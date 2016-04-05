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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:03
alex_dvornichenko написав: drevlyanin написав:
А зброя та техніка на ті десятки нових бригад є?
Вообще не проблема, с каждым месяцем (рамштайном) шлюзы поставок открываются всё шире.
Ключевое слово здесь: "С задержкой", достаточной оркам.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:04
prodigy написав: ЛАД написав:
Меня заинтересовало "кілька десятків
нових бригад".
Как-то многовато.
Если верить Вики, то
За штатом механізована бригада ЗСУ налічує близько 3000 осіб
Численность других там не указана. Если "кілька десятків" это хотя бы 3, то уже получается под 100 тыс.
Якщо говорити про механізовану бригаду в ЗСУ - це, як правило, кілька піхотних(механізованих) батальйонів, можливо танковий(не всюди є) та бригадна артилерійська група.
Штат всіх цих підрозділів може сильно відрізнятися. Хіба що танковий +/- стандартний(хоча з отриманням західних танків можливий і перехід на їхній штат).
Піхотний або механізований батальйон - це як правило 3-4 піхотних роти, крім того може бути танкова рота(а може й не бути), можливо мінометна батарея.
Ще може бути рембат, якісь окремі роти або взводи(напр. снайперів, звязку, саперна).
Артгрупа - до 2 дивізіонів САУ або буксованої арти і до 2 дивізіонів РСЗВ. Дивізіон - до двох батарей. Батарея - 4 або 6 гармат, РСЗВ - від 2 ПУ.
Це така ситуація зі старими механізованими бригадами. По чисельності одна бригада може бути в 2 рази більшою від іншої. Бо бойовим спроможностям навіть більше.
З ТРО ситуація ще цікавіша - там від 2 до 8 піхотних батальйонів на бригаду. Тому оцінити кількість людей в новосформованих бригадах доволі складно. Але якщо навскидку - то так, десь від 50 до 150 тис.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 07 лют, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:06
detroytred написав: Bobua написав:
Отже, можливо, ситуація погіршується.
Якби були новини, що з нашого боку є щось схоже на глибокі бункери, і/або "вогняний шквал", то було би спокійніше. Але я про таке не чую. Точкові вибухи -- то не те (крім як у крим.міст, і аби дощенту). Бо ж хіба орду зупиниш точково в полях?
А от як наших накривають
-- розказують...
Хоч і можна було за літо тракторами накопати глибочезних бліндажів за 5-10км до нуля, зараз відійти і сидіти в ±безпеці, а не в отому нещасті, що копали руками, і накривали зібраним хмизом, добре як товстішим за руку, або кількома принесеними вручну колодами... -- просто аби було на що плівку від дощу постелити...
От навіщо тримати людей в отакому? Чого варті ті 5-10км?? Невже укр.життів...?
Це ставлення кого до кого?
Народу (до військових)? Чи кого?
Отож...
А Ви чогось (більшого, ніж волонтерство, донати та інша підтримка) хочете від цивільних.
Які до того ж ще далі від військових труднощів.
Так, так, зародження слушних питань -- це й справді добре.
Отже, давайте думати, хто вкидає в інфопростір ідеї про "кордони 91р", "кримнаш", "відвоюєм, а потім хай від'єднаються законно...", "штурмові бригади..."
Хто обсмоктує ці ідеї в інетах?
Хто заохочує президентів, депутатів, генералів... рейтингами й побажаннями -- "давайте, давайте, відвойовуйте, нам таке нравіцця... і не забувайте, що ми електорат..."
Можна вгадувати з 3 разів.
Ні. Краще з двох.
Бо є дві крупні, але дуже різновеликі групи. Народ. І військо.
У кого ж з них можуть бути ці ідеї, такі "перемагальні"?
Військових, рядових? Зніматись з окопаного місця, і йти вперед копати все наново? І масово вмирати при цьому (й після цього) в убогих рукотворних ямках? Дивно. Не помічав таких настроїв. І взагалі -- мене кордони влаштовують як є. Ще й скинув би 5-10км, глибоко вкопавшись перед цим на 1-2 лінії, чи як там вона зветься. Бо крими і лугандонії не були втрачені з нашої вини. А лише з вини "мєстних". Вони самі вибрали з якого боку демонстрацій вийти у 2014р -- і їм з цим вибором жити... #ТребаПоважатиВибірЛюдей...
Чи може, все-таки, "перемагальні ідеї" нині йдуть від народу? Який думає, що десь там воюють якісь роботи, яким не потрібні ні відпустки, ні відпочинок, ні заміна, ні реабілітація, нічого... І "зарплати завеликі..." А єдине призначення -- повмирати вкінець, бо потім ще вимагатимуть безплатний проїзд в бусах і всім буде незручно, нашовонотреба...
Чи може я щось пропустив в новинах? Може в тилах вже є масові демонстрації на тему "забудьте про території -- думайте про захист життя військових..." Ні? Хто б міг подумати... Що ж... Потрапите на фронт -- згадаєте про ці втрачені можливості.
То хто ж цих двох груп проштовхує "відвойовувальні" ідеї?
Чиє ставлення призводить до невиправданих військ.рішень (від найвищого керівництва і вниззз). І невиправданих жертв? У кого лікті в крові??
Питання відкрите?
Але як я вже казав -- якби в тилах активніше й ефективніше прочісували в пошуках мільйонів загублених рекрутів, прочісували всюди, і в інетбанку, і на касах де платять готівкою, якби щомісяця фронти оновлювали тими начесаними новенькими, то, можливо, ставало би дедалі зрозуміліше хто, як, і до кого ставиться...
І якби в тилу ставало більше хоч би 1місячних фронтовиків, то може зрештою той тил вгамувався би зі своїми войовничими побажаннями?
А може ще є якісь злі марсіани?
Які змушують до самогубчих наступів всупереч таки доброму, турботливому народові, й всупереч чомусь схильним до самозбереження військовим...
Клятий Маск, понаприманював тут всяких старлінками...
flyman написав: Bobua написав:
Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток?
Можу поцікавитися звідки така інформація?
Як пише хотаб: "пруфи де" інакше істеричка і балабол.
Ха.
Це ж смішно -- на форумі з якірцями, які так гарно й швидко ведуть до первинного повідомлення -- вирізати шматочок речення (навіть не абзаца!) і шось від того шматочка вимагати.
І навіть якби я й справді писав, що "Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток?" ( і ще й без знаку питання), то таке твердження не може мати доказів. От якщо уявити Захід (лідери вільного світу) десь у таємній кімнаті чи у якомусь "квантовому чаті" урядових систем зв'язку, то записи цих розмов добувають (якщо це взагалі можливо) не для форумів, і не для роздратовування укр.ухилянтів...
Це просто дедукція.
Ми знаємо, що Захід нам допомагає.
Знаємо, що вони мають звичку ретельно рахувати гроші й бути відносно чесними зі своїми платниками податків.
Знаємо, що у 2023 почали прикручувати оплату військовим.
Отже, як висновок -- Заходові не подобається країна, що замість вдячно користуватись наданими вудочками -- скиглить, що її змушують рибалити і вкладати в це сили, і задіювати всі м'язи тіла, а не лише один крайній -- і так вже втомлений...
А особливо якщо план був виловити всю рибу і заморити голодом сусіда-психопата. А не догратись ухиляннями до того, що вудки потраплять йому в брудні лапи...
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:07
sashaqbl написав: drevlyanin написав:
Той Чмут це новий Арестович?(святе місце порожнім не буває) А зброя та техніка на ті десятки нових бригад є?
Той Чмут - це не арестович. Це керівник фонду "Повернися живим" і людина, яка відіграє не останню роль у забезпеченні тих бригад. Якщо формують - то щось таки є
, певно.
Я мав на увазі не місце роботи чи посаду а балабольство. Занадто багато вже було "переможних"
вкидів за останній рік. На 100000 особового складу потрібно не щось а огого скільки.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:12
drevlyanin написав:
Я мав на увазі не місце роботи чи посаду а балабольство. Занадто багато вже було "переможних" вкидів за останній рік.
Можна приклад хоч одного "переможного вкида" від Чмута? Ця людина - рідкісний песиміст.
І що "переможного" в формуванні нових бригад?
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:16
Bobua написав: detroytred написав: Bobua написав:
Отже, можливо, ситуація погіршується.
Якби були новини, що з нашого боку є щось схоже на глибокі бункери, і/або "вогняний шквал", то було би спокійніше. Але я про таке не чую. Точкові вибухи -- то не те (крім як у крим.міст, і аби дощенту). Бо ж хіба орду зупиниш точково в полях?
А от як наших накривають
-- розказують...
Хоч і можна було за літо тракторами накопати глибочезних бліндажів за 5-10км до нуля, зараз відійти і сидіти в ±безпеці, а не в отому нещасті, що копали руками, і накривали зібраним хмизом, добре як товстішим за руку, або кількома принесеними вручну колодами... -- просто аби було на що плівку від дощу постелити...
От навіщо тримати людей в отакому? Чого варті ті 5-10км?? Невже укр.життів...?
Це ставлення кого до кого?
Народу (до військових)? Чи кого?
Отож...
А Ви чогось (більшого, ніж волонтерство, донати та інша підтримка) хочете від цивільних.
Які до того ж ще далі від військових труднощів.
Так, так, зародження слушних питань -- це й справді добре.
Отже, давайте думати, хто вкидає в інфопростір ідеї про "кордони 91р", "кримнаш", "відвоюєм, а потім хай від'єднаються законно...", "штурмові бригади..."
Хто обсмоктує ці ідеї в інетах?
Хто заохочує президентів, депутатів, генералів... рейтингами й побажаннями -- "давайте, давайте, відвойовуйте, нам таке нравіцця... і не забувайте, що ми електорат..."
Можна вгадувати з 3 разів.
Ні. Краще з двох.
Бо є дві крупні, але дуже різновеликі групи. Народ. І військо.
У кого ж з них можуть бути ці ідеї, такі "перемагальні"?
Військових, рядових? Зніматись з окопаного місця, і йти вперед копати все наново? І масово вмирати при цьому (й після цього) в убогих рукотворних ямках? Дивно. Не помічав таких настроїв. І взагалі -- мене кордони влаштовують як є. Ще й скинув би 5-10км, глибоко вкопавшись перед цим на 1-2 лінії, чи як там вона зветься. Бо крими і лугандонії не були втрачені з нашої вини. А лише з вини "мєстних". Вони самі вибрали з якого боку демонстрацій вийти у 2014р -- і їм з цим вибором жити... #ТребаПоважатиВибірЛюдей...
Чи може, все-таки, "перемагальні ідеї" нині йдуть від народу? Який думає, що десь там воюють якісь роботи, яким не потрібні ні відпустки, ні відпочинок, ні заміна, ні реабілітація, нічого... І "зарплати завеликі..." А єдине призначення -- повмирати вкінець, бо потім ще вимагатимуть безплатний проїзд в бусах і всім буде незручно, нашовонотреба...
Чи може я щось пропустив в новинах? Може в тилах вже є масові демонстрації на тему "забудьте про території -- думайте про захист життя військових..." Ні? Хто б міг подумати... Що ж... Потрапите на фронт -- згадаєте про ці втрачені можливості.
То хто ж цих двох груп проштовхує "відвойовувальні" ідеї?
Чиє ставлення призводить до невиправданих військ.рішень (від найвищого керівництва і вниззз). І невиправданих жертв? У кого лікті в крові??
Питання відкрите?
Але як я вже казав -- якби в тилах активніше й ефективніше прочісували в пошуках мільйонів загублених рекрутів, прочісували всюди, і в інетбанку, і на касах де платять готівкою, якби щомісяця фронти оновлювали тими начесаними новенькими, то, можливо, ставало би дедалі зрозуміліше хто, як, і до кого ставиться...
І якби в тилу ставало більше хоч би 1місячних фронтовиків, то може зрештою той тил вгамувався би зі своїми войовничими побажаннями?
А може ще є якісь злі марсіани?
Які змушують до самогубчих наступів всупереч таки доброму, турботливому народові, й всупереч чомусь схильним до самозбереження військовим...
Клятий Маск, понаприманював тут всяких старлінками...
flyman написав: Bobua написав:
Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток?
Можу поцікавитися звідки така інформація?
Як пише хотаб: "пруфи де" інакше істеричка і балабол.
Ха.
Це ж смішно -- на форумі з якірцями, які так гарно й швидко ведуть до первинного повідомлення -- вирізати шматочок речення (навіть не абзаца!) і шось від того шматочка вимагати.
І навіть якби я й справді писав, що "Захід розчарований нашим цирком втікачів від повісток?" ( і ще й без знаку питання), то таке твердження не може мати доказів. От якщо уявити Захід (лідери вільного світу) десь у таємній кімнаті чи у якомусь "квантовому чаті" урядових систем зв'язку, то записи цих розмов добувають (якщо це взагалі можливо) не для форумів, і не для роздратовування укр.ухилянтів...
Це просто дедукція.
Ми знаємо, що Захід нам допомагає.
Знаємо, що вони мають звичку ретельно рахувати гроші й бути відносно чесними зі своїми платниками податків.
Знаємо, що у 2023 почали прикручувати оплату військовим.
Отже, як висновок -- Заходові не подобається країна, що замість вдячно користуватись наданими вудочками -- скиглить, що її змушують рибалити і вкладати в це сили, і задіювати всі м'язи тіла, а не лише один крайній -- і так вже втомлений...
А особливо якщо план був виловити всю рибу і заморити голодом сусіда-психопата. А не догратись ухиляннями до того, що вудки потраплять йому в брудні лапи...
Ви все гарно описуєте, але висновки робите не правильні.
Є демонстрації пересічених "вимагаємо звільнення Криму/Донбасу"?
Може стоїть Майдан за звільнення Донецька/Луганська?
Нема.
Є заклики хотабів/песікотів перетворюватися в Пн.Корею та всяких батальонів Краків/Монако воювати до останнього українця та на Кремлі ставити замість зірок тризуби
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