Согласно законам кашрута, чтобы мяса животного или птицы было разрешено в пищу, необходимо, чтобы их зарезали в соответствие с множеством законов и правил, малейшее отступление от которых делает мясо некошерным. Поэтому еврейским резником (шойхетом), но лишь человек, получивший серьезную подготовку. К тому же, согласно закону, он должен быть богобоязненным евреем.



Кошерный убой требует столь обширных знаний и профессионализма, что неудивительно, что в любой общине резники находились под неустанным контролем раввинов, регулярно проверявших их ножи и экзаменовавших резников на предмет знания законов.



По поводу отправления должности здешних резников представителями кагала постановлено: так как на той неделе для испытания резников в управлении ножом при резке представители кагала избрали опытных в этом деле лиц… И так как резник р. Яков, сын р. Баруха, освидетельствовал свой нож перед сими избранными и он (нож) оказался негодным для резки, то с общего согласия всех представителей кагала постановлено: названного р. Якова, сына р. Баруха, лишить права быть резником отныне до наступающего праздника Пасхи



Книга Кагала, Постановление N 257