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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3473347434753476
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 19:59

а що там із "повітряними кулькам" у стратосфері? - слабо

Ракети-ракети... а що там "повітряними кульками" у стратосфері атакувати слабо?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:31

  Kudrjavuy написав:Прошу всех проголосовать:
https://petition.president.gov.ua/petition/178300

Ненавижу популизм :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:27

  Water написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А что, сегодня выше киевской (довоенной)?

зараз з меблями і ремонтом оріентовно від 15тис і вище
весна/початок літа було майже нереально найти і за 750 баксів.
в селах будинки з ремонтом здавали за 1тис доларів

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... QGYV0.html
2 тис. грн.
Вода, туалет на вулиці. АЛЕ миж за заробітчан розмовляємо.


Ми не говорили про житло без ремонту в селі, в якому ще й ніхто не живе напевно (після померлої бабулі). Таке добрі люди пропонували ВПО і безкоштовно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И при таких ценах аренды кто-то будет говорить о миграции на запад?

звісно ні, це немає сенсу.
Тут надовго лишаються лише дві категорії переселнців: 1) хто при грошах, 2) хто працює на повну на звичайній роботі і готовий жити в спортзалах, покинутих хатах (або живе в родичів)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:44

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав:Прошу всех проголосовать:
https://petition.president.gov.ua/petition/178300

Ненавижу популизм :evil:

Иначе - многие не поймут.
https://www.rbc.ua/ukr/news/donbasi-cho ... 07888.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Ми не говорили про житло без ремонту в селі, в якому ще й ніхто не живе напевно (після померлої бабулі). Таке добрі люди пропонували ВПО і безкоштовно

В мене в аналогічній хаті жили 2 родини колег з Києва. Одні в червні поїхали в Іспанію, інші в вересні повернулись до Києва. Але люди після комфортних квартир дуже важко приживаються в селі.
Дюрі-бачі
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