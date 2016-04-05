ЛАД написав:И при таких ценах аренды кто-то будет говорить о миграции на запад?
звісно ні, це немає сенсу. Тут надовго лишаються лише дві категорії переселнців: 1) хто при грошах, 2) хто працює на повну на звичайній роботі і готовий жити в спортзалах, покинутих хатах (або живе в родичів)
Water написав:На Закарпатті є села поблизу Мукачево, де ніхто не живе?
не цілі села а конкретно будинок з вашого оголошення покинутий, і підійде тільки для людей в тимчасовій скруті (ВПО). Ніхто з місцевих там жити не буде
Water написав:Мова йшла за заробітчан?
мова йшла про ринок оренди нормальних квартир.. і ще одне - заробітчани зазвичай не знімають квартири а будують будинки (в т.ч. в рідному селі, навіть в чорта на рогах). До лютого 2022 основна цільова аудиторія по оренді квартир це іногородні сімї що мають роботу у місті, молоді сімї що починають жити окремо, студенти, працівники із-за меж області
Schmit написав:Та йомайо, ну знову Порошенко. Та забудьте про нього, врешті-решт.
Вы с завидным постоянством постите здесь видео с "толкователями", "разжевывателями" тех или иных новостей, событий. По-видимому вы считаете форумчан людьми, которые без "толкователей" самостоятельно не в силах понять новость, событие.
Новості-собитія на новосних каналах, а форуми саме для цього - висловлення точок зору, хоть текстом, хоть відео.
yanyura написав:В вашем духе растолкую вам, что сказал Порошенко. А он сказал, что в условиях войны не может быть расхождений между такими политическими оппонентами, как Порошенко и Зеленский, т.к. эти взаимные расхождения и критика играют только на пользу врагу - недорашке и ее главному, *уйлу. Отсюда (по Порошенко) понятно, на чью "мельницу" вы льете "воду", выискивая и выкладывая в Инете негатив против действующего Президента Украины.
Політічіскіє опонєнти тут ні до чого. Ваші постійні згадування Порошенка не доречні, а навіть клінічні. Не порохоботи розкопали яйця по 17 і зараз критикують корупцію у приведених відео.
yanyura написав:Все претензии к Президенту после победы и только после победы!
З таким підходом перемоги може і не бути. До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.