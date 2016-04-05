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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3481348234833484
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:46

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
ЦЮРИХ, 6 фев (Рейтер) - Швейцария близка к тому, чтобы порвать с многовековой традицией нейтрального государства, поскольку проукраинский сдвиг в общественном и политическом настрое оказывает давление на правительство с целью отменить запрет на экспорт швейцарского оружия для войны зоны.
..........
«У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, которая не является нейтральной позицией», — сказал Буркарт агентству Рейтер.

«Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы… Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать «нет».

С этим соглашается все большее число швейцарских избирателей. Опрос, проведенный Sotomo в воскресенье, показал, что 55% респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину.

«Если бы мы задали этот вопрос до войны…, ответов, вероятно, было бы меньше 25%. В прошлом разговоры об изменении нейтралитета были табу», — сказал Лукас Голдер, содиректор социологического центра GFS-Bern. Рейтер.
...........
Социал-демократы левого толка говорят, что они выступают за перемены, как и зеленые либералы, хотя зеленые по-прежнему против.

Депутат от "зеленых" Марионна Шлаттер заявила, что разрешение на поставки оружия в Украину может привести к "скользкому пути" к отмене всех ограничений и несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.

Тем временем правая Швейцарская народная партия (СВП), крупнейшая партия в нижней палате и традиционно стойкий защитник нейтралитета, теперь, похоже, разделилась.
............
Наличие сильной военной промышленности идет рука об руку с традицией нейтралитета, но баланс этой двойственности теперь может оказаться под угрозой, заявила отраслевая ассоциация SwissMem.

«Некоторые из наших членов потеряли контракты или больше не инвестируют в Швейцарию из-за текущих ограничений», — сказал директор SwissMem Стефан Брупбахер. ....

https://www.reuters.com/world/europe/swiss-neutrality-line-arms-for-ukraine-debate-heats-up-2023-02-06/


Дійсна причина - бабло уходить повз)))
Але нам на руку.

дійсна причина: Європа стає згуртованішою
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:10

С 2022 года ФСБ начала обвинять россиян в намерениях совершить госизмену - раньше речь шла только о "доведенных до конца" преступлениях. Сразу несколько фигурантов "шпионских дел" оказались за решеткой по одной схеме: их задерживали под надуманными предлогами в международных аэропортах и на пограничных пунктах - по дороге в Грузию, Казахстан или Турцию - и отправляли в спецприемник за мелкое хулиганство. На свободу оттуда они уже не выходили, оказываясь в СИЗО по обвинению в госизмене - попытке перейти на сторону Украины. Би-би-си рассказывает, что известно о новой практике работы ФСБ и о фигурантах этих дел.
........
Дмитрий Заир-Бек, руководитель сообщества адвокатов и правозащитников "Первый отдел", которое помогает обвиняемым в госизмене, назвал декабрьский отчет ФСБ "нетипичной" историей. "Есть основания полагать, что началась симуляция активной деятельности. Назовём это термином ''выполнительство".

https://www.bbc.com/russian/features-64542875
Статья довольно большая, поэтому подробнее цитировать не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:14

  ЛАД написав:
С 2022 года ФСБ начала обвинять россиян в намерениях совершить госизмену - раньше речь шла только о "доведенных до конца" преступлениях. Сразу несколько фигурантов "шпионских дел" оказались за решеткой по одной схеме: их задерживали под надуманными предлогами в международных аэропортах и на пограничных пунктах - по дороге в Грузию, Казахстан или Турцию - и отправляли в спецприемник за мелкое хулиганство. На свободу оттуда они уже не выходили, оказываясь в СИЗО по обвинению в госизмене - попытке перейти на сторону Украины. Би-би-си рассказывает, что известно о новой практике работы ФСБ и о фигурантах этих дел.
........
Дмитрий Заир-Бек, руководитель сообщества адвокатов и правозащитников "Первый отдел", которое помогает обвиняемым в госизмене, назвал декабрьский отчет ФСБ "нетипичной" историей. "Есть основания полагать, что началась симуляция активной деятельности. Назовём это термином ''выполнительство".

https://www.bbc.com/russian/features-64542875
Статья довольно большая, поэтому подробнее цитировать не буду.


статью про шахиды уже тоже не цитировали?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

#ГУРінформує

«газпром» створює власну приватну військову компанію

Енергетичний монополіст «газпром нафта» створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження було підписане головою уряду рф міхаілом мішустіним.

Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ «газпром нафта» з розміром долі у статутному капіталі «організації» 70% та «приватна охоронна організація стаф-центр» з часткою 30%.

При створенні «організації» уряд рф посилається на закон «про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено, що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації». Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної «організації» не може бути меншим ніж 50%.

Таким чином в рф продовжується «гонка озброєнь» серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК «вагнер» євгенія прігожина.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:17

Россия готовит в Украине новое большое наступление, которое начнется в ближайшие две недели. Такие предупреждения в последнее время звучат от украинских и западных официальных лиц, они же содержатся в публикациях со ссылкой на осведомленные анонимные источники. Как будут развиваться события на фронте?

https://www.bbc.com/russian/features-64546544
В общем-то в статье ничего принципиально нового, но есть интересные моменты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:20

  cohan написав:.........
статью про шахиды уже тоже не цитировали?

Так я, вроде, о шахедах не писал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1.8 трильйони рублів дефіциту за 1 місяць.
А от це мене дуже радує. Такими темпами до літа цього року в москалів закінчиться вся заначка.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:27

  flyman написав:
  detroytred написав:flyman
Платять за вже виконану роботу.
Не задовольняє виконана робота, то одразу ж не платіть. Навіть за місяць, що пройшов.
Крапка.

Ну нема ніякого "кредитного" обов'язку у бюджетників перед державою.
Яка власне їх і наймає.

І тим паче перед платниками податків, які платять державі.

Мова почалася з того, що "воюємо за свої з бюджета", а партнери "фінансують соціалку".

І що, логічно, набирати в мобіки в першу чергу не тих людей, що працюють і наповнюють бюджет, а тих що його "освоюють". Тоді і бюджет не зменшиться, і армія збільшиться.

Судді, прокурори, армія мєнтів (особливо бувших 40+ річних пенсіонерів)... перші по освоєнню бюджетів, то повинні бути і першими на фронт, а у нас в першу чергу позбирали усіх бідолах по селах.
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