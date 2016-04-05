Во время недавнего разговора в режиме видеосвязи с председателем Центрального банка рф эльвирой набиуллиной президент полушутя спросил: "Ну, когда у нас уже жопа наступит? Скоро? Или ещё помучаемся?" На что набиуллина ответила: "владимир владимирович, не знаю как жопа, а п...здец наступит уже в сентябре."
drevlyanin написав:Я мав на увазі не місце роботи чи посаду а балабольство. Занадто багато вже було "переможних" вкидів за останній рік.
Потому что мы выстояли, общество трансформируется, русофилия вымирает, я бы даже сказал выжигается огнём самими россиянами, на её место приходит русофобия, русоненависть... партнёры всё больше и больше верят что мы нация, страна которая уже не россия, и даже не просто Украина, а антироссия - всё то о чём бла бла на гебельсТВ, становится реальностью, в результате их же (московского режима) действий. Да, мы побеждаем в оборонительной войне и готовим почву для освободительной войны.
Schmit написав: Політічіскіє опонєнти тут ні до чого. Ваші постійні згадування Порошенка не доречні, а навіть клінічні. Не порохоботи розкопали яйця по 17 і зараз критикують корупцію у приведених відео.
Приведите, пожалуйста примеры моих "постійні згадування Порошенка" иначе это просто наклеп от вас в мой адрес.
Та навіть тут. Вже не помічаєте за собою?
yanyura написав:В данном примере я показал, что даже такой оппонент Зеленского, как Порошенко, после 24.02.22 отказался от любой критики в его адрес, чтобы не навредить Украине.
Прівідітє прімєр? - та ось він.
Поздравляю! Слив засчитан.
flyman написав:Що там з мерами Чернігова, Полтави, Броварів?
С ними все нормально: мер Чернигова
В середу, 1 лютого, Львівській апеляційний суд ухвалив рішення у справі Атрошенка. Він відхилив апеляцію мера, а тому постанова про відсторонення мера від посади набула чинності.
Прокуратура також погодила клопотання слідчого про відсторонення Олександра Мамая від виконання обов'язків міського голови на 2 місяці. Справу має розглядати Октябрський суд Полтави.
За словами Антона Столітнього, усі клопотання подали до Октябрського районного суду, однак слідчий суддя оголосив про самовідвід. Якщо судді відмовлятимуться розглядати клопотання, справу передадуть до іншого суду. За словами прокурора, вибір запобіжного заходу для підозрюваного є безальтернативним в умовах воєнного стану.
Він наголосив, що він вже отримував повістку, ходив до військкомату та проходив медкомісію.
Повідомляю, що до військкомату я прибув вже сьогодні та повторно пройшов звірку облікових даних. Тож, наказ наших військових виконав. Також зазначу, що ще на початку повномасштабного вторгнення я за власною ініціативою відвідав Броварський РТЦК та СП і оновив облікові дані”, – зазначив він у Telegram.
detroytred написав:........... Ви ж наче зацікавились новими бригадами виключно ЗСУ-шними. Десятками бригад... Навіщо колега prodigy знов навів нові МВС-сівські бригади - хто зна))
Если они будут использоваться на фронте как штурмовые, то в общем-то всё равно, кто их формирует - хоть ЗСУ, хоть МВС.
Ещё к вопросу о словах. Если бы я написал то, что пишет Bobua в сегодняшнем посте... Комментарии представляете? И срок моего бана? А кто мешал бы мне при желании соврать, что я геройски сражаюсь пусть даже не под Бахмутом, а в каком-нибудь более спокойном месте? Так что, может, не стоит слишком много внимания уделять словам и словесным доказательствам патриотизма?
Когда я давно писал, что всегда есть люди, заинтересованные в войне, кому война нужна и выгодна, и о том, что во время всех войн коррупция и воровство зашкаливают, то мои посты удаляли, а меня банили. Надолго. То же самое происходило, когда я писал, что возможно следовало проводить не такую политику по отношению к Донбассу (а в 2014 точно не такую) и возможно тихо-мирно отпустить Донбасс, подчёркивая, что я не знаю достоверно настроения тамошних жителей.
Да даже сравнительно недавно я писал о том, что основная претензия к Зе у меня в том, что, на мой взгляд, он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Причём, по-моему, как раз из опасений перед Вашими "активистами". Сколько я получил после этого? Что мы получили в результате? Разрушенные города, разрушенную экономику, миллионы беженцев, десятки тысяч погибших и раненых и непонятно, сколько это будет ещё продолжаться. При этом никакой уверенности, что даже после победы нас примут в НАТО и ЕС - всегда может найтись хотя бы одна страна, которая возразит и это может затянуться очень надолго. Ещё меньше уверенности в том, что после победы нам дадут достаточно средств для восстановления и развития - у США и Европы достаточно много собственных проблем и задач и мир не ограничивается Украиной.
Сегодня, к сожалению, не вижу других вариантов, кроме воевать до победы. Добиться приемлемых условий мира от Путина сегодня, на мой взгляд, не реально. Вырыть окопы, обустроенные блиндажи и т.д. и т.п. и "отступить на заранее обустроенные позиции", как предлагает Bobua, - ничего не изменит. Война из-за этого не прекратится и солдаты гибнуть не перестанут. Обстрелы городов тоже не прекратятся. Зато РФ получит Я хорошо понимаю чувства Bobua, но предлагаемые им решения не выдерживают никакой, даже самой слабой критики.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 лют, 2023 14:03, всього редагувалось 2 разів.
drevlyanin написав:Я мав на увазі не місце роботи чи посаду а балабольство. Занадто багато вже було "переможних" вкидів за останній рік.
Можна приклад хоч одного "переможного вкида" від Чмута? Ця людина - рідкісний песиміст. І що "переможного" в формуванні нових бригад?
Ну що тут не зрозуміло-я ж написав, "новий Арестович". Може він і був песимістом але "кілька десятків нових бригад" це аж надто оптимістично на сьогодні. Ви уявляєте скільки потрібно техніки, зброї та боєприпасів навіть для однієї нової повноцінної бригади, та ще "штурмової"? А для деятків таких бригад? Хіба що нам дуже мало повідомляють про фактичне надходження всього необхідного у війська, хотілося б на це сподіватися.
yanyura написав:Где здесь вы увидели нарушение Законов Украины?
Всьо ОК, як і із Головою КСУ, так і Головами НБУ. Про сексинь-послиць лінь писати. ВС без стану війни, М1860, і ловців мобіків навіть не згадуватиму, бо декому наступатиму на мозоль. "Жить стало лучшє, жить стало вєсєлєє". Дранг нах Крим, як того не хоче Бобуа, але прийдеться.
ЛАД Ви мене випередили)) Я хотів на це звернути увагу, що, якщо б 10 частину отого сказав ЛАД, то його б розірвали.
В тому й справа, що йому ще якось з натяжкою допустимо, а Вам ні. Так і повинно бути. Він має право. Ви ні.
Нехай хто спробує зфантазувати, що він в окопах. Викриється на раз. Бо проводиться у вигадках.
\\\Вырыть окопы, обустроенные блиндажи и т.д. и т.п. и "отступить на заранее обустроенные позиции", как предлагает Bobua, - ничего не изменит. Война из-за этого не прекратится и солдаты гибнуть не перестанут. \\\ Я ж кажу, що зразу проколетеся)) Бо схоже Ви й приблизно не уявляєте різницю між виритою щілиною і інженерним укріпленням.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 лют, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.