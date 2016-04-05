|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:39
Zebra написав:
Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів
За январь я насчитал не больше 70. Это именно погибшие в январе, а не сообщение от января месяца
Я это январь, в который мы, к сожалению, несём большие потери
Так что, поправь свои расчёты, этак раза в полтора в сторону уменьшения
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:40
Zebra написав:
Як бути з тим, що 4 області які включені в їх конституцію не повністю контролюються? Визнають окупованими? Але без домовленостей про припинення вогню це теж мало ймовірно.
Что у них там прописано в конституции - до дупи
С таким же успехом, они могут прописать себе владение хоть всей планетой
А прекращения огня, таки да, в 2023 году не будет ни в каком виде
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 07 лют, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:43
pesikot написав: Zebra написав:
Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів
За январь я насчитал не больше 70. Это именно погибшие в январе, а не сообщение от января месяца
Я это январь, в который мы, к сожалению, несём большие потери
Так что, поправь свои расчёты, этак раза в полтора в сторону уменьшения
Я написав не 100, а "до 100". Але скоріше за все, коли війна закінчиться втрати в січні 2023 будуть вищими за 100, бо є ще зниклі безвісти, і будуть втрати супутні, від поранень. У грудні така ж була складна ситуація, за лютий теж вже під два десятки похованих за тиждень.
Усі говорили про Макіївське ПТУ, але всі забули, що у військовому містечку Десна у минолому році теж за один удар загинуло під 100 наших військових.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11791
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1749 раз.
- Подякували: 2576 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:54
flyman написав:
дійсна причина: Європа стає згуртованішою
Будемо сподіватися.
Але поки греки не віддають свої! Леопарди.
Тобто не мають сподівань, що Леопарди з інших країн згуртованої Європи їм допоможуть якщо що.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26053
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:00
Zebra написав:
Я написав не 100, а "до 100"
pesikot написав: Zebra написав:
Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів
За январь я насчитал не больше 70. Это именно погибшие в январе, а не сообщение от января месяца
Я это январь, в который мы, к сожалению, несём большие потери
Так что, поправь свои расчёты, этак раза в полтора в сторону уменьшения
.
Ну так и 5 - это тоже до 100. Может тебе стоит быть аккуратнее с этим.
Zebra написав:
Але скоріше за все, коли війна закінчиться втрати в січні 2023 будуть вищими за 100, бо є ще зниклі безвісти, і будуть втрати супутні, від поранень. У грудні така ж була складна ситуація, за лютий теж вже під два десятки похованих за тиждень
.
Ты уже манипулируешь цифрами, то погибшие за месяц, то похороненные за месяц. Это абсолютно разные цифры. Всё таки речь о жизнях
70 я насчитал - это погибшие в январе, из них примерно до 10 были похоронены уже в феврале
Погибших же за февраль 5
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112103
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|480029
|
|
|1
|4771
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|