Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Пон 06 лют, 2023 19:59
Ракети-ракети... а що там "повітряними кульками" у стратосфері атакувати слабо?
flyman
Повідомлень: 30518
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 06 лют, 2023 20:31
Ненавижу популизм
Starikan
2
Повідомлень: 19102
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2448 раз.
Подякували: 3046 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 21:27
Water написав: Letusrock написав: ЛАД написав:
А что, сегодня выше киевской (довоенной)?
зараз з меблями і ремонтом оріентовно від 15тис і вище
весна/початок літа було майже нереально найти і за 750 баксів.
в селах будинки з ремонтом здавали за 1тис доларів
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... QGYV0.html
2 тис. грн.
Вода, туалет на вулиці. АЛЕ миж за заробітчан розмовляємо.
Ми не говорили про житло без ремонту в селі, в якому ще й ніхто не живе напевно (після померлої бабулі). Таке добрі люди пропонували ВПО і безкоштовно
Letusrock
Повідомлень: 288
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 21:36
ЛАД написав:
И при таких ценах аренды кто-то будет говорить о миграции на запад?
звісно ні, це немає сенсу.
Тут надовго лишаються лише дві категорії переселнців: 1) хто при грошах, 2) хто працює на повну на звичайній роботі і готовий жити в спортзалах, покинутих хатах (або живе в родичів)
Letusrock
Повідомлень: 288
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 21:46
Letusrock написав:
Ми не говорили про житло без ремонту в селі, в якому ще й ніхто не живе напевно (після померлої бабулі). Таке добрі люди пропонували ВПО і безкоштовно
В мене в аналогічній хаті жили 2 родини колег з Києва. Одні в червні поїхали в Іспанію, інші в вересні повернулись до Києва. Але люди після комфортних квартир дуже важко приживаються в селі.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 477
З нами з: 29.07.22
Подякував: 40 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
112064
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
479949
1
4765
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka