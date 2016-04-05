Россия готовит в Украине новое большое наступление, которое начнется в ближайшие две недели. Такие предупреждения в последнее время звучат от украинских и западных официальных лиц, они же содержатся в публикациях со ссылкой на осведомленные анонимные источники. Как будут развиваться события на фронте?
дивлячись на прогноз погоди видно що морози до п"ятниці, потім плюсова температура, вікно можливостей макс 4 дні
Навіщо їм морози? От 24 лютого минулого року відсутність морозів і весняне бездоріжжя не завадило москалям спокійненько, без особливих перешкод рухались колонами автомобільними дорогами, захопивши таким чином майже весь Південь України. Хтось (крім шісток) на найвищих посадах поніс відповідальність за службову недбалість, за бездіяльність, за непрофесіоналізм? Ні. Суспільство, нарід зробили висновки? Ні. Отже "могут пафтарить".
Нет, не нормально с мером Чернигова. Дело об отстранении чисто политическое
Если заглянуть в историю, то к Атрошенко пытались доколупаться ещё до войны. Потому что, он не хотел работать в зелёной команде Он не назначенный, в отличии от Чауса, а выбранный мер.
Ему не давали возможность выезда за границу летом прошлого года А он ехал договариваться с мерами европейских городов о помощи Чернигову, а не как Коля-котлета, который из-за границы не вылезает И помощь была предоставлена
Зеленой команде не нравилась самостоятельность Атрошенко. Ведь надо было идти на поклон и просить зеленых о помощи
Россия готовит в Украине новое большое наступление, которое начнется в ближайшие две недели. Такие предупреждения в последнее время звучат от украинских и западных официальных лиц, они же содержатся в публикациях со ссылкой на осведомленные анонимные источники. Как будут развиваться события на фронте?
дивлячись на прогноз погоди видно що морози до п"ятниці, потім плюсова температура, вікно можливостей макс 4 дні
У бункері стабільний клімат-контроль. Коли ми грали в такі стратегії як WarCraft, StarCraft чи Commander&Conquer хіба переймалися юнітами? Після 70 років тобі все одно на життя та смерть. Немає ніякої різниці для бункерного діда, загине 100 тисяч орків, чи 1 млн, коли жертви взагалі не викликають ніякої реакції в російському суспільстві.
Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів. І це при тому, що населення офіційно менше мільйона. Нехай 35 млн на контрольованих територіях. Виходить цифра може сягати до 3500 на місяць. Тобто за рік таких інтенсивних дій (а судячи з планів ворога), у них як мінімум завдання захопити повністю три області, у 2023 році можуть загинути до 40 тисяч наших військових. Це особовий склад ~12 бригад повністю включаючи писарів, або 0.1% населення, або 0.2% чоловічого населення, або 0.6% найбільш працездатного чоловічого населення.
І це тільки _офіційно_ загиблі і похоронені, а ще така ж, якщо не більша кількість зниклих безвісти, поранених.
flyman написав:дивлячись на прогноз погоди видно що морози до п"ятниці, потім плюсова температура, вікно можливостей макс 4 дні
У бункері стабільний клімат-контроль. Коли ми грали в такі стратегії як WarCraft, StarCraft чи Commander&Conquer хіба переймалися юнітами? Після 70 років тобі все одно на життя та смерть. Немає ніякої різниці для бункерного діда, загине 100 тисяч орків, чи 1 млн, коли жертви взагалі не викликають ніякої реакції в російському суспільстві.
Різниця є, дід не вічний, а побєда хочеться при житті.
Може вийти 23 февраля і сказати піплам: "Целі достігнути - Азовське озеро наш, ЗАЕС наш, СКК наш, упрєждающа СО і Україна уже 20 лєт нє пападьот, Азов в плєну, можем павтаріть єслішо".
З іншого боку: до травня, вже прийдуть лєопарди з абрамсами і могуть дать прикурить, і получиться, "прінуждєніє к міру", а так "схотів начав, схотів кончив", сам собі діхтатор, а не фраєр на шухєрі.
flyman написав:дивлячись на прогноз погоди видно що морози до п"ятниці, потім плюсова температура, вікно можливостей макс 4 дні
У бункері стабільний клімат-контроль. Коли ми грали в такі стратегії як WarCraft, StarCraft чи Commander&Conquer хіба переймалися юнітами? Після 70 років тобі все одно на життя та смерть. Немає ніякої різниці для бункерного діда, загине 100 тисяч орків, чи 1 млн, коли жертви взагалі не викликають ніякої реакції в російському суспільстві.
Різниця є, дід не вічний, а побєда хочеться при житті.
Може вийти 23 февраля і сказати піплам шо целі достігнути: Азовське озеро наш, ЗАЕС наш, СКК наш, упрєждающа СО і Україна уже 20 лєт нє пападьот, Азов в плєну, можем павтаріть єслішо.
з іншого боку травня, вже прийдуть лєопарди і могуть дать прикурить, і получиться, "прінуждєніє к міру", а так "схотів начав, схотів кончив", сам собі діхтатор.
Як бути з тим, що 4 області які включені в їх конституцію не повністю контролюються? Визнають окупованими? Але без домовленостей про припинення вогню це теж мало ймовірно.
Zebra написав:У бункері стабільний клімат-контроль. Коли ми грали в такі стратегії як WarCraft, StarCraft чи Commander&Conquer хіба переймалися юнітами? Після 70 років тобі все одно на життя та смерть. Немає ніякої різниці для бункерного діда, загине 100 тисяч орків, чи 1 млн, коли жертви взагалі не викликають ніякої реакції в російському суспільстві.
Різниця є, дід не вічний, а побєда хочеться при житті.
Може вийти 23 февраля і сказати піплам шо целі достігнути: Азовське озеро наш, ЗАЕС наш, СКК наш, упрєждающа СО і Україна уже 20 лєт нє пападьот, Азов в плєну, можем павтаріть єслішо.
з іншого боку травня, вже прийдуть лєопарди і могуть дать прикурить, і получиться, "прінуждєніє к міру", а так "схотів начав, схотів кончив", сам собі діхтатор.
Як бути з тим, що 4 області які включені в їх конституцію не повністю контролюються? Визнають окупованими? Але без домовленостей про припинення вогню це теж мало ймовірно.
І?
А як живе Японія із окупованим Сахаліном і Курилами?
Ну будуть тимчасово-постійно виконуючими обов'язки обл. центра Мелітополь і обл. центра Чаплинка.
В нас же є Луганська адміністрація і не в Луганську.
Навіщо домовлятися. Робить жест доброї волі і об"являє припинення вогню в односторонньому порядку. Колективний захід теж за гуманність і припинення БД. Виходить Трамп і каже, що це він зупинив війну за 24 години. Україні як бонус обіцяні членство НАТО, ЄС і 100500 ярдів на відбудову від Блекрока і 8 країн ядерних гарантів безпеки пропри НАТО.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 лют, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:І? Не будуть тимчасово обл. центр Мелітополь і обл. цент Чаплинка. В нас же є Луганська адміністрація.
Я про те, що на яких підставах пуйло може голосити кінець "СВО" якщо включені в склад педерації херсонська, запоріжська, донецька та луганська області не повністю контролюються. Юридично має бути щось на зразок Мінську-3 і відповідно підписанти приймають закони про окуповані території де чітко обозначаються контрольовані межі. Тобто на мою думку припинення війни малоймовірне.
flyman написав:І? Не будуть тимчасово обл. центр Мелітополь і обл. цент Чаплинка. В нас же є Луганська адміністрація.
Я про те, що на яких підставах пуйло може голосити кінець "СВО" якщо включені в склад педерації херсонська, запоріжська, донецька та луганська області не повністю контролюються. Юридично має бути щось на зразок Мінську-3 і відповідно підписанти приймають закони про окуповані території де чітко обозначаються контрольовані межі. Тобто на мою думку припинення війни малоймовірне.
А хто йому це скаже? Може зроблять доклад йому, що Зебра не бачить логіки. Чи опозиція у вигляді Стрєлкова влаштує майдан під Кремлем? Перемога об"явлена, переможця не обговорюють. Нагородження непричетних і покарання невинних. Ніби ж не вчора народився і знаєш як працюють засоби масової дезінформації.
До того ж цілі СВО пам"ятаєш? Там щось було про нові області? Це як би бонус до того що було поставлено. Тобто здобув більше чим міг.
А далі: "рубати вікно в Калінград" акі Петро 1й. Не воювати ж на два фронти. Тут закриває там відкриває.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 лют, 2023 17:40, всього редагувалось 1 раз.