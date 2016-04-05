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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3474347534763477>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 19:59

а що там із "повітряними кулькам" у стратосфері? - слабо

Ракети-ракети... а що там "повітряними кульками" у стратосфері атакувати слабо?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:31

  Kudrjavuy написав:Прошу всех проголосовать:
https://petition.president.gov.ua/petition/178300

Ненавижу популизм :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:27

  Water написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А что, сегодня выше киевской (довоенной)?

зараз з меблями і ремонтом оріентовно від 15тис і вище
весна/початок літа було майже нереально найти і за 750 баксів.
в селах будинки з ремонтом здавали за 1тис доларів

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... QGYV0.html
2 тис. грн.
Вода, туалет на вулиці. АЛЕ миж за заробітчан розмовляємо.


Ми не говорили про житло без ремонту в селі, в якому ще й ніхто не живе напевно (після померлої бабулі). Таке добрі люди пропонували ВПО і безкоштовно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И при таких ценах аренды кто-то будет говорить о миграции на запад?

звісно ні, це немає сенсу.
Тут надовго лишаються лише дві категорії переселнців: 1) хто при грошах, 2) хто працює на повну на звичайній роботі і готовий жити в спортзалах, покинутих хатах (або живе в родичів)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Ми не говорили про житло без ремонту в селі, в якому ще й ніхто не живе напевно (після померлої бабулі). Таке добрі люди пропонували ВПО і безкоштовно

В мене в аналогічній хаті жили 2 родини колег з Києва. Одні в червні поїхали в Іспанію, інші в вересні повернулись до Києва. Але люди після комфортних квартир дуже важко приживаються в селі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 22:03

  Letusrock написав:Ми не говорили про житло без ремонту в селі, в якому ще й ніхто не живе напевно (після померлої бабулі). Таке добрі люди пропонували ВПО і безкоштовно

Мова йшла за заробітчан?
Ось Ужгород https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/uzhg ... QqYKy.html
7 тис. грн.
ось Хуст https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... IOmnj.html
200 баксів
будинок https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... Ovk1d.html
200 баксів
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:На Закарпатті є села поблизу Мукачево, де ніхто не живе?

не цілі села а конкретно будинок з вашого оголошення покинутий, і підійде тільки для людей в тимчасовій скруті (ВПО). Ніхто з місцевих там жити не буде

  Water написав:Мова йшла за заробітчан?

мова йшла про ринок оренди нормальних квартир.. і ще одне - заробітчани зазвичай не знімають квартири а будують будинки (в т.ч. в рідному селі, навіть в чорта на рогах). До лютого 2022 основна цільова аудиторія по оренді квартир це іногородні сімї що мають роботу у місті, молоді сімї що починають жити окремо, студенти, працівники із-за меж області
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 22:22

  Letusrock написав:До лютого 2022 основна цільова аудиторія по оренді квартир це іногородні сімї що мають роботу у місті, молоді сімї що починають жити окремо, студенти, працівники із-за меж області

I чим то не варіанти?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 22:39

  yanyura написав:
  Schmit написав:Та йомайо, ну знову Порошенко. Та забудьте про нього, врешті-решт.

Вы с завидным постоянством постите здесь видео с "толкователями", "разжевывателями" тех или иных новостей, событий. По-видимому вы считаете форумчан людьми, которые без "толкователей" самостоятельно не в силах понять новость, событие.

Новості-собитія на новосних каналах, а форуми саме для цього - висловлення точок зору, хоть текстом, хоть відео.
  yanyura написав:В вашем духе растолкую вам, что сказал Порошенко. А он сказал, что в условиях войны не может быть расхождений между такими политическими оппонентами, как Порошенко и Зеленский, т.к. эти взаимные расхождения и критика играют только на пользу врагу - недорашке и ее главному, *уйлу. Отсюда (по Порошенко) понятно, на чью "мельницу" вы льете "воду", выискивая и выкладывая в Инете негатив против действующего Президента Украины.


Політічіскіє опонєнти тут ні до чого. Ваші постійні згадування Порошенка не доречні, а навіть клінічні. Не порохоботи розкопали яйця по 17 і зараз критикують корупцію у приведених відео.
  yanyura написав:Все претензии к Президенту после победы и только после победы!

З таким підходом перемоги може і не бути. До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.
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  Water написав:ось Хуст https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... IOmnj.html
200 баксів
вы что издеваетесь как можно жить в квартире с таким умывальником? Им детей пугать можно
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vitaliian
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