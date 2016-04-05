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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 34803481348234833484>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:10

freeze
Большая просьба - не пропадайте надолго! Помните, что о вас здесь переживают. Это же относится и к другим, пишущим на этой ветке - Hotab'у, Успіх'у, Bobua.



flyman
Извините, но я не буду больше искать ответы на ваши вопросы, т.к. после моих ответов от вас появятся новые и так до бесконечности. Ну а т.к. по тем трем мерам от вас опровержений не последовало, я понял, что вы молчаливо согласились, что нарушений в отношении их со стороны Президента не было.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:11

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Бюджетники - учителя, врачи, работники многих НИИ.
"Держслужбовці" - в т.ч. работники соцстраха, пенс. фонда.
Вы их причисляете к сидевшим "на бюджетних сіськах"?

а що, по Вашому, вони робили, якщо фінансування їх відбувалося за рахунок платників податків?

Вы никогда не обращались к врачам?
Ваши дети не учились в школах, а Вы сами в вузе?
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?

ті кого ви згадали, від сили 10% бюджетників/казеників/держслужбовців.
а ще є 90% які по суті "приховане безробіття".
Їм щось платили, а ті ніби щось робили.
  ЛАД написав:Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?

Не займайтеся словоблудством. Де було "отмєніть".
Як писав, що є резерв. Це не одне й те саме.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 лют, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:12

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........
а ще ж є "армія бюджетників" та "армія держслужбовців", які все життя сиділи на бюджених сіськах, от хай "отдають долг Родінє"

Бюджетники - учителя, врачи, работники многих НИИ.
"Держслужбовці" - в т.ч. работники соцстраха, пенс. фонда.
Вы их причисляете к сидевшим "на бюджених сіськах"?

а що, по Вашому, вони робили, якщо фінансування їх відбувалося за рахунок платників податків?

От дійсно невже Ви й справді вважаєте, що отим бюджетникам платили не за виконану роботу, а у кредит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:17

  detroytred написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Бюджетники - учителя, врачи, работники многих НИИ.
"Держслужбовці" - в т.ч. работники соцстраха, пенс. фонда.
Вы их причисляете к сидевшим "на бюджених сіськах"?

а що, по Вашому, вони робили, якщо фінансування їх відбувалося за рахунок платників податків?

От дійсно невже Ви й справді вважаєте, що отим бюджетникам платили не за виконану роботу, а у кредит.

Вони є держава? Чи ФОП Успіх?

Який вихлоп за 30 років?
Може за той результат треба ще вернути заплачене?

Хто за чиї податки живе, і хто кого наймає?
Народонаселення для держави, чи держава для народу?
Слуги народа, то не слуги народу, а господарі?
А Успіхи-долярчики-бобуа холопи, побриті на 25 років?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:26

  detroytred написав:ЛАД
Ви мене випередили))
Я хотів на це звернути увагу, що, якщо б 10 частину отого сказав ЛАД, то його б розірвали.

В тому й справа, що йому ще якось з натяжкою допустимо, а Вам ні. Так і повинно бути. Він має право. Ви ні.

Нехай хто спробує зфантазувати, що він в окопах. Викриється на раз. Бо проводиться у вигадках.

На мой взгляд, вывод неверный.
Требования и права у всех, соблюдающих закон и моральные нормы общества, одинаковые. Разные возможности наказания. Помните армейскую поговорку ещё советских времён: "Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут"?
Вот в этом и разница в нашем положении. Можете мне не верить, но если бы всё это было хотя бы на 5-6 лет раньше, я бы уже был в армии.

\\\Вырыть окопы, обустроенные блиндажи и т.д. и т.п. и "отступить на заранее обустроенные позиции", как предлагает Bobua, - ничего не изменит. Война из-за этого не прекратится и солдаты гибнуть не перестанут. \\\
Я ж кажу, що зразу проколетеся))
Бо схоже Ви й приблизно не уявляєте різницю між виритою щілиною і інженерним укріпленням.

Уявляю.
А Вы с моим высказыванием не согласны?
Считаете, что "інженерні укріплення" позволят намертво укрепиться и прекратить войну и избежать гибели солдат? Или прекратят обстрелы городов?
Уж не говорю о реальности создания серьёзных укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.
А насчёт прокола вспомните историю с Оксаной. Много лет человек водил за нос массу народа на форуме. В конце концов, правда, прокололся (но очень нескоро), и то благодаря большой "любви" Чая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:36

  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
Вы никогда не обращались к врачам?
Ваши дети не учились в школах, а Вы сами в вузе?
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?

ті кого ви згадали, від сили 10% бюджетників/казеників/держслужбовців.
а ще є 90% які по суті "приховане безробіття".
Їм щось платили, а ті ніби щось робили.

Тогда уточните, кого Вы относите к "прихованому безробіттю".
  ЛАД написав:Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?

Не займайтеся словоблудством. Де було "отмєніть".
Як писав, що є резерв. Це не одне й те саме.

Хто за чиї податки живе, і хто кого наймає?
Народонаселення для держави, чи держава для народу?
Слуги народа, то не слуги народу, а господарі?

Этот резерв не относится к "народонаселению"?
Они такое же "народонаселение", как и Вы, я и любой другой на форуме. Они обычные наёмные работники только у государства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
Вы никогда не обращались к врачам?
Ваши дети не учились в школах, а Вы сами в вузе?
Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?

ті кого ви згадали, від сили 10% бюджетників/казеників/держслужбовців.
а ще є 90% які по суті "приховане безробіття".
Їм щось платили, а ті ніби щось робили.

Тогда уточните, кого Вы относите к "прихованому безробіттю".
  ЛАД написав:Или хотите отменить все "бюджетні сіськи" и платить за всё это как в США по бешеным ценам?

Не займайтеся словоблудством. Де було "отмєніть".
Як писав, що є резерв. Це не одне й те саме.

Хто за чиї податки живе, і хто кого наймає?
Народонаселення для держави, чи держава для народу?
Слуги народа, то не слуги народу, а господарі?

Этот резерв не относится к "народонаселению"?
Они такое же "народонаселение", как и Вы, я и любой другой на форуме. Они обычные наёмные работники только у государства.

от і про що мова, що вони перші в резерві
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:02

flyman
Платять за вже виконану роботу.
Не задовольняє виконана робота, то одразу ж не платіть. Навіть за місяць, що пройшов.
Крапка.

Ну нема ніякого "кредитного" обов'язку у бюджетників перед державою.
Яка власне їх і наймає.

І тим паче перед платниками податків, які платять державі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:07

ЛАД
\\\Считаете, что "інженерні укріплення" позволят намертво укрепиться и прекратить войну и избежать гибели солдат? Или прекратят обстрелы городов?\\\

Про це мови не було від слова "зовсім".
Бобуа казав про заходи по зменшенню втрат.
Заміна отих щілин-бліндажів на інженерні споруди -- це не просто зменшення втрат, а величезне зменшення.

Між вигадками Оксани про життя)) і вигадками про вслужбу є різниця. Яка і дасть змогу викрити швидко.
Там чувак по суті тільки стать змінив))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:10

  sashaqbl написав:
  drevlyanin написав:Хіба що нам дуже мало повідомляють про фактичне надходження всього необхідного у війська, хотілося б на це сподіватися.

А з чого ви взяли, що всі ці бригади штурмові? Поцікавтеся, скільки "техніки і всього" в бригадах ТРО? І тоді подумайте, є тут перемога чи це просто реакція на стан справ на фронті?


Ну такі були заголовки чи у вас є їнша інформація?
Ок, давайте порахуємо без техніки:
1) від родичів та друзів маю таку інформацію: прі наступі або інтенсивній обороні, піхотинець з калашем вистрілює за тиждень десь 10-12 магазинів по 30 шт кожен; 10х30=300 набоїв на тиждень на одного бійця; бригада 3000 в середньому, на передньому краї хай 2000х300=600000
(шість сотень тисяч) набоїв до автомата на тиждень для однієї бригади, множимо на 30=18000000
(вісімнадцять мільйонів шт!); нехай не всі одночасно воюють а тільки половина, все одно потрібно
близько десяти мільйонів набоїв на тиждень тільки для нових бригад;
2) теж саме тільки по мінометним мінам: один міномет з вправним розрахунком між першим пострілом та поки міна впаде на ціль, встигає "вкинути в ствол" ще 8-10 мін; загалом у повітрі одночасно можуть знаходитися до 12 мін з одного міномета і це на протязі якихось 20-30 секунд бою; залишається помножити на кількість стволів у бригаді, на кількість бригад та на час обстрілів ворога на протязі тиждня і матимете потребу в десятках тисяч мінометних мін за такий короткий період часу.
Без налагодженого власного виробництва боєприпасів армія буде приречена на постійну їх нестачу.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 07 лют, 2023 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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