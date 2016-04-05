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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:10
freeze
Большая просьба - не пропадайте надолго! Помните, что о вас здесь переживают. Это же относится и к другим, пишущим на этой ветке - Hotab'у, Успіх'у, Bobua.
flyman
Извините, но я не буду больше искать ответы на ваши вопросы, т.к. после моих ответов от вас появятся новые и так до бесконечности. Ну а т.к. по тем трем мерам от вас опровержений не последовало, я понял, что вы молчаливо согласились, что нарушений в отношении их со стороны Президента не было.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:11
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Бюджетники - учителя, врачи, работники многих НИИ.
"Держслужбовці" - в т.ч. работники соцстраха, пенс. фонда.
Вы их причисляете к сидевшим "на бюджетних сіськах"?
а що, по Вашому, вони робили, якщо фінансування їх відбувалося за рахунок платників податків?
Вы никогда не обращались к врачам?
Ваши дети не учились в школах, а Вы сами в вузе?
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?
ті кого ви згадали, від сили 10% бюджетників/казеників/держслужбовців.
а ще є 90% які по суті "приховане безробіття".
Їм щось платили, а ті ніби щось робили.
ЛАД написав:
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?
Не займайтеся словоблудством. Де було "отмєніть".
Як писав, що є резерв. Це не одне й те саме.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 07 лют, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:12
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
........
а ще ж є "армія бюджетників" та "армія держслужбовців", які все життя сиділи на бюджених сіськах, от хай "отдають долг Родінє"
Бюджетники - учителя, врачи, работники многих НИИ.
"Держслужбовці" - в т.ч. работники соцстраха, пенс. фонда.
Вы их причисляете к сидевшим "на бюджених сіськах"?
а що, по Вашому, вони робили, якщо фінансування їх відбувалося за рахунок платників податків?
От дійсно невже Ви й справді вважаєте, що отим бюджетникам платили не за виконану роботу, а у кредит.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:17
detroytred написав: flyman написав: ЛАД написав:
Бюджетники - учителя, врачи, работники многих НИИ.
"Держслужбовці" - в т.ч. работники соцстраха, пенс. фонда.
Вы их причисляете к сидевшим "на бюджених сіськах"?
а що, по Вашому, вони робили, якщо фінансування їх відбувалося за рахунок платників податків?
От дійсно невже Ви й справді вважаєте, що отим бюджетникам платили не за виконану роботу, а у кредит.
Вони є держава? Чи ФОП Успіх?
Який вихлоп за 30 років?
Може за той результат треба ще вернути заплачене?
Хто за чиї податки живе, і хто кого наймає?
Народонаселення для держави, чи держава для народу?
Слуги народа, то не слуги народу, а господарі?
А Успіхи-долярчики-бобуа холопи, побриті на 25 років?
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:26
detroytred написав:
ЛАД
Ви мене випередили))
Я хотів на це звернути увагу, що, якщо б 10 частину отого сказав ЛАД, то його б розірвали.
В тому й справа, що йому ще якось з натяжкою допустимо, а Вам ні. Так і повинно бути. Він має право. Ви ні.
Нехай хто спробує зфантазувати, що він в окопах. Викриється на раз. Бо проводиться у вигадках.
На мой взгляд, вывод неверный.
Требования и права у всех, соблюдающих закон и моральные нормы общества, одинаковые. Разные возможности наказания. Помните армейскую поговорку ещё советских времён: "Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут"?
Вот в этом и разница в нашем положении. Можете мне не верить, но если бы всё это было хотя бы на 5-6 лет раньше, я бы уже был в армии.
\\\Вырыть окопы, обустроенные блиндажи и т.д. и т.п. и "отступить на заранее обустроенные позиции", как предлагает Bobua, - ничего не изменит. Война из-за этого не прекратится и солдаты гибнуть не перестанут. \\\
Я ж кажу, що зразу проколетеся))
Бо схоже Ви й приблизно не уявляєте різницю між виритою щілиною і інженерним укріпленням.
Уявляю.
А Вы с моим высказыванием не согласны?
Считаете, что "інженерні укріплення" позволят намертво укрепиться и прекратить войну и избежать гибели солдат? Или прекратят обстрелы городов?
Уж не говорю о реальности создания серьёзных укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.
А насчёт прокола вспомните историю с Оксаной. Много лет человек водил за нос массу народа на форуме. В конце концов, правда, прокололся (но очень нескоро), и то благодаря большой "любви" Чая.
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ЛАД
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:36
flyman написав: ЛАД написав:
..........
Вы никогда не обращались к врачам?
Ваши дети не учились в школах, а Вы сами в вузе?
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?
ті кого ви згадали, від сили 10% бюджетників/казеників/держслужбовців.
а ще є 90% які по суті "приховане безробіття".
Їм щось платили, а ті ніби щось робили.
Тогда уточните, кого Вы относите к "прихованому безробіттю".
ЛАД написав:
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?
Не займайтеся словоблудством. Де було "отмєніть".
Як писав, що є резерв. Це не одне й те саме.
Хто за чиї податки живе, і хто кого наймає?
Народонаселення для держави, чи держава для народу?
Слуги народа, то не слуги народу, а господарі?
Этот резерв не относится к "народонаселению"?
Они такое же "народонаселение", как и Вы, я и любой другой на форуме. Они обычные наёмные работники только у государства.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:58
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
..........
Вы никогда не обращались к врачам?
Ваши дети не учились в школах, а Вы сами в вузе?
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?
ті кого ви згадали, від сили 10% бюджетників/казеників/держслужбовців.
а ще є 90% які по суті "приховане безробіття".
Їм щось платили, а ті ніби щось робили.
Тогда уточните, кого Вы относите к "прихованому безробіттю".
ЛАД написав:
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?
Не займайтеся словоблудством. Де було "отмєніть".
Як писав, що є резерв. Це не одне й те саме.
Хто за чиї податки живе, і хто кого наймає?
Народонаселення для держави, чи держава для народу?
Слуги народа, то не слуги народу, а господарі?
Этот резерв не относится к "народонаселению"?
Они такое же "народонаселение", как и Вы, я и любой другой на форуме. Они обычные наёмные работники только у государства
.
от і про що мова, що вони перші в резерві
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