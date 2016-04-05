Федеральный бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, опубликованной 6 февраля, в январе 2023 года был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Доходы снизились на 35,1% год к году, до 1,356 трлн, расходы — выросли на 58,7%, до 3,117 трлн рублей.
Нефтегазовые доходы в январе составили 426 млрд рублей, что на 46,4% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года. В Минфине это связывают в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением экспорта природного газа. ......... В январе 2023 года дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей против профицита 125 млрд рублей годом ранее.
После депортации из Эстонии граждане России надеются получить статус вынужденного переселенца в родной стране. Каждый отметился в пророссийских словах и делах, да и сейчас не стесняется называть эстонские власти фашистами. При этом, хотя все они лишены видов на жительство, кто-то из них продолжает исправно получать эстонскую пенсию, которая втрое больше, чем российская
Schmit написав:Новості-собитія на новосних каналах, а форуми саме для цього - висловлення точок зору, хоть текстом, хоть відео.
Своих точек зрения, хоть текстом, хоть видео, а не пересказом и толкованием событий очередным "экспертом", которых сейчас столько появилось, что ни видео, то "эксперт". Особенно мне нравятся "военные эксперты" ни дня не служившие в армии, ни дня не проучившиеся в военных вузах и даже не прошедшие военную кафедру в гражданском вузе.
Не обовязково своих, не видумуйте. Може вам так хочеться, але в правилах форуму цього нема.
yanyura написав:То, что раскопали "яйца по 17" и прочее - молодцы, то, что критикуют, тоже молодцы, но то, что требуют мгновенных посадок на основании того, что раскопано, идиоты. Точнее, не они требуют, а требуют ваши "толкователи".
Мгновєних посадок ніхто не трєбуєт. Хоча б підозру якусь для прілічія, а не перепризначення послами чи просто звільнення з виїздом (Шевченко, Баканов...), коли більшість чоловічого населення вже майже рік під замком. Здогадуєтесь, як це впливає на мотивацію мобілізуватись?
yanyura написав:
Schmit написав: Політічіскіє опонєнти тут ні до чого. Ваші постійні згадування Порошенка не доречні, а навіть клінічні. Не порохоботи розкопали яйця по 17 і зараз критикують корупцію у приведених відео.
Приведите, пожалуйста примеры моих "постійні згадування Порошенка" иначе это просто наклеп от вас в мой адрес.
Та навіть тут. Вже не помічаєте за собою?
yanyura написав:В данном примере я показал, что даже такой оппонент Зеленского, как Порошенко, после 24.02.22 отказался от любой критики в его адрес, чтобы не навредить Украине.
Прівідітє прімєр? - та ось він.
yanyura написав:
Schmit написав: До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.
Реакция власти после опубликования фактов коррупции была практически мгновенная - все были отстранены от своих кресел.
Ну так, яйця ж в кілограмах, картопля в літрах... Реакція влади появилась після чарівного пєндєля від інспекторів США. Взагалі це ганьба, що США зайнялися нашою корупцією.
yanyura написав:Кстати о вашем "толкователе", бывшем лидере партии “5.10”:
Балашов обматерил избирателей Зеленского и уехал в США
Пізно до нього дійшло, та більшість і досі не розуміє причин/наслідків того, що накоїли у 2019.
yanyura написав:. И Зеленский, как Президент Украины, не имеет права вмешиваться в судебный процесс, иначе "толкователи" заявят, что в Украине нет самостоятельного суда, а есть только "карманный" суд Президента.
ЛАД написав:Меня заинтересовало "кілька десятків нових бригад". Как-то многовато. Если верить Вики, то
За штатом механізована бригада ЗСУ налічує близько 3000 осіб
Численность других там не указана. Если "кілька десятків" это хотя бы 3, то уже получается под 100 тыс.
вчора вже постив назви нових бригад
Список підрозділів в рамках "Гвардії наступу", опублікований Смірновим "Сталевий кордон" (бригада Державної прикордонної служби України) "Червона калина" (до бригади вже увійшли герої, які брали участь у боях у Донецькій та Луганській областях, обороняли Київ). "Лють" (бригада Національної поліції України). "Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт, Рубіжне на Луганщині). "Спартан" (потужна штурмова бригада, обороняла Харків). "Кара-Даг" (кара за Крим, братиме участь у звільненні АРК). "Ураган" (бригада утилізації російських військових). "Азов" (легендарний підрозділ, один з основних центрів оборони Маріуполя).
на початку формування у бригаді створюється костяк (командир, зам, начштабу, командири рот і батальойонів -приблизно 40 офіцерів, батальони у стані розвитку -не 550 а 400)
drevlyanin написав:Той Чмут це новий Арестович?(святе місце порожнім не буває) А зброя та техніка на ті десятки нових бригад є?
Той Чмут - це не арестович. Це керівник фонду "Повернися живим" і людина, яка відіграє не останню роль у забезпеченні тих бригад. Якщо формують - то щось таки є, певно. Не дарма ж таки людей в європі готують і зброю возять.