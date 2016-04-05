sashaqbl написав:Цікава інформація. Щойно слухав Чмута про формування нових бригад. Виявляється, крім МВС нові бригади також формує Міноборони. Всього, за словами Чмута, наданий момент формується кілька десятків нових бригад.
Ссылку не дадите? Если не сложно.
А какой смысл? Минобороны уже давно формирует штурмовые бригады. Еще в ноябре моему родственнику-атошнику, комиссованному по инвалидности, предложили добровольно туда записаться, когда он с повесткой, полученной на КПП, к военкому явился.
sashaqbl написав:Цікава інформація. Щойно слухав Чмута про формування нових бригад. Виявляється, крім МВС нові бригади також формує Міноборони. Всього, за словами Чмута, наданий момент формується кілька десятків нових бригад.
Ссылку не дадите? Если не сложно.
А какой смысл? Минобороны уже давно формирует штурмовые бригады. Еще в ноябре моему родственнику-атошнику, комиссованному по инвалидности, предложили добровольно туда записаться, когда он с повесткой, полученной на КПП, к военкому явился.
Меня заинтересовало "кілька десятків нових бригад". Как-то многовато. Если верить Вики, то
За штатом механізована бригада ЗСУ налічує близько 3000 осіб
Численность других там не указана. Если "кілька десятків" это хотя бы 3, то уже получается под 100 тыс.
Федеральный бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, опубликованной 6 февраля, в январе 2023 года был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Доходы снизились на 35,1% год к году, до 1,356 трлн, расходы — выросли на 58,7%, до 3,117 трлн рублей.
Нефтегазовые доходы в январе составили 426 млрд рублей, что на 46,4% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года. В Минфине это связывают в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением экспорта природного газа. ......... В январе 2023 года дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей против профицита 125 млрд рублей годом ранее.
После депортации из Эстонии граждане России надеются получить статус вынужденного переселенца в родной стране. Каждый отметился в пророссийских словах и делах, да и сейчас не стесняется называть эстонские власти фашистами. При этом, хотя все они лишены видов на жительство, кто-то из них продолжает исправно получать эстонскую пенсию, которая втрое больше, чем российская