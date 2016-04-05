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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3484348534863487>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:39

  Zebra написав:Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів

За январь я насчитал не больше 70. Это именно погибшие в январе, а не сообщение от января месяца

Я это январь, в который мы, к сожалению, несём большие потери

Так что, поправь свои расчёты, этак раза в полтора в сторону уменьшения
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:40

  Zebra написав:Як бути з тим, що 4 області які включені в їх конституцію не повністю контролюються? Визнають окупованими? Але без домовленостей про припинення вогню це теж мало ймовірно.

Что у них там прописано в конституции - до дупи

С таким же успехом, они могут прописать себе владение хоть всей планетой

А прекращения огня, таки да, в 2023 году не будет ни в каком виде
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 07 лют, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:43

  pesikot написав:
  Zebra написав:Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів

За январь я насчитал не больше 70. Это именно погибшие в январе, а не сообщение от января месяца

Я это январь, в который мы, к сожалению, несём большие потери

Так что, поправь свои расчёты, этак раза в полтора в сторону уменьшения

Я написав не 100, а "до 100". Але скоріше за все, коли війна закінчиться втрати в січні 2023 будуть вищими за 100, бо є ще зниклі безвісти, і будуть втрати супутні, від поранень. У грудні така ж була складна ситуація, за лютий теж вже під два десятки похованих за тиждень.

Усі говорили про Макіївське ПТУ, але всі забули, що у військовому містечку Десна у минолому році теж за один удар загинуло під 100 наших військових.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:54

  flyman написав:дійсна причина: Європа стає згуртованішою

Будемо сподіватися.

Але поки греки не віддають свої! Леопарди.
Тобто не мають сподівань, що Леопарди з інших країн згуртованої Європи їм допоможуть якщо що.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:00

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:Відслідковую некрологи по Чернігівській області. В останні місяці найбільші втрати за всю війну, до 100 на місяць загиблих воїнів

За январь я насчитал не больше 70. Это именно погибшие в январе, а не сообщение от января месяца

Я это январь, в который мы, к сожалению, несём большие потери

Так что, поправь свои расчёты, этак раза в полтора в сторону уменьшения

Я написав не 100, а "до 100".

Ну так и 5 - это тоже до 100. Может тебе стоит быть аккуратнее с этим.
  Zebra написав:Але скоріше за все, коли війна закінчиться втрати в січні 2023 будуть вищими за 100, бо є ще зниклі безвісти, і будуть втрати супутні, від поранень. У грудні така ж була складна ситуація, за лютий теж вже під два десятки похованих за тиждень.

Ты уже манипулируешь цифрами, то погибшие за месяц, то похороненные за месяц. Это абсолютно разные цифры. Всё таки речь о жизнях
70 я насчитал - это погибшие в январе, из них примерно до 10 были похоронены уже в феврале

Погибших же за февраль 5
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:07

  sashaqbl написав:
  drevlyanin написав:Хіба що нам дуже мало повідомляють про фактичне надходження всього необхідного у війська, хотілося б на це сподіватися.

А з чого ви взяли, що всі ці бригади штурмові? Поцікавтеся, скільки "техніки і всього" в бригадах ТРО? І тоді подумайте, є тут перемога чи це просто реакція на стан справ на фронті?


мій знайомий у вересні розповів як одеське ТРО воювало під Миколаєвим немаючі важкого
озброєння взагалі (ні БТРів, ні танків, навіть мінометів): калаши і кулемети ПК, і власні авто (або волонтерські)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:16

  ЛАД написав:В конце концов, правда, прокололся (но очень нескоро), и то благодаря большой "любви" Чая.

прокололся он не на чае , а на картинке на аватарке (девушка сине-желтая), такая же фотка была в его ЖЖ.

ЛАД, вот был прикол -если вы женщина? или вы и есть Оксана (вторая учетка), тем более что на Харькове вы не проколетесь
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:18

  ЛАД написав:Одна из. И, конечно, важная, но не единственная. Поэтому и привёл достаточно большую цитату.
"55% респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину" по другим причинам. Вряд ли швейцарский обыватель знает и сильно интересуется заказами военпрома.
Мир не чёрно-белый. В подтверждение этого приведу еще ссылки, надо искать (было раньше, когда не мог их опубликовать).
Если сегодня не забанят. :)


швейцарський "обиватель" працює на заводах того самого "военпрома" і відсутність замовлень це зменшення, місця аж до нуля, їх заробітку на цих самих заводах. так що може бути по всякому....
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:19

“Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины”, — заявил секретарь СНБО.

Источник: https://society.comments.ua/news/warrus ... 07754.html
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detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:19

Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1

Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають

Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.

Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.

прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка:
вместе валять дурака-валять Шольца
(немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)

пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли
хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется
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