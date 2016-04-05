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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:43
Kudrjavuy написав: andrijk777 написав:
Ріст розходів на 59% виглядає неприродньо. Напевно одноразова акція.
С 5го(два дня назад) вступили ограничения по торговле нефтью и нефтепродуктами.
Цифры расходов те же, но доход иной.
Теперь по всему миру будут искать золото, уран, титан, редкоземельные элементы, алмазы,...
- Лавров гастролирует по Африке.
- Или я бы нефть отправлял в Африку - Африканскую на внешний рынок.
В таком случае орки будут подбирать под себя всю африканскую нефтепереработку, сопутствующие структуры.... Только шло бы это через третьи страны.
Так іє буде, але кожен посередник хоче заробити. І тому менше заробляють москалі. Сподіваюсь таки в наступному пакеті дожмуть посередників щоб ще більше брали собі
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:48
Дюрі-бачі написав: Kudrjavuy написав: andrijk777 написав:
Ріст розходів на 59% виглядає неприродньо. Напевно одноразова акція.
С 5го(два дня назад) вступили ограничения по торговле нефтью и нефтепродуктами.
Цифры расходов те же, но доход иной.
Теперь по всему миру будут искать золото, уран, титан, редкоземельные элементы, алмазы,...
- Лавров гастролирует по Африке.
- Или я бы нефть отправлял в Африку - Африканскую на внешний рынок.
В таком случае орки будут подбирать под себя всю африканскую нефтепереработку, сопутствующие структуры.... Только шло бы это через третьи страны.
Так іє буде, але кожен посередник хоче заробити. І тому менше заробляють москалі. Сподіваюсь таки в наступному пакеті дожмуть посередників щоб ще більше брали собі
Немножко то, да не то!
Реанимация совкового выживания времён "холодной войны", на сегодня сложна для Запада по причине интеграции с московией, большого наплыва выходцев из рифляндии и средств.
Практически по всему миру: КОРРУПЦИИ.
Что позволяет оркам самим "зарабатывать валюту" в третьих странах и Украине.
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