об’єднані навколо України». Наша єдність і єдність всього українського народу, єдність всього світу з Україною була одним із ключових факторів того, як ми можемо зупинити російські війська. Це і зараз є ключовим фактором – і не тільки для нашої перемоги», – переконаний Порошенко.
prodigy написав:ми кажемо не про поодинокі випадки, а середня зарплата
За даними Пенсійного фонду України середня зарплата склала:
ви відштовхуєтеся від офіційних даних, а я беру реальні доходи домогосподарств. Для Закарпаття заробітчани і дальньобійники це далеко не поодинокі випадки, скоріше навпаки. В котрийсь з років памятаю що наша область (найменша по населенню) була на другому місті в країні по кількості ліцензій на вантажні перевезення. Є наприклад село Заріччя капустяна столиця України - де на кожній ділянці теплиця, а в кожного другого каміон в дворі
був у вас кожного року з 2008-2017 бачив маєтки митників і контрабандистів (Шиян та інше)
Letusrock, Дюрі-бачі И при таких ценах аренды кто-то будет говорить о миграции на запад? При этом зарплата, как я понимаю, далеко не довоенные киевские. В Харькове сейчас обычная одинарка - 3-6 тыс + коммунальные. Двушки где-то на 1000 дороже. И это ещё к вопросу о том, как воспринимается война на западе и востоке.