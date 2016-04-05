Додано: Вів 07 лют, 2023 00:32

Новості-собитія на новосних каналах, а форуми саме для цього - висловлення точок зору, хоть текстом, хоть відео.

Своих

Політічіскіє опонєнти тут ні до чого. Ваші постійні згадування Порошенка не доречні, а навіть клінічні. Не порохоботи розкопали яйця по 17 і зараз критикують корупцію у приведених відео.

постійні згадування Порошенка

после 24.02.22

не навредить Украине

До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.

Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів

Балашов обматерил избирателей Зеленского и уехал в США

точек зрения, хоть текстом, хоть видео, а не пересказом и толкованием событий очередным "экспертом", которых сейчас столько появилось, что ни видео, то "эксперт". Особенно мне нравятся "военные эксперты" ни дня не служившие в армии, ни дня не проучившиеся в военных вузах и даже не прошедшие военную кафедру в гражданском вузе.Приведите, пожалуйста примеры моихиначе это просто наклеп от вас в мой адрес.То, что раскопали "яйца по 17" и прочее - молодцы, то, что критикуют, тоже молодцы, но то, что требуют мгновенных посадок на основании того, что раскопано, идиоты. Точнее, не они требуют, а требуют ваши "толкователи".В данном примере я показал, что даже такой оппонент Зеленского, как Порошенко,отказался от любой критики в его адрес, чтобыРеакция власти после опубликования фактов коррупции была практически мгновенная - все были отстранены от своих кресел.Вы предлагаете, чтобы Зеленский своим Указом отправил всех их в тюрьму? Если он это сделает, помощь Украине точно прекратится, т.к. в правовом государстве (а Украина хочет стать правовым государством - членом ЕС ?) решает отправить человека в тюрьму может только суд, на своем заседании рассмотрев все доказательства за и против. Даже задержанных с поличным корректировщиков огня для орков (а о таких сообщается чуть ли не каждый день) не садят сразу, а на основе доказательств суд сперва определяет меру пресечения (содержание под стражей) и только потом, после предъявления суду доказательств преступления, опять же суд и только суд определяет срок наказания и место наказания. И Зеленский, как Президент Украины, не имеет права вмешиваться в судебный процесс, иначе "толкователи" заявят, что в Украине нет самостоятельного суда, а есть только "карманный" суд Президента.Завтра какой-нибудь т.наз. "ЛОМ" типа Шария или того же Балашова, заявит, что Залужный на самом деле получил 10 млн. баксов, отдал на ЗСУ только 1, а на 9 оставшихся купил себе виллу на Мальдивах, затем один из ваших любимых "толкователей" заявит об этом на Ютубе как подтвержденном факте и вы будете требовать немедленно уволить и посадить Залужного, потому что так сказали на Ютубе?Кстати о вашем "толкователе", бывшем лидере партии “5.10”:там и скрины из его фейсбука. Почти через 4 года после этого и жизни в США он стал "ценнейшим толкователем" событий в Украине.