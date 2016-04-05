ЦЮРИХ, 6 фев (Рейтер) - Швейцария близка к тому, чтобы порвать с многовековой традицией нейтрального государства, поскольку проукраинский сдвиг в общественном и политическом настрое оказывает давление на правительство с целью отменить запрет на экспорт швейцарского оружия для войны зоны. .......... «У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, которая не является нейтральной позицией», — сказал Буркарт агентству Рейтер.
«Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы… Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать «нет».
С этим соглашается все большее число швейцарских избирателей. Опрос, проведенный Sotomo в воскресенье, показал, что 55% респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину.
«Если бы мы задали этот вопрос до войны…, ответов, вероятно, было бы меньше 25%. В прошлом разговоры об изменении нейтралитета были табу», — сказал Лукас Голдер, содиректор социологического центра GFS-Bern. Рейтер. ........... Социал-демократы левого толка говорят, что они выступают за перемены, как и зеленые либералы, хотя зеленые по-прежнему против.
Депутат от "зеленых" Марионна Шлаттер заявила, что разрешение на поставки оружия в Украину может привести к "скользкому пути" к отмене всех ограничений и несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.
Тем временем правая Швейцарская народная партия (СВП), крупнейшая партия в нижней палате и традиционно стойкий защитник нейтралитета, теперь, похоже, разделилась. ............ Наличие сильной военной промышленности идет рука об руку с традицией нейтралитета, но баланс этой двойственности теперь может оказаться под угрозой, заявила отраслевая ассоциация SwissMem.
«Некоторые из наших членов потеряли контракты или больше не инвестируют в Швейцарию из-за текущих ограничений», — сказал директор SwissMem Стефан Брупбахер. ....
ЦЮРИХ, 6 фев (Рейтер) - Швейцария близка к тому, чтобы порвать с многовековой традицией нейтрального государства, поскольку проукраинский сдвиг в общественном и политическом настрое оказывает давление на правительство с целью отменить запрет на экспорт швейцарского оружия для войны зоны. .......... «У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, которая не является нейтральной позицией», — сказал Буркарт агентству Рейтер.
«Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы… Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать «нет».
С этим соглашается все большее число швейцарских избирателей. Опрос, проведенный Sotomo в воскресенье, показал, что 55% респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину.
«Если бы мы задали этот вопрос до войны…, ответов, вероятно, было бы меньше 25%. В прошлом разговоры об изменении нейтралитета были табу», — сказал Лукас Голдер, содиректор социологического центра GFS-Bern. Рейтер. ........... Социал-демократы левого толка говорят, что они выступают за перемены, как и зеленые либералы, хотя зеленые по-прежнему против.
Депутат от "зеленых" Марионна Шлаттер заявила, что разрешение на поставки оружия в Украину может привести к "скользкому пути" к отмене всех ограничений и несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.
Тем временем правая Швейцарская народная партия (СВП), крупнейшая партия в нижней палате и традиционно стойкий защитник нейтралитета, теперь, похоже, разделилась. ............ Наличие сильной военной промышленности идет рука об руку с традицией нейтралитета, но баланс этой двойственности теперь может оказаться под угрозой, заявила отраслевая ассоциация SwissMem.
«Некоторые из наших членов потеряли контракты или больше не инвестируют в Швейцарию из-за текущих ограничений», — сказал директор SwissMem Стефан Брупбахер. ....
detroytred написав:ЛАД \\\Считаете, что "інженерні укріплення" позволят намертво укрепиться и прекратить войну и избежать гибели солдат? Или прекратят обстрелы городов?\\\
Про це мови не було від слова "зовсім". Бобуа казав про заходи по зменшенню втрат. Заміна отих щілин-бліндажів на інженерні споруди -- це не просто зменшення втрат, а величезне зменшення. ....
Возможно, я неправильно понял, но, по-моему, его мысли были в эту сторону. Какой смысл создавать мощные укрепления, условно говоря, строить "линию Мажино", если не собираешься сидеть там годами, а планируешь наступать и освобождать оккупированные территории? И Вы опять проигнорировали замечание о реальности создания хороших укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.
Уже писал - хорошо понимаю чувства Bobua, но предлагаемые им решения... увы, не реальны и ведут к поражению.
ЛАД написав:Возможно, я неправильно понял, но, по-моему, его мысли были в эту сторону. Какой смысл создавать мощные укрепления, условно говоря, строить "линию Мажино", если не собираешься сидеть там годами, а планируешь наступать и освобождать оккупированные территории? И Вы опять проигнорировали замечание о реальности создания хороших укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.
Яка лінія Мажино?)) Пересидіти хоч місяць в звичайному заглубленому з плит (блоків) укріпленні і вижити в перекритій щілині.
ЦЮРИХ, 6 фев (Рейтер) - Швейцария близка к тому, чтобы порвать с многовековой традицией нейтрального государства, поскольку проукраинский сдвиг в общественном и политическом настрое оказывает давление на правительство с целью отменить запрет на экспорт швейцарского оружия для войны зоны. .......... ....
Дійсна причина - бабло уходить повз))) Але нам на руку.
Одна из. И, конечно, важная, но не единственная. Поэтому и привёл достаточно большую цитату. "55% респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину" по другим причинам. Вряд ли швейцарский обыватель знает и сильно интересуется заказами военпрома. Мир не чёрно-белый. В подтверждение этого приведу еще ссылки, надо искать (было раньше, когда не мог их опубликовать). Если сегодня не забанят.
drevlyanin написав:Хіба що нам дуже мало повідомляють про фактичне надходження всього необхідного у війська, хотілося б на це сподіватися.
А з чого ви взяли, що всі ці бригади штурмові? Поцікавтеся, скільки "техніки і всього" в бригадах ТРО? І тоді подумайте, є тут перемога чи це просто реакція на стан справ на фронті?
Ну такі були заголовки чи у вас є їнша інформація? Ок, давайте порахуємо без техніки: 1) від родичів та друзів маю таку інформацію: прі наступі або інтенсивній обороні, піхотинець з калашем вистрілює за тиждень десь 10-12 магазинів по 30 шт кожен; 10х30=300 набоїв на тиждень на одного бійця; бригада 3000 в середньому, на передньому краї хай 2000х300=600000 (шість сотень тисяч) набоїв до автомата на тиждень для однієї бригади, множимо на 30=18000000 (вісімнадцять мільйонів шт!); нехай не всі одночасно воюють а тільки половина, все одно потрібно близько десяти мільйонів набоїв на тиждень тільки для нових бригад; 2) теж саме тільки по мінометним мінам: один міномет з вправним розрахунком між першим пострілом та поки міна впаде на ціль, встигає "вкинути в ствол" ще 8-10 мін; загалом у повітрі одночасно можуть знаходитися до 12 мін з одного міномета і це на протязі якихось 20-30 секунд бою; залишається помножити на кількість стволів у бригаді, на кількість бригад та на час обстрілів ворога на протязі тиждня і матимете потребу в десятках тисяч мінометних мін за такий короткий період часу. Без налагодженого власного виробництва боєприпасів армія буде приречена на постійну їх нестачу.
Попробую напомнить "разное" 1. Только Под Бахмутом соотношение стволов 1:9 2. Сейчас и...ть по всему фронту. 3.
По оценкам гендиректора норвежской компании-производителя оружия Nammo Мортена Брандцега, Украина ежедневно использует около 5-6 тысяч артиллерийских снарядов, что равно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/7/7388298/ Первоистоочник: https://www.ft.com/content/ea5b48b1-61e ... Yqy6L8Ywbg FT отмечает, что резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочек поставок в Европе, поскольку оборонные производители пытаются нарастить производство для пополнения национальных запасов, а также для поддержки поставок в Украину.
Производитель оружия Nammo подчеркивает, что масштаб инвестиций для удовлетворения спроса создает "огромную нагрузку на финансы в целом здоровой оборонной компании".
По его словам, спрос на некоторые компоненты настолько высок, что время поставки увеличилось с месяцев до лет. Это привело в том числе к борьбе за источники материалов.
Зря модер удалил сегодняшние посты по поводу Бута и Спотыкающейся лошади,... - в Африке. Это всё прямое продолжение темы.
Земля "ходуном ходит", словно в Турции. Но увы с исходящими от орков.