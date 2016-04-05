ЦЮРИХ, 6 фев (Рейтер) - Швейцария близка к тому, чтобы порвать с многовековой традицией нейтрального государства, поскольку проукраинский сдвиг в общественном и политическом настрое оказывает давление на правительство с целью отменить запрет на экспорт швейцарского оружия для войны зоны.

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«У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, которая не является нейтральной позицией», — сказал Буркарт агентству Рейтер.



«Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы… Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать «нет».



С этим соглашается все большее число швейцарских избирателей. Опрос, проведенный Sotomo в воскресенье, показал, что 55% респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину.



«Если бы мы задали этот вопрос до войны…, ответов, вероятно, было бы меньше 25%. В прошлом разговоры об изменении нейтралитета были табу», — сказал Лукас Голдер, содиректор социологического центра GFS-Bern. Рейтер.

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Социал-демократы левого толка говорят, что они выступают за перемены, как и зеленые либералы, хотя зеленые по-прежнему против.



Депутат от "зеленых" Марионна Шлаттер заявила, что разрешение на поставки оружия в Украину может привести к "скользкому пути" к отмене всех ограничений и несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.



Тем временем правая Швейцарская народная партия (СВП), крупнейшая партия в нижней палате и традиционно стойкий защитник нейтралитета, теперь, похоже, разделилась.

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Наличие сильной военной промышленности идет рука об руку с традицией нейтралитета, но баланс этой двойственности теперь может оказаться под угрозой, заявила отраслевая ассоциация SwissMem.



«Некоторые из наших членов потеряли контракты или больше не инвестируют в Швейцарию из-за текущих ограничений», — сказал директор SwissMem Стефан Брупбахер. ....