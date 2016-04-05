Додано: Вів 07 лют, 2023 14:26

detroytred написав: ЛАД

Ви мене випередили))

Я хотів на це звернути увагу, що, якщо б 10 частину отого сказав ЛАД, то його б розірвали.



В тому й справа, що йому ще якось з натяжкою допустимо, а Вам ні. Так і повинно бути. Він має право. Ви ні.



Нехай хто спробує зфантазувати, що він в окопах. Викриється на раз. Бо проводиться у вигадках. ЛАДВи мене випередили))Я хотів на це звернути увагу, що, якщо б 10 частину отого сказав ЛАД, то його б розірвали.В тому й справа, що йому ще якось з натяжкою допустимо, а Вам ні. Так і повинно бути. Він має право. Ви ні.Нехай хто спробує зфантазувати, що він в окопах. Викриється на раз. Бо проводиться у вигадках.

\\\Вырыть окопы, обустроенные блиндажи и т.д. и т.п. и "отступить на заранее обустроенные позиции", как предлагает Bobua, - ничего не изменит. Война из-за этого не прекратится и солдаты гибнуть не перестанут. \\\

Я ж кажу, що зразу проколетеся))

Бо схоже Ви й приблизно не уявляєте різницю між виритою щілиною і інженерним укріпленням.

На мой взгляд, вывод неверный.Требования и права у всех, соблюдающих закон и моральные нормы общества, одинаковые. Разные возможности наказания. Помните армейскую поговорку ещё советских времён: "Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут"?Вот в этом и разница в нашем положении. Можете мне не верить, но если бы всё это было хотя бы на 5-6 лет раньше, я бы уже был в армии.Уявляю.А Вы с моим высказыванием не согласны?Считаете, что "інженерні укріплення" позволят намертво укрепиться и прекратить войну и избежать гибели солдат? Или прекратят обстрелы городов?Уж не говорю о реальности создания серьёзных укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.А насчёт прокола вспомните историю с Оксаной. Много лет человек водил за нос массу народа на форуме. В конце концов, правда, прокололся (но очень нескоро), и то благодаря большой "любви" Чая.