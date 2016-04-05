|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 06 лют, 2023 18:49
ЛАД написав:
Но у Вас какой-то обострённый интерес к нац. вопросу и, в частности, к евреям.
К чему бы то?
Собираетесь принять иудаизм?
Приезжает турист в Одессу. Весь такой в восторге. Разговорился с местным жителем о том, о сём. Турист спрашивает:
-- А сколько в Одессе проживает жителей ?
-- Примерно миллион
-- А сколько из них евреев ?
Местный жителей немного задумывается и говорит:
-- Молодой человек, я уже ответил на ваш вопрос
(с) Анекдот рассказан гидом во время экскурсии по Одессе
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7651
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 06 лют, 2023 18:49
Schmit написав:
.............
Та йомайо, ну знову Порошенко. Та забудьте про нього, врешті-решт.
............
А Вы можете остановиться с пропагандой против Зеленского?
Только успели удалить Ваш пост с одним видео, как Вы тут же находите другое.
А Порошенко забывать не надо - он действующий политик, лидер влиятельной партии.
И Вам привели его в пример
, без всякого осуждения.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 06 лют, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23804
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 лют, 2023 18:51
pesikot написав: ЛАД написав:
Но у Вас какой-то обострённый интерес к нац. вопросу и, в частности, к евреям.
К чему бы то?
Собираетесь принять иудаизм?
Приезжает турист в Одессу. Весь такой в восторге. Разговорился с местным жителем о том, о сём. Турист спрашивает:
-- А сколько в Одессе проживает жителей ?
-- Примерно миллион
-- А сколько из них евреев ?
Местный жителей немного задумывается и говорит:
-- Молодой человек, я уже ответил на ваш вопрос
(с) Анекдот рассказан гидом во время экскурсии по Одессе
Это всего лишь анекдот.
И уже давно не отвечающий реальности.
Можно посмеяться, но не стоит воспринимать серьёзно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23804
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 лют, 2023 19:06
Schmit написав:
Та йомайо, ну знову Порошенко. Та забудьте про нього, врешті-решт.
Вы с завидным постоянством постите здесь видео с "толкователями", "разжевывателями" тех или иных новостей, событий. По-видимому вы считаете форумчан людьми, которые без "толкователей" самостоятельно не в силах понять новость, событие.В вашем духе растолкую вам
, что сказал Порошенко
. А он сказал, что в условиях войны
не может быть расхождений между такими политическими оппонентами, как Порошенко и Зеленский, т.к. эти взаимные расхождения и критика играют только на пользу врагу
- недорашке и ее главному, *уйлу. Отсюда (по Порошенко
) понятно, на чью "мельницу" вы льете "воду", выискивая и выкладывая в Инете негатив против действующего Президента Украины.
Все претензии к Президенту после победы и только после победы!
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 6807
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 2039 раз.
- Подякували: 1562 раз.
-
- Профіль
-
6
Додано: Пон 06 лют, 2023 19:11
ЛАД написав: detroytred написав:
ЛАД
\\\ И не заметил, чтобы Вы "спокійно доводили помилковість" нападок на Вас. И "спокійно їх сприймали".
\\\
Так я неспокійно сприймав, бо на мене нападали навіть попри показ співпадіння моєї думки з Байденом і т.д.
Байден - Господь Бог???
Он всегда прав?
А если бы Ваше мнение не совпадало с его, это значит, что Вы ошибаетесь?
На відрізку часу рулить свідомість.
На коротких отрезках может срабатывать и случайность.
Сознание не рулит, т.к. говорить о сознании у "активистов"...
А у истории бывают и тупиковые ветки. Особенно, если она искажается.
1. Ви загубили ніть розмови))
Байден -- тому що уж точно не рашоагент і не каже роспропаганду.
2. Якщо б свідомість не відігравала визначної ролі для людей, то не було б таких явищ, як реклама, агітація, пропаганда та інші форми іпсо.
Справа не у тупіку, а у порушенні природного ходу розвитку суспільства. Саме через вплив на свідомість мас. Активістами)))
Що і зробили, наприклад, більшовики.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26043
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 19:36
Чоловік під час допиту зізнався, що прийшов до Мавзолею з метою забрати собі додому тіло Леніна.
поліція РФ затримала 42-річного чоловіка у нетверезому стані, який намагався викрасти тіло Леніна з Мавзолею.
"42-річний москвич вночі прийшов на Червону площу та спробував відчинити двері Мавзолею", - заявили в російській поліції.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9339
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3096 раз.
- Подякували: 3168 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 06 лют, 2023 19:36
sashaqbl написав:
Цікава інформація. Щойно слухав Чмута про формування нових бригад.
Виявляється, крім МВС нові бригади також формує Міноборони. Всього, за словами Чмута, наданий момент формується кілька десятків
нових бригад.
Дійсно цікаво.
Особливо такий момент: можна бути мобілізованим в ЗСУ і направлять куди направлять, навчать скільки навчать, забезпечать чим забезпечать, і вперед...
Звільнення коли звільнення.
А можна обрати бригаду МВС, яку схотів, підписати контракт на чітко визначений термін, отримати (як заявили) гідне багатомісячне навчання, забезпечення та добровольців серед оточуючого особового складу.
Ще й як Кротевич з *Азову* в інтерв'ю каже, що постійно контактував з Монастирським, Будановим стосовно отримання саме потрібного озброєння.
А наче всі однакові...
Повинні бути.
Правда, для справедливості треба відзначити - якщо вони будуть дійсно штурмовиками, тоді да...
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 06 лют, 2023 19:40, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26043
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лют, 2023 19:39
Так и Соловьёв - таки не Соловьёв, а как "поёт" про г'усский мир
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7651
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 06 лют, 2023 19:45
prodigy написав:
Чоловік під час допиту зізнався, що прийшов до Мавзолею з метою забрати собі додому тіло Леніна.
поліція РФ затримала 42-річного чоловіка у нетверезому стані, який намагався викрасти тіло Леніна з Мавзолею.
"42-річний москвич вночі прийшов на Червону площу та спробував відчинити двері Мавзолею", - заявили в російській поліції.
і ці люди на віталіана наїзжають
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30518
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 лют, 2023 19:45
sashaqbl написав:
Цікава інформація. Щойно слухав Чмута про формування нових бригад.
Виявляється, крім МВС нові бригади також формує Міноборони. Всього, за словами Чмута, наданий момент формується кілька десятків
нових бригад.
Той Чмут це новий Арестович?(святе місце порожнім не буває) А зброя та техніка на ті десятки
нових бригад є? Бачив на Ютубі, що вже кулемети ДС використовують.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1204
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112059
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|479940
|
|
|1
|4765
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|