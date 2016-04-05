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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3475347634773478>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Water написав:ось Хуст https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... IOmnj.html
200 баксів
вы что издеваетесь как можно жить в квартире с таким умывальником? Им детей пугать можно
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Это портал перехода за границу)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 00:03

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 00:32

Schmit
Новості-собитія на новосних каналах, а форуми саме для цього - висловлення точок зору, хоть текстом, хоть відео.

Своих точек зрения, хоть текстом, хоть видео, а не пересказом и толкованием событий очередным "экспертом", которых сейчас столько появилось, что ни видео, то "эксперт". Особенно мне нравятся "военные эксперты" ни дня не служившие в армии, ни дня не проучившиеся в военных вузах и даже не прошедшие военную кафедру в гражданском вузе.

Політічіскіє опонєнти тут ні до чого. Ваші постійні згадування Порошенка не доречні, а навіть клінічні. Не порохоботи розкопали яйця по 17 і зараз критикують корупцію у приведених відео.

Приведите, пожалуйста примеры моих
постійні згадування Порошенка

иначе это просто наклеп от вас в мой адрес.

То, что раскопали "яйца по 17" и прочее - молодцы, то, что критикуют, тоже молодцы, но то, что требуют мгновенных посадок на основании того, что раскопано, идиоты. Точнее, не они требуют, а требуют ваши "толкователи".

В данном примере я показал, что даже такой оппонент Зеленского, как Порошенко, после 24.02.22 отказался от любой критики в его адрес, чтобы не навредить Украине.

До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.

Реакция власти после опубликования фактов коррупции была практически мгновенная - все были отстранены от своих кресел.

Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів

Вы предлагаете, чтобы Зеленский своим Указом отправил всех их в тюрьму? Если он это сделает, помощь Украине точно прекратится, т.к. в правовом государстве (а Украина хочет стать правовым государством - членом ЕС ?) решает отправить человека в тюрьму может только суд, на своем заседании рассмотрев все доказательства за и против. Даже задержанных с поличным корректировщиков огня для орков (а о таких сообщается чуть ли не каждый день) не садят сразу, а на основе доказательств суд сперва определяет меру пресечения (содержание под стражей) и только потом, после предъявления суду доказательств преступления, опять же суд и только суд определяет срок наказания и место наказания. И Зеленский, как Президент Украины, не имеет права вмешиваться в судебный процесс, иначе "толкователи" заявят, что в Украине нет самостоятельного суда, а есть только "карманный" суд Президента.

Завтра какой-нибудь т.наз. "ЛОМ" типа Шария или того же Балашова, заявит, что Залужный на самом деле получил 10 млн. баксов, отдал на ЗСУ только 1, а на 9 оставшихся купил себе виллу на Мальдивах, затем один из ваших любимых "толкователей" заявит об этом на Ютубе как подтвержденном факте и вы будете требовать немедленно уволить и посадить Залужного, потому что так сказали на Ютубе?

Кстати о вашем "толкователе", бывшем лидере партии “5.10”:
Балашов обматерил избирателей Зеленского и уехал в США

https://bykvu.com/ua/bukvy/113955-balas ... al-v-ssha/

там и скрины из его фейсбука. Почти через 4 года после этого и жизни в США он стал "ценнейшим толкователем" событий в Украине. :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 01:03

yanyura
Курей-спекулянток, продававших яйца на вес, уже посадили за решетку. Справедливость восторжествовала.
Проблема не в личности Резникова, а в том, что наш министр обороны пытался изо всех сил оправдать своих подчиненных, доходя до явного абсурда.
Кто мешал Резникову просто сказать "спасибо, разберемся". Вместо этого он стал нести настолько явного горбатого, что это еще больше подлило масла в огонь.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 01:30

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:ЛАД
\\\ И не заметил, чтобы Вы "спокійно доводили помилковість" нападок на Вас. И "спокійно їх сприймали". :)\\\
Так я неспокійно сприймав, бо на мене нападали навіть попри показ співпадіння моєї думки з Байденом і т.д.

Байден - Господь Бог???
Он всегда прав?
А если бы Ваше мнение не совпадало с его, это значит, что Вы ошибаетесь? :)

На відрізку часу рулить свідомість.

На коротких отрезках может срабатывать и случайность.
Сознание не рулит, т.к. говорить о сознании у "активистов"...
А у истории бывают и тупиковые ветки. Особенно, если она искажается.

1. Ви загубили ніть розмови))
Байден -- тому що уж точно не рашоагент і не каже роспропаганду.
2. Якщо б свідомість не відігравала визначної ролі для людей, то не було б таких явищ, як реклама, агітація, пропаганда та інші форми іпсо.
Справа не у тупіку, а у порушенні природного ходу розвитку суспільства. Саме через вплив на свідомість мас. Активістами)))
Що і зробили, наприклад, більшовики.

1. Вы всё время возвращаетесь к необходимости доказывать свою невиновность ("не рашоагент"). Я такой необходимости не вижу. Дуракам этого всё равно не докажешь, обвинят всё равно - могли убедиться на собственном опыте.
Не буду даже говорить о тривиальном - презумпция невиновности.
2. "реклама, агітація, пропаганда та інші форми іпсо" - это не сознание. Это воздействие на бессознательное.
Большевики не воздействовали на сознание масс. Они использовали реальные настроения масс, существовавшие и без них. Просто наиболее жёстко и последовательно их отстаивали. Напомню, что, например, лозунг "Земля крестьянам!" большевики позаимствовали у эсеров и этот лозунг соответствовал чаяниям крестьян, которые тогда составляли подавляющее большинство населения. Это, кстати, одна из причин победы большевиков в Украине (безусловно далеко не единственная и, вероятно, даже не основная, а только одна из).
Но и не спорю с ролью сознания. Она достаточно велика. Тем более на коротких в историческом смысле отрезках времени.
Диалектика. Вы сами тут Гегеля вспоминали. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 01:36

  sashaqbl написав:Цікава інформація. Щойно слухав Чмута про формування нових бригад.
Виявляється, крім МВС нові бригади також формує Міноборони. Всього, за словами Чмута, наданий момент формується кілька десятків нових бригад.

Ссылку не дадите?
Если не сложно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 01:50

  prodigy написав:
  pesikot написав:Одесса - русский город ?


сто лет назад в рос.империи много революционеров было из евреев
помните фашиста с черепом в руке (которому теперь самому прострелили череп)?
Игорь Маншгушев (фамилия при рождении Реймер-Фамилия Реймер произошла от идишского слова рейм, которое означает место, площадь.)
https://toldot.com/life/lnames/a/#4

https://www.unian.net/war/razveyalsya-i ... 33683.html

Ваш пост благополучно удалили, прочитал в цитате pesikot.
Повторюсь.
У Вас какой-то обострённый интерес к нац. вопросу и, в частности, к евреям (не в первый раз).
К чему бы это?
Собираетесь принять иудаизм?
Или просто лёгкая степень антисемитизма?
В каком поколении надо доказывать "чистоту крови"? Чем будем руководствоваться? Законами 3-го рейха?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 01:54

  Water написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А что, сегодня выше киевской (довоенной)?

зараз з меблями і ремонтом оріентовно від 15тис і вище
весна/початок літа було майже нереально найти і за 750 баксів.
в селах будинки з ремонтом здавали за 1тис доларів

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... QGYV0.html
2 тис. грн.
Вода, туалет на вулиці. АЛЕ миж за заробітчан розмовляємо.

До автобусної зупинки метрів 800, краще якщо є своє авто, є 2 магазини , школа, дитсадок

Простите, мы о заробитчанах говорим?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 02:01

  Water написав:
  Letusrock написав:До лютого 2022 основна цільова аудиторія по оренді квартир це іногородні сімї що мають роботу у місті, молоді сімї що починають жити окремо, студенти, працівники із-за меж області

I чим то не варіанти?

Для указанных категорий до 24.02.22, наверное, варианты.
Для беженцев сегодня - не вариант.
Знаю молодую семью (муж, жена - оба 30+, ребёнок род. 13.02.22). Пожили там в убогой квартире (не помню точно, кажется именно в Ужгороде) без мебели. За 10 тыс. Муж устроился на работу - то ли 13, то ли 14 тыс. Естественно, через пару месяцев уехали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 02:12

  Schmit написав:...........
З таким підходом перемоги може і не бути. До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.

Неправильно понимаете.
Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.

Кроме того, совсем не обязательно. что все обвинения, которые высказывают предлагаемые Вами лица, справедливы. Подождите результатов расследования.
Российские агенты в наших верхах наверняка волнуют их гораздо больше. Тем не менее вспомните историю с Ермаком и Викторией Пратц. Вы тогда тоже много высказывались по этому поводу. Не расскажете, чем закончилось? Или для ЦРУ и Байдена это не важно?

Почитайте внимательно и без предубеждения то, что Вам пишет yanyura. Очень спокойно и правильно написано.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 лют, 2023 02:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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