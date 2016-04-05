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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 лют, 2023 02:13
ЛАД написав: sashaqbl написав:
Цікава інформація. Щойно слухав Чмута про формування нових бригад.
Виявляється, крім МВС нові бригади також формує Міноборони. Всього, за словами Чмута, наданий момент формується кілька десятків
нових бригад.
Ссылку не дадите?
Если не сложно.
А какой смысл?
Минобороны уже давно формирует штурмовые бригады. Еще в ноябре моему родственнику-атошнику, комиссованному по инвалидности,
предложили добровольно туда записаться, когда он с повесткой, полученной на КПП, к военкому явился.
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antey1969
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Додано: Вів 07 лют, 2023 02:15
antey1969 написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
Цікава інформація. Щойно слухав Чмута про формування нових бригад.
Виявляється, крім МВС нові бригади також формує Міноборони. Всього, за словами Чмута, наданий момент формується кілька десятків
нових бригад.
Ссылку не дадите?
Если не сложно.
А какой смысл?
Минобороны уже давно формирует штурмовые бригады. Еще в ноябре моему родственнику-атошнику, комиссованному по инвалидности,
предложили добровольно туда записаться, когда он с повесткой, полученной на КПП, к военкому явился.
Меня заинтересовало "кілька десятків
нових бригад".
Как-то многовато.
Если верить Вики, то
За штатом механізована бригада ЗСУ налічує близько 3000 осіб
Численность других там не указана. Если "кілька десятків" это хотя бы 3, то уже получается под 100 тыс.
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ЛАД
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