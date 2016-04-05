Zebra написав:Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів
За январь я насчитал не больше 70. Это именно погибшие в январе, а не сообщение от января месяца
Я это январь, в который мы, к сожалению, несём большие потери
Так что, поправь свои расчёты, этак раза в полтора в сторону уменьшения
Я написав не 100, а "до 100". Але скоріше за все, коли війна закінчиться втрати в січні 2023 будуть вищими за 100, бо є ще зниклі безвісти, і будуть втрати супутні, від поранень. У грудні така ж була складна ситуація, за лютий теж вже під два десятки похованих за тиждень.
Усі говорили про Макіївське ПТУ, але всі забули, що у військовому містечку Десна у минолому році теж за один удар загинуло під 100 наших військових.
Zebra написав:Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів
За январь я насчитал не больше 70. Это именно погибшие в январе, а не сообщение от января месяца
Я это январь, в который мы, к сожалению, несём большие потери
Так что, поправь свои расчёты, этак раза в полтора в сторону уменьшения
Я написав не 100, а "до 100".
Ну так и 5 - это тоже до 100. Может тебе стоит быть аккуратнее с этим.
Zebra написав:Але скоріше за все, коли війна закінчиться втрати в січні 2023 будуть вищими за 100, бо є ще зниклі безвісти, і будуть втрати супутні, від поранень. У грудні така ж була складна ситуація, за лютий теж вже під два десятки похованих за тиждень.
Ты уже манипулируешь цифрами, то погибшие за месяц, то похороненные за месяц. Это абсолютно разные цифры. Всё таки речь о жизнях 70 я насчитал - это погибшие в январе, из них примерно до 10 были похоронены уже в феврале
ЛАД написав:Одна из. И, конечно, важная, но не единственная. Поэтому и привёл достаточно большую цитату. "55% респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину" по другим причинам. Вряд ли швейцарский обыватель знает и сильно интересуется заказами военпрома. Мир не чёрно-белый. В подтверждение этого приведу еще ссылки, надо искать (было раньше, когда не мог их опубликовать). Если сегодня не забанят.
швейцарський "обиватель" працює на заводах того самого "военпрома" і відсутність замовлень це зменшення, місця аж до нуля, їх заробітку на цих самих заводах. так що може бути по всякому....
“Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины”, — заявил секретарь СНБО.