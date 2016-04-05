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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:43
Kudrjavuy написав: andrijk777 написав:
Ріст розходів на 59% виглядає неприродньо. Напевно одноразова акція.
С 5го(два дня назад) вступили ограничения по торговле нефтью и нефтепродуктами.
Цифры расходов те же, но доход иной.
Теперь по всему миру будут искать золото, уран, титан, редкоземельные элементы, алмазы,...
- Лавров гастролирует по Африке.
- Или я бы нефть отправлял в Африку - Африканскую на внешний рынок.
В таком случае орки будут подбирать под себя всю африканскую нефтепереработку, сопутствующие структуры.... Только шло бы это через третьи страны.
Так іє буде, але кожен посередник хоче заробити. І тому менше заробляють москалі. Сподіваюсь таки в наступному пакеті дожмуть посередників щоб ще більше брали собі
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:48
Дюрі-бачі написав: Kudrjavuy написав: andrijk777 написав:
Ріст розходів на 59% виглядає неприродньо. Напевно одноразова акція.
С 5го(два дня назад) вступили ограничения по торговле нефтью и нефтепродуктами.
Цифры расходов те же, но доход иной.
Теперь по всему миру будут искать золото, уран, титан, редкоземельные элементы, алмазы,...
- Лавров гастролирует по Африке.
- Или я бы нефть отправлял в Африку - Африканскую на внешний рынок.
В таком случае орки будут подбирать под себя всю африканскую нефтепереработку, сопутствующие структуры.... Только шло бы это через третьи страны.
Так іє буде, але кожен посередник хоче заробити. І тому менше заробляють москалі. Сподіваюсь таки в наступному пакеті дожмуть посередників щоб ще більше брали собі
Немножко то, да не то!
Реанимация совкового выживания времён "холодной войны", на сегодня сложна для Запада по причине интеграции с московией, большого наплыва выходцев из рифляндии и средств.
Практически по всему миру: КОРРУПЦИИ.
viewtopic.php?p=5538779#p5538779
Что позволяет оркам самим "зарабатывать валюту" в третьих странах и Украине.
По факту они "не платят больше, ибо там и зарабатывают"
- в результате они "получают больше на своё финансирование"
.
А для тех, кто не будет больше платить - вводят смертную казнь, на законодательном уровне.
Ссылку нужно искать?
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:11
Вдруг подумалось.
Как-то само собой совпало урезание выплат тыловым частям с разрекламированным набором в штурмовые бригады
Судя по всему, сумма, которую выделяют нам партнеры на финансирование армии плюс-минус величина постоянная.
Логика решения понятна: если меньше платить, то можно больше набрать.
Фронтовые не тронули по понятным причинам... Этот вопрос иначе, чем осторожной ступенькой девальвации, не решить.
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antey1969
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:14
antey1969 написав:
Судя по всему, сумма, которую выделяют нам партнеры на финансирование армии плюс-минус величина постоянная.
Партнери не виділяють нам грошей на фінансування армії.
Партнери виділяють нам гроші на фінансування соціалки і зброю/техніку/обладнання. Але фінансувати армію доводиться таки з власних коштів...
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sashaqbl
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:28
sashaqbl написав:
скорочення виплат означає тільки те, що в країні почали менше платити податків.
тому треба ще більше відловлювати М1860 - це зміцнює економіку і дає можливість ще більше "общипувати гусаків"
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flyman
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:33
sashaqbl написав: antey1969 написав:
Судя по всему, сумма, которую выделяют нам партнеры на финансирование армии плюс-минус величина постоянная.
Партнери не виділяють нам грошей на фінансування армії.
Партнери виділяють нам гроші на фінансування соціалки і зброю/техніку/обладнання. Але фінансувати армію доводиться таки з власних коштів...
тому або набирати безробітних (якщо такі захочуть), або шкребти по сусєкам силових структур, в яких особового складу "лям при штиках", от де резерв,
а ще ж є "армія бюджетників" та "армія держслужбовців", які все життя сиділи на бюджених сіськах, от хай "отдають долг Родінє"
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:40
flyman написав:
або шкребти по сусєкам силових структур, в яких особового складу "лям при штиках", от де резерв
низзя там все чьи то родственники. Это ты сирота.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 07 лют, 2023 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:41
prodigy написав:
...........
вчора вже постив назви нових бригад
Список підрозділів в рамках "Гвардії наступу", опублікований Смірновим
"Сталевий кордон" (бригада Державної прикордонної служби України)
"Червона калина" (до бригади вже увійшли герої, які брали участь у боях у Донецькій та Луганській областях, обороняли Київ).
"Лють" (бригада Національної поліції України).
"Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт, Рубіжне на Луганщині).
"Спартан" (потужна штурмова бригада, обороняла Харків).
"Кара-Даг" (кара за Крим, братиме участь у звільненні АРК).
"Ураган" (бригада утилізації російських військових).
"Азов" (легендарний підрозділ, один з основних центрів оборони Маріуполя).
........
Это 8 бригад.
А не "несколько десятков".
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:49
sashaqbl написав:
........
Тому оцінити кількість людей в новосформованих бригадах доволі складно. Але якщо навскидку - то так, десь від 50 до 150 тис.
Примерно так и посчитал. Правда, думаю, 50 тыс. уж слишком заниженная оценка. Мне кажется, что нижняя граница где-то под 100 тыс.
Если это будет более-менее подготовленный и хорошо вооружённый резерв, то это весьма существенно.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:52
ЛАД написав: sashaqbl написав:
........
Тому оцінити кількість людей в новосформованих бригадах доволі складно. Але якщо навскидку - то так, десь від 50 до 150 тис.
Примерно так и посчитал. Правда, думаю, 50 тыс. уж слишком заниженная оценка. Мне кажется, что нижняя граница где-то под 100 тыс.
Если это будет более-менее подготовленный и хорошо вооружённый резерв, то это весьма существенно.
Тільки це не будуть штурмзондеркомандос, які ламатимуть лінію фронту.
Такий собі варіант Альфи/Беркута.
Підпорядкування ЗСУ чи МВС?
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