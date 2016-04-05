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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3478347934803481
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:56

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
Федеральный бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, опубликованной 6 февраля, в январе 2023 года был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Доходы снизились на 35,1% год к году, до 1,356 трлн, расходы — выросли на 58,7%, до 3,117 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы в январе составили 426 млрд рублей, что на 46,4% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года. В Минфине это связывают в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением экспорта природного газа.
.........
В январе 2023 года дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей против профицита 125 млрд рублей годом ранее.

https://www.fontanka.ru/2023/02/06/72037148/

Ріст розходів на 59% виглядає неприродньо. Напевно одноразова акція.

Возможно и так. К примеру разовые расходы на призыв мобилизованных.
Но возможно, расходы выросли и стабильно - война дело дорогое. Рост на 59% - по сравнению с предвоенным январём 2022.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:59

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
вчора вже постив назви нових бригад

Список підрозділів в рамках "Гвардії наступу", опублікований Смірновим
"Сталевий кордон" (бригада Державної прикордонної служби України)
"Червона калина" (до бригади вже увійшли герої, які брали участь у боях у Донецькій та Луганській областях, обороняли Київ).
"Лють" (бригада Національної поліції України).
"Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт, Рубіжне на Луганщині).
"Спартан" (потужна штурмова бригада, обороняла Харків).
"Кара-Даг" (кара за Крим, братиме участь у звільненні АРК).
"Ураган" (бригада утилізації російських військових).
"Азов" (легендарний підрозділ, один з основних центрів оборони Маріуполя).

........

Это 8 бригад.
А не "несколько десятков".

Ви ж наче зацікавились новими бригадами виключно ЗСУ-шними. Десятками бригад...
Навіщо колега prodigy знов навів нові МВС-сівські бригади - хто зна))
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

antey1969 написав:Вдруг подумалось.
Как-то само собой совпало урезание выплат тыловым частям

Там сложнее, многие бригады, стоящие в прямом соприкосновении с противником, но если в этих районах на моменте не ведутся активные боевые действия, тоже попали под сокращение выплат.
Выглядит дивно, обстрелы прямой наводкой каждый день есть, потери есть, но это не район боевых действий.



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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:11

  flyman написав:........
а ще ж є "армія бюджетників" та "армія держслужбовців", які все життя сиділи на бюджених сіськах, от хай "отдають долг Родінє"

Бюджетники - учителя, врачи, работники многих НИИ.
"Держслужбовці" - в т.ч. работники соцстраха, пенс. фонда.
Вы их причисляете к сидевшим "на бюджених сіськах"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:13

freeze
Дякую за вісточку на форумі, колего freeze.Міцного Вам здоров'я і удачі
stargazer
 
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