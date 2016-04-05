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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:17
Starikan
Любой их шаг влечёт много взглядов, которые большинству не до вподобы. https://zn.ua/POLITICS/sovet-hotovit-za ... estno.html
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Kudrjavuy
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:25
vitaliian написав:
вы что издеваетесь как можно жить в квартире с таким умывальником? Им детей пугать можно
Это портал перехода за границу)
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