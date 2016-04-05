flyman написав:Навіщо домовлятися. Робить жест доброї волі і об"являє припинення вогню в односторонньому порядку. Колективний захід теж за гуманність і припинення БД. Виходить Трамп і каже, що це він зупинив війну за 24 години. Україні як бонус обіцяні членство НАТО, ЄС і 100500 ярдів на відбудову від Блекрока і 8 країн ядерних гарантів безпеки пропри НАТО.
Це туфта. Для такого сценарію потрібно щоб Україна відмовилась від цих територій.
Інакше не буде ніякого членства ні в НАТО ні в ЄС. Ніяких 100500 ярдів не дадуть. Ядерних гарантій 100% не дадуть. Скоро про Україну усі забудуть, окрім РФ. А РФ продовжуватиме шукати шляхи захоплення усієї України, або як мінімум Одеси і Харкова.
*Як слушно зауважили Японія підписала акт капітуляції, те саме Фінляндія
detroytred написав:“Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины”, — заявил секретарь СНБО.
detroytred написав:flyman Платять за вже виконану роботу. Не задовольняє виконана робота, то одразу ж не платіть. Навіть за місяць, що пройшов. Крапка.
Ну нема ніякого "кредитного" обов'язку у бюджетників перед державою. Яка власне їх і наймає.
І тим паче перед платниками податків, які платять державі.
Мова почалася з того, що "воюємо за свої з бюджета", а партнери "фінансують соціалку".
І що, логічно, набирати в мобіки в першу чергу не тих людей, що працюють і наповнюють бюджет, а тих що його "освоюють". Тоді і бюджет не зменшиться, і армія збільшиться.
Судді, прокурори, армія мєнтів (особливо бувших 40+ річних пенсіонерів)... перші по освоєнню бюджетів, то повинні бути і першими на фронт, а у нас в першу чергу позбирали усіх бідолах по селах.
Кілька армій можна назбирати і ця вся дармограйська зграя на держутриманні!
у нас є 237 тис держслужбовців, не враховуючи службових осіб органів місцевого самоврядування плюс 134 тисячі поліцейських, 30 тисяч працівників СБУ,
60 тисяч працівників Державної прикордонної служби[/b] - до речі,
із зрозумілих причин їх чисельність була нещодавно збільшена на 7 тисяч. Тут принаймні воно зрозуміло: з цих 60 тис майже 50 тис - це саме військовослужбовці. Плюс 15 тис працівників прокуратури, судді
Державна служба зайнятості[/b] - це вже не державні службовці, хоча це ж державна служба" - близько 36 тисячі чоловік.
42501 депутат
в одній міськраді Львова 1897 неробів-цілими днями швендяють по кабінетах - кава/чай/перекури
prodigy написав:пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мыслихотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется
- тонкая броня, не защищающая от современных ударных средств - снаряды, кот не производятся и дефицитны Всё конечно как то решаемо. но когда и как?
пушка 105мм, у Леопарда 2 -120мм
Орудие нарезное. С заряжающим экипаж 4 человека. Ходовая лучше - НО. ВСё зависит от модели а их много. Те, машины, что обещают продать - на хранении в Бельгии - собственник немецкая фирма,... - Машины однозначно подлежат длительному ремонту и модернизации. Двигатель дизель многотопливный. Б/К - я, так понимаю европейские остатки с хранения. В идеальном раскладе - это лето 2023года. Добавляет землетрясение в Турции - не известно, как будет.
О Греции - там, свои вопросы, хотя после землятрясения может этот вопрос рассмотреть и Греция, это в её интересах. 72ка и Леорард 1 - машины одного класса созданные для противостояния. Значительный эффект разницы, кроме Б/К - будет иметь установленное дополнительное оборудование. Новые орковские машины с французскими ТВНами, прицелами с импортными составляющими,...
Их не "дают", а "продадут" - когда они попадут, в лучшем случае, если пройдут полную модернизацию в соответствии наших стандартов ... - К ОСЕНИ
prodigy написав:Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають
Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.
Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.
прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка: вместе валять дурака-валять Шольца (немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)
пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется
ИМХО Leopard 1 из той же рубрики что мы ржали над кацапами - старье. против танков врага не попрет так как их будут шить 125 мм снарядами. динамической защиты на них я не вижу по картинкам а значит пехота их тоже будет жечь если будет чем. ХЗ как наши будут их использовать.
prodigy написав:Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають
Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.
Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.
прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка: вместе валять дурака-валять Шольца (немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)
пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется
ИМХО Leopard 1 из той же рубрики что мы ржали над кацапами - старье. против танков врага не попрет так как их будут шить 125 мм снарядами. динамической защиты на них я не вижу по картинкам а значит пехота их тоже будет жечь если будет чем. ХЗ как наши будут их использовать.
динамическую защиту и лазерный прицел с дальномером и даже пушки 120мм можно заменить-только это сроки и деньги (как говорили любой каприз за ваши деньги) поживем увидим